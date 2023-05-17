https://ria.ru/20230517/nato-1872444705.html

Украина присоединилась к работе Центра киберзащиты НАТО

Украина присоединилась к работе Центра киберзащиты НАТО - РИА Новости, 17.05.2023

Украина присоединилась к работе Центра киберзащиты НАТО

Украина, а также Ирландия, Исландия и Япония официально присоединились к работе Центра киберзащиты НАТО (CCDCOE) в Таллине, сообщила в среду пресс-служба... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T16:56

2023-05-17T16:56

2023-05-17T16:56

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ХЕЛЬСИНКИ, 17 мая - РИА Новости. Украина, а также Ирландия, Исландия и Япония официально присоединились к работе Центра киберзащиты НАТО (CCDCOE) в Таллине, сообщила в среду пресс-служба центра. По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, за последние 15 лет CCDCOE превратился из небольшой группы экспертов в крупнейший центр передового опыта НАТО. "Мы тепло приветствуем новых членов, каждый из которых добавит ценное ноу-хау в работу CCDCOE. Мы особенно рады видеть Украину здесь с нами, это дает уникальную возможность одновременно внести свой вклад в защиту Украины и извлечь уроки из ведущейся кибервойны, чтобы улучшить кибербезопасность всех участников CCDCOE", - приводит слова Певкура пресс-служба. Североатлантический совет НАТО в 2008 году утвердил аккредитацию центра киберзащиты НАТО в Таллине и присвоил ему статус международной военной организации. Задачей центра является расширение сотрудничества и улучшение обмена информацией между станами НАТО и их партнерами в сфере киберзащиты. Центр также занимается подготовкой учебных программ, разработкой юридических и политических документов в этой области, организует международные учения по киберобороне Locked Shields. Сейчас в работе центра участвуют 39 стран НАТО и государств-партнеров альянса.

https://ria.ru/20230517/strategiya-1872409249.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, таллин, ирландия, нато, япония, исландия