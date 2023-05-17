https://ria.ru/20230517/obstrel-1872391247.html
При обстреле Курской области был ранен рабочий, заявил Старовойт
При обстреле Курской области был ранен рабочий, заявил Старовойт - РИА Новости, 17.05.2023
При обстреле Курской области был ранен рабочий, заявил Старовойт
Гражданский рабочий получил осколочные ранения в районе поясницы в результате обстрела Курской области со стороны Украины, он в больнице в состоянии средней... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T14:20
2023-05-17T14:20
2023-05-17T14:20
происшествия
курская область
украина
сумская область
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 17 мая - РИА Новости. Гражданский рабочий получил осколочные ранения в районе поясницы в результате обстрела Курской области со стороны Украины, он в больнице в состоянии средней тяжести, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. "Сегодня со стороны Украины обстрелян Кореневский район, зафиксировано 11 прилетов между Гордеевкой и Троицким. Есть пострадавший - гражданский рабочий. Он доставлен в состоянии средней тяжести в Глушковскую ЦРБ с осколочными ранениями поясничной области", - сообщил Старовойт в своем Telegram-канале. Глава региона добавил, что сейчас врачи оказывают помощь пострадавшему. При необходимости, его доставят в Курскую областную клиническую больницу. Кроме того, по данным губернатора, в результате обстрела повреждены линии электропередачи, села Гордеевка и Троицкое Кореневского района остались без энергоснабжения. "Как только позволит ситуация, аварийные бригады приступят к ремонтным работам", - заверил Старовойт. Кореневский район - один из шести приграничных районов Курской области, граничит с Сумской областью Украины.
https://ria.ru/20230516/vzryvchatka-1872230471.html
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РИА Новости
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происшествия, курская область, украина, сумская область, роман старовойт
Происшествия, Курская область, Украина, Сумская область, Роман Старовойт
При обстреле Курской области был ранен рабочий, заявил Старовойт
Губернатор Старовойт: при обстреле Курской области со стороны ВСУ получил ранения рабочий
ВОРОНЕЖ, 17 мая - РИА Новости.
Гражданский рабочий получил осколочные ранения в районе поясницы в результате обстрела Курской области со стороны Украины, он в больнице в состоянии средней тяжести, сообщил
губернатор региона Роман Старовойт.
"Сегодня со стороны Украины обстрелян Кореневский район, зафиксировано 11 прилетов между Гордеевкой и Троицким. Есть пострадавший - гражданский рабочий. Он доставлен в состоянии средней тяжести в Глушковскую ЦРБ с осколочными ранениями поясничной области", - сообщил Старовойт в своем Telegram-канале.
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Глава региона добавил, что сейчас врачи оказывают помощь пострадавшему. При необходимости, его доставят в Курскую областную клиническую больницу.
Кроме того, по данным губернатора, в результате обстрела повреждены линии электропередачи, села Гордеевка и Троицкое Кореневского района остались без энергоснабжения.
"Как только позволит ситуация, аварийные бригады приступят к ремонтным работам", - заверил Старовойт.
Кореневский район - один из шести приграничных районов Курской области, граничит с Сумской областью
Украины.
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