https://ria.ru/20230517/natsproekty-1872376544.html
Хоценко обсудил с правительством Омской области реализацию нацпроектов
Хоценко обсудил с правительством Омской области реализацию нацпроектов - РИА Новости, 17.05.2023
Хоценко обсудил с правительством Омской области реализацию нацпроектов
Глава Омской области Виталий Хоценко обсудил ход реализации нацпроектов на координационном совещании по обеспечению правопорядка в регионе, рассказали в... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T13:34
2023-05-17T13:34
2023-05-17T13:34
омская область
омская область
виталий хоценко
россия
нацпроекты
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ОМСК, 17 мая - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко обсудил ход реализации нацпроектов на координационном совещании по обеспечению правопорядка в регионе, рассказали в пресс-службе областного правительства. На совещании шла речь о выполнении нацпроектов, соблюдении законодательства и эффективности контроля за выполненных работ и расходованием бюджета в Омской области. "В регионе сегодня реализуется 45 региональных проектов в рамках нацпроектов. На их финансирование предусмотрено более 25 миллиардов рублей, в том числе 16 миллиардов рублей из федерального бюджета. Для нас дело чести оправдать доверие президента и довести все начатые проекты до завершения, чтобы жители нашего региона увидели реальные результаты", - заявил Виталий Хоценко. Главным управлением финансового контроля Омской области проводятся регулярные проверки расходования бюджета. Особое внимание уделяется таким национальным проектам, как "Здравоохранение", "Образование", "Демография", "Жилье и городская среда", "Культура", "Международная кооперация и экспорт", "Экология", "Безопасные и качественные дороги", "Цифровая экономика". Также на совещании обсудили вопрос безопасности дорожного движения в регионе и профилактики ДТП.
https://ria.ru/20230505/remont-1869872979.html
https://ria.ru/20230503/omsk-1869407158.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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омская область, виталий хоценко, россия, нацпроекты
Омская область , Омская область, Виталий Хоценко, Россия, Нацпроекты
Хоценко обсудил с правительством Омской области реализацию нацпроектов
Хоценко обсудил с правительством Омской области ход реализации нацпроектов в регионе
ОМСК, 17 мая - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко обсудил ход реализации нацпроектов на координационном совещании по обеспечению правопорядка в регионе, рассказали в пресс-службе областного правительства.
На совещании шла речь о выполнении нацпроектов, соблюдении законодательства и эффективности контроля за выполненных работ и расходованием бюджета в Омской области.
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"В регионе сегодня реализуется 45 региональных проектов в рамках нацпроектов. На их финансирование предусмотрено более 25 миллиардов рублей, в том числе 16 миллиардов рублей из федерального бюджета. Для нас дело чести оправдать доверие президента и довести все начатые проекты до завершения, чтобы жители нашего региона увидели реальные результаты", - заявил Виталий Хоценко.
Главным управлением финансового контроля Омской области проводятся регулярные проверки расходования бюджета. Особое внимание уделяется таким национальным проектам, как "Здравоохранение", "Образование", "Демография", "Жилье и городская среда", "Культура", "Международная кооперация и экспорт", "Экология", "Безопасные и качественные дороги", "Цифровая экономика". Также на совещании обсудили вопрос безопасности дорожного движения в регионе и профилактики ДТП.
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