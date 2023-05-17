https://ria.ru/20230517/moshennichestvo-1872289717.html

В ЦБ выявили новую схему по обману россиян

В ЦБ выявили новую схему по обману россиян - РИА Новости, 17.05.2023

В ЦБ выявили новую схему по обману россиян

Часть мошенников начали притворяться агентами известных финансовых организаций по инвестированию, рассказал РИА Новости директор департамента противодействия... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T06:56

2023-05-17T06:56

2023-05-17T07:25

экономика

технологии

валерий лях

центральный банк рф (цб рф)

мошенничество

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Часть мошенников начали притворяться агентами известных финансовых организаций по инвестированию, рассказал РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях в кулуарах конференции "Российский фондовый рынок 2023". Собеседник агентства подчеркнул, что на это со стороны инвесторов поступает большое количество жалоб."Мошенники используют новую схему, чтобы не вызвать подозрения, что что-то не так. При этом к самому процессу инвестирования они клиентов не допускают. Соответственно, их задача - попытаться сразу вытащить деньги, пока человек не начал разбираться, действительно ли они являются агентами финорганизации", — добавил Лях. Такие мошенники предлагают перевести личные средства для "пополнения торгового счета" на карту физического лица, результаты "инвестирования" сообщаются в переписке либо по электронной почте, либо в мессенджере, либо в разговоре по телефону, заключил он.

https://ria.ru/20230514/moshennichestvo-1871667817.html

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экономика, технологии, валерий лях, центральный банк рф (цб рф), мошенничество