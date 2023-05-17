Рейтинг@Mail.ru
Хоценко обсудил с правительством Омской области реализацию нацпроектов - РИА Новости, 17.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
 
13:34 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/natsproekty-1872376544.html
Хоценко обсудил с правительством Омской области реализацию нацпроектов
Хоценко обсудил с правительством Омской области реализацию нацпроектов - РИА Новости, 17.05.2023
Хоценко обсудил с правительством Омской области реализацию нацпроектов
Глава Омской области Виталий Хоценко обсудил ход реализации нацпроектов на координационном совещании по обеспечению правопорядка в регионе, рассказали в... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T13:34
2023-05-17T13:34
омская область
омская область
виталий хоценко
россия
нацпроекты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867310884_0:33:1280:753_1920x0_80_0_0_0c99dce6368b799824a71eebbd26d4b6.jpg
ОМСК, 17 мая - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко обсудил ход реализации нацпроектов на координационном совещании по обеспечению правопорядка в регионе, рассказали в пресс-службе областного правительства. На совещании шла речь о выполнении нацпроектов, соблюдении законодательства и эффективности контроля за выполненных работ и расходованием бюджета в Омской области. "В регионе сегодня реализуется 45 региональных проектов в рамках нацпроектов. На их финансирование предусмотрено более 25 миллиардов рублей, в том числе 16 миллиардов рублей из федерального бюджета. Для нас дело чести оправдать доверие президента и довести все начатые проекты до завершения, чтобы жители нашего региона увидели реальные результаты", - заявил Виталий Хоценко. Главным управлением финансового контроля Омской области проводятся регулярные проверки расходования бюджета. Особое внимание уделяется таким национальным проектам, как "Здравоохранение", "Образование", "Демография", "Жилье и городская среда", "Культура", "Международная кооперация и экспорт", "Экология", "Безопасные и качественные дороги", "Цифровая экономика". Также на совещании обсудили вопрос безопасности дорожного движения в регионе и профилактики ДТП.​
https://ria.ru/20230505/remont-1869872979.html
https://ria.ru/20230503/omsk-1869407158.html
омская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867310884_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_89190448303c2ade614bd12c91bf6885.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
омская область, виталий хоценко, россия, нацпроекты
Омская область , Омская область, Виталий Хоценко, Россия, Нацпроекты
Хоценко обсудил с правительством Омской области реализацию нацпроектов

Хоценко обсудил с правительством Омской области ход реализации нацпроектов в регионе

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской областиВрио губерна­тора Омской области Виталий Хоценко
Врио губерна­тора Омской области Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Врио губерна­тора Омской области Виталий Хоценко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 17 мая - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко обсудил ход реализации нацпроектов на координационном совещании по обеспечению правопорядка в регионе, рассказали в пресс-службе областного правительства.
На совещании шла речь о выполнении нацпроектов, соблюдении законодательства и эффективности контроля за выполненных работ и расходованием бюджета в Омской области.
Хоценко обсудил ремонт дорог в Омской области с главой Росавтодора Новиковым - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Хоценко обсудил ремонт дорог в Омской области с главой Росавтодора
5 мая, 11:55
"В регионе сегодня реализуется 45 региональных проектов в рамках нацпроектов. На их финансирование предусмотрено более 25 миллиардов рублей, в том числе 16 миллиардов рублей из федерального бюджета. Для нас дело чести оправдать доверие президента и довести все начатые проекты до завершения, чтобы жители нашего региона увидели реальные результаты", - заявил Виталий Хоценко.
Главным управлением финансового контроля Омской области проводятся регулярные проверки расходования бюджета. Особое внимание уделяется таким национальным проектам, как "Здравоохранение", "Образование", "Демография", "Жилье и городская среда", "Культура", "Международная кооперация и экспорт", "Экология", "Безопасные и качественные дороги", "Цифровая экономика". Также на совещании обсудили вопрос безопасности дорожного движения в регионе и профилактики ДТП.​
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Хоценко и Абрамченко обсудили индивидуальный план развития Омской области
3 мая, 14:03
 
Омская областьОмская областьВиталий ХоценкоРоссияНацпроекты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала