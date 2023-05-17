Рейтинг@Mail.ru
Украина присоединилась к работе Центра киберзащиты НАТО - РИА Новости, 17.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:56 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/nato-1872444705.html
Украина присоединилась к работе Центра киберзащиты НАТО
Украина присоединилась к работе Центра киберзащиты НАТО - РИА Новости, 17.05.2023
Украина присоединилась к работе Центра киберзащиты НАТО
Украина, а также Ирландия, Исландия и Япония официально присоединились к работе Центра киберзащиты НАТО (CCDCOE) в Таллине, сообщила в среду пресс-служба... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T16:56
2023-05-17T16:56
в мире
украина
таллин
ирландия
нато
япония
исландия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765713673_0:134:2200:1372_1920x0_80_0_0_0cafe5af5d6e3b5d97dab30854abcb92.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 17 мая - РИА Новости. Украина, а также Ирландия, Исландия и Япония официально присоединились к работе Центра киберзащиты НАТО (CCDCOE) в Таллине, сообщила в среду пресс-служба центра. По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, за последние 15 лет CCDCOE превратился из небольшой группы экспертов в крупнейший центр передового опыта НАТО. "Мы тепло приветствуем новых членов, каждый из которых добавит ценное ноу-хау в работу CCDCOE. Мы особенно рады видеть Украину здесь с нами, это дает уникальную возможность одновременно внести свой вклад в защиту Украины и извлечь уроки из ведущейся кибервойны, чтобы улучшить кибербезопасность всех участников CCDCOE", - приводит слова Певкура пресс-служба. Североатлантический совет НАТО в 2008 году утвердил аккредитацию центра киберзащиты НАТО в Таллине и присвоил ему статус международной военной организации. Задачей центра является расширение сотрудничества и улучшение обмена информацией между станами НАТО и их партнерами в сфере киберзащиты. Центр также занимается подготовкой учебных программ, разработкой юридических и политических документов в этой области, организует международные учения по киберобороне Locked Shields. Сейчас в работе центра участвуют 39 стран НАТО и государств-партнеров альянса.
https://ria.ru/20230517/strategiya-1872409249.html
украина
таллин
ирландия
япония
исландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765713673_73:0:2025:1464_1920x0_80_0_0_e7cb3d9dc4347e557a22ebdeeaafdfb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, таллин, ирландия, нато, япония, исландия
В мире, Украина, Таллин, Ирландия, НАТО, Япония, Исландия
Украина присоединилась к работе Центра киберзащиты НАТО

Украина, Ирландия, Исландия и Япония присоединились к работе Центра киберзащиты НАТО

© Фото : NATOФлаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе
Флаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© Фото : NATO
Флаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 17 мая - РИА Новости. Украина, а также Ирландия, Исландия и Япония официально присоединились к работе Центра киберзащиты НАТО (CCDCOE) в Таллине, сообщила в среду пресс-служба центра.
«
"В свой 15-летний юбилей Центр киберзащиты НАТО поднял флаги Исландии, Ирландии, Японии и Украины в своей штаб-квартире в Таллине в честь четырех новых членов семьи CCDCOE", - говорится в сообщении.
По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, за последние 15 лет CCDCOE превратился из небольшой группы экспертов в крупнейший центр передового опыта НАТО. "Мы тепло приветствуем новых членов, каждый из которых добавит ценное ноу-хау в работу CCDCOE. Мы особенно рады видеть Украину здесь с нами, это дает уникальную возможность одновременно внести свой вклад в защиту Украины и извлечь уроки из ведущейся кибервойны, чтобы улучшить кибербезопасность всех участников CCDCOE", - приводит слова Певкура пресс-служба.
Североатлантический совет НАТО в 2008 году утвердил аккредитацию центра киберзащиты НАТО в Таллине и присвоил ему статус международной военной организации.
Задачей центра является расширение сотрудничества и улучшение обмена информацией между станами НАТО и их партнерами в сфере киберзащиты. Центр также занимается подготовкой учебных программ, разработкой юридических и политических документов в этой области, организует международные учения по киберобороне Locked Shields. Сейчас в работе центра участвуют 39 стран НАТО и государств-партнеров альянса.
Военнослужащие подразделения ВДВ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
СМИ: российская тактика на Украине "сломала хребет генералам НАТО"
Вчера, 14:58
 
В миреУкраинаТаллинИрландияНАТОЯпонияИсландия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала