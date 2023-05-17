https://ria.ru/20230517/obstrel-1872404709.html

При обстреле Еленовки пострадали два человека

При обстреле Еленовки пострадали два человека - РИА Новости, 17.05.2023

При обстреле Еленовки пострадали два человека

Два человека пострадали при обстреле Еленовки со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T14:50

2023-05-17T14:50

2023-05-17T14:50

специальная военная операция на украине

донецк

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Два человека пострадали при обстреле Еленовки со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. "Снарядами укронацистов ранены двое мирных жителей в пгт Еленовка – мужчины 1950 и 2003 годов рождения", - написал мэр в своем телеграм-канале. Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

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2023

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донецк, алексей кулемзин (донецк)