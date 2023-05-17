https://ria.ru/20230517/obsledovanie-1872356284.html

Работы по обследованию зеленых насаждений начались в Москве

Работы по обследованию зеленых насаждений начались в Москве - РИА Новости, 17.05.2023

Работы по обследованию зеленых насаждений начались в Москве

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам по мониторингу зеленых насаждений, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T12:43

2023-05-17T12:43

2023-05-17T12:43

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

общество

городское хозяйство москвы

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам по мониторингу зеленых насаждений, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам по мониторингу зеленых насаждений. Сезонное обследование деревьев и кустарников проводится в столице ежегодно, полученные данные тщательно анализируются и вносятся в фотобанк. Это позволяет получить объективную и целостную картину состояния зеленых насаждений. В этом году работы пройдут на 130 площадках постоянного наблюдения", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что специалисты измерят параметры деревьев и кустарников - высоту, диаметр ствола и проекцию кроны, оценят их жизнеспособность, декоративные качества, проверят на наличие болезней, вредителей и механических повреждений. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что зеленые насаждения имеют огромное значение для формирования комфортной городской среды, они очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли. При выборе пород предпочтение отдается тем, которые хорошо адаптируются в условиях мегаполиса, дают густую листву, ветро- и морозоустойчивы.

https://ria.ru/20221121/derevya-1832476169.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, петр бирюков, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы