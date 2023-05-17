https://ria.ru/20230517/obstrel-1872391247.html

При обстреле Курской области был ранен рабочий, заявил Старовойт

При обстреле Курской области был ранен рабочий, заявил Старовойт - РИА Новости, 17.05.2023

При обстреле Курской области был ранен рабочий, заявил Старовойт

Гражданский рабочий получил осколочные ранения в районе поясницы в результате обстрела Курской области со стороны Украины, он в больнице в состоянии средней... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T14:20

2023-05-17T14:20

2023-05-17T14:20

происшествия

курская область

украина

сумская область

роман старовойт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848518993_0:5:960:545_1920x0_80_0_0_9a152c6dc4020ba8622fa24a09f5c68b.jpg

ВОРОНЕЖ, 17 мая - РИА Новости. Гражданский рабочий получил осколочные ранения в районе поясницы в результате обстрела Курской области со стороны Украины, он в больнице в состоянии средней тяжести, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. "Сегодня со стороны Украины обстрелян Кореневский район, зафиксировано 11 прилетов между Гордеевкой и Троицким. Есть пострадавший - гражданский рабочий. Он доставлен в состоянии средней тяжести в Глушковскую ЦРБ с осколочными ранениями поясничной области", - сообщил Старовойт в своем Telegram-канале. Глава региона добавил, что сейчас врачи оказывают помощь пострадавшему. При необходимости, его доставят в Курскую областную клиническую больницу. Кроме того, по данным губернатора, в результате обстрела повреждены линии электропередачи, села Гордеевка и Троицкое Кореневского района остались без энергоснабжения. "Как только позволит ситуация, аварийные бригады приступят к ремонтным работам", - заверил Старовойт. Кореневский район - один из шести приграничных районов Курской области, граничит с Сумской областью Украины.

https://ria.ru/20230516/vzryvchatka-1872230471.html

https://ria.ru/20230517/yasinovataya-1872335446.html

курская область

украина

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, курская область, украина, сумская область, роман старовойт