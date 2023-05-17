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Шесть проектов ВЭБ.РФ удостоены наград Ассоциации банков развития АТР - РИА Новости, 17.05.2023
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12:15 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/nagrady-1872346775.html
Шесть проектов ВЭБ.РФ удостоены наград Ассоциации банков развития АТР
Шесть проектов ВЭБ.РФ удостоены наград Ассоциации банков развития АТР - РИА Новости, 17.05.2023
Шесть проектов ВЭБ.РФ удостоены наград Ассоциации банков развития АТР
Сразу шесть проектов ВЭБ.РФ получили награды Ассоциации институтов финансирования развития в АТР (ADFIAP), годовое собрание которой проходит в Алма-Ате,... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T12:15
2023-05-17T12:15
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Сразу шесть проектов ВЭБ.РФ получили награды Ассоциации институтов финансирования развития в АТР (ADFIAP), годовое собрание которой проходит в Алма-Ате, сообщает пресс-служба института развития.В рамках конкурса ADFIAP Awards признаны победителями проекты ВЭБ "День Группы институтов развития" (номинация "Развитие человеческого капитала"), "ESG Хартия российских городов" (номинация "Экономическое развитие территорий"), "Преференциальная субсидия для строительства инфраструктуры в моногородах" (номинация Развитие инфраструктуры") и "Программа ESG преобразований ВЭБ.РФ" в номинации "Корпоративное управление".Еще два проекта отмечены поощрительными призами. Это "Инаугурационный выпуск зеленых облигаций" в номинации "Экологическое развитие" и "Индекс качества жизни в российских городах" в номинации "Корпоративная социальная ответственность".Всего в этом году на конкурс были поданы 110 заявок из 24 стран. Как считают в ВЭБ.РФ, выбор проектов свидетельствует о растущем международном признании компетенций и передового опыта ВЭБ.РФ в сфере финансирования развития.Делегацию ВЭБ.РФ возглавляет старший банкир Сергей Сторчак. Его участие в панельной дискуссии по финансированию инфраструктуры было посвящено тематике смешанного финансирования на примере российской "Фабрики проектного финансирования". Как отметил Сторчак в своём выступлении, "смешанное финансирование – Blended finance – становится основной формой и способом финансирования инфраструктурных проектов, включая климатические".ADFIAP была основана в 1976 году. ВЭБ.РФ присоединился к организации в 2007 году в качестве наблюдателя и стал её постоянным членом в 2013 году. В ADFIAP входят 90 банков развития из 40 стран.
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новости компаний - экономика, вэб.рф (вэб), россия
Новости компаний - Экономика, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Россия

Шесть проектов ВЭБ.РФ удостоены наград Ассоциации банков развития АТР

© Фото : пресс-служба ВЭБ.РФШесть проектов ВЭБ.РФ удостоены наград Ассоциации банков развития АТР
Шесть проектов ВЭБ.РФ удостоены наград Ассоциации банков развития АТР - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© Фото : пресс-служба ВЭБ.РФ
Шесть проектов ВЭБ.РФ удостоены наград Ассоциации банков развития АТР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Сразу шесть проектов ВЭБ.РФ получили награды Ассоциации институтов финансирования развития в АТР (ADFIAP), годовое собрание которой проходит в Алма-Ате, сообщает пресс-служба института развития.
В рамках конкурса ADFIAP Awards признаны победителями проекты ВЭБ "День Группы институтов развития" (номинация "Развитие человеческого капитала"), "ESG Хартия российских городов" (номинация "Экономическое развитие территорий"), "Преференциальная субсидия для строительства инфраструктуры в моногородах" (номинация Развитие инфраструктуры") и "Программа ESG преобразований ВЭБ.РФ" в номинации "Корпоративное управление".
РЭЦ Made in Russia - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Передовые разработки Made in Russia покажут на выставке Caspian Oil & Gas
16 мая, 14:32
Еще два проекта отмечены поощрительными призами. Это "Инаугурационный выпуск зеленых облигаций" в номинации "Экологическое развитие" и "Индекс качества жизни в российских городах" в номинации "Корпоративная социальная ответственность".
Всего в этом году на конкурс были поданы 110 заявок из 24 стран. Как считают в ВЭБ.РФ, выбор проектов свидетельствует о растущем международном признании компетенций и передового опыта ВЭБ.РФ в сфере финансирования развития.
Делегацию ВЭБ.РФ возглавляет старший банкир Сергей Сторчак. Его участие в панельной дискуссии по финансированию инфраструктуры было посвящено тематике смешанного финансирования на примере российской "Фабрики проектного финансирования". Как отметил Сторчак в своём выступлении, "смешанное финансирование – Blended finance – становится основной формой и способом финансирования инфраструктурных проектов, включая климатические".
ADFIAP была основана в 1976 году. ВЭБ.РФ присоединился к организации в 2007 году в качестве наблюдателя и стал её постоянным членом в 2013 году. В ADFIAP входят 90 банков развития из 40 стран.
 
Новости компаний - ЭкономикаВЭБ.РФ (ВЭБ)Россия
 
 
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