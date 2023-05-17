https://ria.ru/20230517/obstrely-1872292235.html

Украинские войска выпустили 11 снарядов по Донецку и Горловке

Украинские войска выпустили 11 снарядов по Донецку и Горловке - РИА Новости, 17.05.2023

Украинские войска выпустили 11 снарядов по Донецку и Горловке

Украинские войска за 15 минут утром в среду выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке,... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T07:52

2023-05-17T07:52

2023-05-17T07:53

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

донецкая народная республика

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут утром в среду выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07:15 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров, 07:30 - населенный пункт Дзержинск- населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230517/spetsoperatsiya-1872287396.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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донецк, горловка, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия