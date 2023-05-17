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ВСУ обстреляли остановку в Петровском районе Донецка
ВСУ обстреляли остановку в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 17.05.2023
ВСУ обстреляли остановку в Петровском районе Донецка
Один человек погиб при обстреле ВСУ остановки в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T10:51
2023-05-17T10:51
2023-05-17T11:28
специальная военная операция на украине
донецк
вооруженные силы украины
безопасность
алексей кулемзин (донецк)
россия
украина
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ДОНЕЦК, 17 мая — РИА Новости. Один человек погиб при обстреле ВСУ остановки в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.Кулемзин добавил, что сейчас власти уточняют подробную информацию о происшествии.Украинские войска регулярно наносят удары по гражданским объектам в Донецке. Так, в понедельник ВСУ дважды обстреляли столицу ДНР, из-за чего повреждения получила школа и оказалась обесточена подстанция.За день до этого при украинском ударе погиб один человек и пострадали еще двое. Также ВСУ обстреляли пожарно-спасательное отделение, приехавшее ликвидировать последствия атаки. Одиннадцать сотрудников получили минно-взрывные и баротравмы, кроме того, оказались повреждены две единицы служебной техники.
https://ria.ru/20230428/donetsk-1868571696.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ВСУ обстреляли остановку в Петровском районе Донецка
По предварительным данным, один человек погиб при обстреле ВСУ остановки в Донецке