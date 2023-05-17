https://ria.ru/20230517/obstrely-1872281169.html

Украинские войска за сутки 63 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 63 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 17.05.2023

Украинские войска за сутки 63 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 63 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 357 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T00:14

2023-05-17T00:14

2023-05-17T00:14

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

горловка

сцкк

происшествия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 63 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 357 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 63 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил 29 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм. На горловском 26 обстрелов из артиллерии 152 мм. На ясиноватском 6 обстрелов из ударного БПЛА, артиллерии 155 мм. На волновахском 2 обстрела из артиллерии 152 мм. Выпустив 357 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении. Под огнем украинских войск оказались районы оказались районы 11 населенных пунктов ДНР: Горловка (Никитовский район), Гольмовский, Зайцево, Озеряновка, Пантелеймоновка, Красный Партизан, Ясиноватая, Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Александровка, Евгеновка.

https://ria.ru/20230516/obstrel-1872262403.html

донецкая народная республика

украина

горловка

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донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк, происшествия