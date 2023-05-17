https://ria.ru/20230517/moshennichestvo-1872289717.html
В ЦБ выявили новую схему по обману россиян
В ЦБ выявили новую схему по обману россиян - РИА Новости, 17.05.2023
В ЦБ выявили новую схему по обману россиян
Часть мошенников начали притворяться агентами известных финансовых организаций по инвестированию, рассказал РИА Новости директор департамента противодействия... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T06:56
2023-05-17T06:56
2023-05-17T07:25
экономика
технологии
валерий лях
центральный банк рф (цб рф)
мошенничество
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Часть мошенников начали притворяться агентами известных финансовых организаций по инвестированию, рассказал РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях в кулуарах конференции "Российский фондовый рынок 2023". Собеседник агентства подчеркнул, что на это со стороны инвесторов поступает большое количество жалоб."Мошенники используют новую схему, чтобы не вызвать подозрения, что что-то не так. При этом к самому процессу инвестирования они клиентов не допускают. Соответственно, их задача - попытаться сразу вытащить деньги, пока человек не начал разбираться, действительно ли они являются агентами финорганизации", — добавил Лях. Такие мошенники предлагают перевести личные средства для "пополнения торгового счета" на карту физического лица, результаты "инвестирования" сообщаются в переписке либо по электронной почте, либо в мессенджере, либо в разговоре по телефону, заключил он.
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экономика, технологии, валерий лях, центральный банк рф (цб рф), мошенничество
Экономика, Технологии, Валерий Лях, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Мошенничество
В ЦБ выявили новую схему по обману россиян
ЦБ: мошенники в России стали притворяться не финансовыми организациями, а их агентами
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Часть мошенников начали притворяться агентами известных финансовых организаций по инвестированию, рассказал РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях в кулуарах конференции "Российский фондовый рынок 2023".
«
"Часть мошенников-финансовых пирамид стали маскироваться под крупные финансовые организации. Если раньше они мимикрировали (их сайты. — Прим. ред.) под цвет, название компании, то сейчас они часто предлагают свои псевдоуслуги якобы от бренда. Раньше они делали сайт, похожий на известный финансовый бренд, а сейчас они рассказывают, что являются агентами либо представителями финансовой организации, чаще банков", — сказал он.
Собеседник агентства подчеркнул, что на это со стороны инвесторов поступает большое количество жалоб.
"Мошенники используют новую схему, чтобы не вызвать подозрения, что что-то не так. При этом к самому процессу инвестирования они клиентов не допускают. Соответственно, их задача - попытаться сразу вытащить деньги, пока человек не начал разбираться, действительно ли они являются агентами финорганизации", — добавил Лях.
Такие мошенники предлагают перевести личные средства для "пополнения торгового счета" на карту физического лица, результаты "инвестирования" сообщаются в переписке либо по электронной почте, либо в мессенджере, либо в разговоре по телефону, заключил он.
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