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В Москве находившийся под домашним арестом мужчина ранил инспектора УФСИН - РИА Новости, 17.05.2023
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23:47 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/napadenie-1872511699.html
В Москве находившийся под домашним арестом мужчина ранил инспектора УФСИН
В Москве находившийся под домашним арестом мужчина ранил инспектора УФСИН - РИА Новости, 17.05.2023
В Москве находившийся под домашним арестом мужчина ранил инспектора УФСИН
Мужчина, находящийся под домашним арестом, нанес ножевые ранения инспектору УФСИН, который проверял соблюдение меры пресечения, говорится в телеграм-канале... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T23:47
2023-05-17T23:47
происшествия
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
уфсин по москве
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Мужчина, находящийся под домашним арестом, нанес ножевые ранения инспектору УФСИН, который проверял соблюдение меры пресечения, говорится в телеграм-канале столичной прокуратуры. "По предварительной информации, вечером 17 мая в квартире на Кленовом бульваре 18-летний мужчина причинил ножом телесные повреждения инспектору филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Москве, который пришел к нему в связи с исполнением служебных обязанностей для осуществления контроля за решением суда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении. Отмечается, что преступник скрылся с места происшествия, а инспектор госпитализирован. Подчеркивается, что Симоновская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств происшествия. Ранее ведомство сообщало о том, что 14 мая обвиняемый в ходе конфликта на улице Коломенская ударил ножом мужчину, причинив тяжкий вред его здоровью, вследствие чего суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Позже в телеграм-канале столичного СК сообщили о том, что возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). "Симоновским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу главного следственного управления СК Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьи 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов)", - сообщает ведомство.
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), уфсин по москве
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), УФСИН по Москве
В Москве находившийся под домашним арестом мужчина ранил инспектора УФСИН

В Москве мужчина, находящийся под домашним арестом, нанес ножевые ранения инспектору УФСИН

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Мужчина, находящийся под домашним арестом, нанес ножевые ранения инспектору УФСИН, который проверял соблюдение меры пресечения, говорится в телеграм-канале столичной прокуратуры.
"По предварительной информации, вечером 17 мая в квартире на Кленовом бульваре 18-летний мужчина причинил ножом телесные повреждения инспектору филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Москве, который пришел к нему в связи с исполнением служебных обязанностей для осуществления контроля за решением суда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.
Отмечается, что преступник скрылся с места происшествия, а инспектор госпитализирован. Подчеркивается, что Симоновская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств происшествия.
Ранее ведомство сообщало о том, что 14 мая обвиняемый в ходе конфликта на улице Коломенская ударил ножом мужчину, причинив тяжкий вред его здоровью, вследствие чего суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.
Позже в телеграм-канале столичного СК сообщили о том, что возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).
"Симоновским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу главного следственного управления СК Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьи 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов)", - сообщает ведомство.
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ПроисшествияРоссияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)УФСИН по Москве
 
 
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