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При обстрелах ДНР в среду со стороны украинских войск погибли пять человек - РИА Новости, 17.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:56 17.05.2023 (обновлено: 22:24 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/obstrel-1872484338.html
При обстрелах ДНР в среду со стороны украинских войск погибли пять человек
При обстрелах ДНР в среду со стороны украинских войск погибли пять человек - РИА Новости, 17.05.2023
При обстрелах ДНР в среду со стороны украинских войск погибли пять человек
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обстрелов в среду со стороны украинских войск погибли пять человек, ранены 23. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T19:56
2023-05-17T22:24
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
ян гагин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 мая – РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обстрелов в среду со стороны украинских войск погибли пять человек, ранены 23."Увеличилось количество погибших и раненых в течение дня — на данный момент в результате обстрелов со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) погибло пять человек. Приношу соболезнования близким погибших. 23 человека получили ранения, среди них 13-летний подросток. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Пушилин в своем телеграм-канале.Он добавил, что кроме того, были повреждены 25 жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры.Как рассказал РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин, среди пострадавших оказался мирный житель, наступивший на мину "Лепесток". "Один из раненых подорвался на мине "Лепесток", которыми до сих пор противник продолжает дистанционно минировать нашу территорию …Она действительно очень маленькая, но при этом она наносит серьезные травмы", - отметил Гагин.По его мнению, украинские войска ведут огонь по мирному населению по причине отсутствия значимых успехов непосредственно на линии фронта. "Противник поступает таким образом, потому что не добивается ощутимого успеха на линии фронта с нашими военнослужащими", - указал он.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
https://ria.ru/20230517/spetsoperatsiya-1872207358.html
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донецкая народная республика, украина, денис пушилин, ян гагин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины
При обстрелах ДНР в среду со стороны украинских войск погибли пять человек

Пушилин: при обстрелах ДНР со стороны ВСУ погибли пять человек, 23 получили ранения

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЭвакуация пострадавших в Донецке
Эвакуация пострадавших в Донецке - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Эвакуация пострадавших в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 мая – РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обстрелов в среду со стороны украинских войск погибли пять человек, ранены 23.
"Увеличилось количество погибших и раненых в течение дня — на данный момент в результате обстрелов со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) погибло пять человек. Приношу соболезнования близким погибших. 23 человека получили ранения, среди них 13-летний подросток. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Пушилин в своем телеграм-канале.
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Он добавил, что кроме того, были повреждены 25 жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры.
Как рассказал РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин, среди пострадавших оказался мирный житель, наступивший на мину "Лепесток". "Один из раненых подорвался на мине "Лепесток", которыми до сих пор противник продолжает дистанционно минировать нашу территорию …Она действительно очень маленькая, но при этом она наносит серьезные травмы", - отметил Гагин.
По его мнению, украинские войска ведут огонь по мирному населению по причине отсутствия значимых успехов непосредственно на линии фронта. "Противник поступает таким образом, потому что не добивается ощутимого успеха на линии фронта с нашими военнослужащими", - указал он.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.05.2023
Вчера, 16:34
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис ПушилинЯн ГагинВооруженные силы Украины
 
 
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