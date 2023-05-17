Украина присоединилась к работе Центра киберзащиты НАТО
Украина, Ирландия, Исландия и Япония присоединились к работе Центра киберзащиты НАТО
© Фото : NATOФлаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе
© Фото : NATO
Флаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 17 мая - РИА Новости. Украина, а также Ирландия, Исландия и Япония официально присоединились к работе Центра киберзащиты НАТО (CCDCOE) в Таллине, сообщила в среду пресс-служба центра.
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"В свой 15-летний юбилей Центр киберзащиты НАТО поднял флаги Исландии, Ирландии, Японии и Украины в своей штаб-квартире в Таллине в честь четырех новых членов семьи CCDCOE", - говорится в сообщении.
По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, за последние 15 лет CCDCOE превратился из небольшой группы экспертов в крупнейший центр передового опыта НАТО. "Мы тепло приветствуем новых членов, каждый из которых добавит ценное ноу-хау в работу CCDCOE. Мы особенно рады видеть Украину здесь с нами, это дает уникальную возможность одновременно внести свой вклад в защиту Украины и извлечь уроки из ведущейся кибервойны, чтобы улучшить кибербезопасность всех участников CCDCOE", - приводит слова Певкура пресс-служба.
Североатлантический совет НАТО в 2008 году утвердил аккредитацию центра киберзащиты НАТО в Таллине и присвоил ему статус международной военной организации.
Задачей центра является расширение сотрудничества и улучшение обмена информацией между станами НАТО и их партнерами в сфере киберзащиты. Центр также занимается подготовкой учебных программ, разработкой юридических и политических документов в этой области, организует международные учения по киберобороне Locked Shields. Сейчас в работе центра участвуют 39 стран НАТО и государств-партнеров альянса.