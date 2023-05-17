https://ria.ru/20230517/obsledovanie-1872356284.html
Работы по обследованию зеленых насаждений начались в Москве
Работы по обследованию зеленых насаждений начались в Москве - РИА Новости, 17.05.2023
Работы по обследованию зеленых насаждений начались в Москве
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам по мониторингу зеленых насаждений, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T12:43
2023-05-17T12:43
2023-05-17T12:43
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
общество
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам по мониторингу зеленых насаждений, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам по мониторингу зеленых насаждений. Сезонное обследование деревьев и кустарников проводится в столице ежегодно, полученные данные тщательно анализируются и вносятся в фотобанк. Это позволяет получить объективную и целостную картину состояния зеленых насаждений. В этом году работы пройдут на 130 площадках постоянного наблюдения", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что специалисты измерят параметры деревьев и кустарников - высоту, диаметр ствола и проекцию кроны, оценят их жизнеспособность, декоративные качества, проверят на наличие болезней, вредителей и механических повреждений. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что зеленые насаждения имеют огромное значение для формирования комфортной городской среды, они очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли. При выборе пород предпочтение отдается тем, которые хорошо адаптируются в условиях мегаполиса, дают густую листву, ветро- и морозоустойчивы.
https://ria.ru/20221121/derevya-1832476169.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Общество, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам по мониторингу зеленых насаждений, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам по мониторингу зеленых насаждений. Сезонное обследование деревьев и кустарников проводится в столице ежегодно, полученные данные тщательно анализируются и вносятся в фотобанк. Это позволяет получить объективную и целостную картину состояния зеленых насаждений. В этом году работы пройдут на 130 площадках постоянного наблюдения", - отметил Бирюков
.
Заместитель мэра пояснил, что специалисты измерят параметры деревьев и кустарников - высоту, диаметр ствола и проекцию кроны, оценят их жизнеспособность, декоративные качества, проверят на наличие болезней, вредителей и механических повреждений.
«
"Все результаты обследования фиксируются в паспортах и ведомостях площадок наблюдения и на карте-плане. Каждому растительному объекту присваивается порядковый номер, чтобы его можно было быстро найти и идентифицировать", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что зеленые насаждения имеют огромное значение для формирования комфортной городской среды, они очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли. При выборе пород предпочтение отдается тем, которые хорошо адаптируются в условиях мегаполиса, дают густую листву, ветро- и морозоустойчивы.
Жизнь в зеленом цвете: что помогает деревьям приживаться в Москве