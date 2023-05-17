https://ria.ru/20230517/moldaviya-1872374443.html
Молдавские коммунисты осудили власть за давление на жителей Гагаузии
Молдавские коммунисты осудили власть за давление на жителей Гагаузии - РИА Новости, 17.05.2023
Молдавские коммунисты осудили власть за давление на жителей Гагаузии
Оппозиционная в Молдавии Партия коммунистов (ПКРМ) осудила власти за оказание давления на жителей Гагаузии, сообщает пресс-служба политсилы. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T13:28
2023-05-17T13:28
2023-05-17T13:28
в мире
гагаузия
молдавия
кишинев
таможенный союз
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КИШИНЕВ, 17 мая – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия коммунистов (ПКРМ) осудила власти за оказание давления на жителей Гагаузии, сообщает пресс-служба политсилы. В ночь на среду бойцы спецназа Молдавии Fulger ("Молния") прибыли в столицу Гагаузской автономии город Комрат и вынесли из здания местного суда коробки с избирательными листами. Силовики оттеснили часть пикетчиков, погрузили документы в микроавтобусы и выехали по направлению в Кишинев. Все это происходило под крики местных жителей, которые выражали недовольство действиями силовиков. "Все помнят, что Гагаузия стала одним из немногих примеров успешного разрешения этнополитического конфликта в мире. Этот пример сегодня глубоко изучается специалистами в области конфликтологии… В лице сегодняшних властей мы наблюдаем реинкарнацию националистического режима, который спровоцировал войну в Приднестровье и чуть было не разжег конфликт в автономии. Партия коммунистов решительно осуждает действия правящего режима, отказывающего гагаузскому народу в праве на свой выбор, попирающего законы и демократические нормы", - говорится в распространенном для СМИ заявлении ПКРМ. В Гагаузии 14 мая прошел второй тур выборов главы региона. В местном ЦИК объявили о победе Гуцул от оппозиционной партии "Шор", она набрала 52,34% голосов. Однако Центризбирком Молдавии заявил, что 13 мая было возбуждено восемь дел в связи с возможным незаконным финансированием кандидатов, получивших пожертвования, превышающие установленный законом предельный размер. Несмотря на доводы членов ЦИК Гагаузии, что выборы главы автономии проходят в соответствии с нормами и правилами местного кодекса о выборах, а не республиканского, представители центральной власти инициировали проверки в избирательной комиссии. Во второй половине дня 16 мая сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) нагрянули с обысками в офис ЦИК Гагаузии. Силовики начали изымать документы – списки избирателей. В избирком прибыли депутаты Народного собрания Гагаузии, они попытались разобраться в происходящем и осудили действия центральных властей. Позже к зданию ЦИК подтянулись местные жители, ряд депутатов парламента Молдавии, бывшие кандидаты в башканы (глава) автономии и сама Гуцул. Митинг продолжился у зданий исполкома автономии и местного суда, куда вошли сотрудники молдавского центризбиркома и НАЦ. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://ria.ru/20230517/gagauziya-1872351553.html
https://ria.ru/20230517/gagauziya-1872315652.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, таможенный союз
В мире, Гагаузия, Молдавия, Кишинев, Таможенный союз
Молдавские коммунисты осудили власть за давление на жителей Гагаузии
В Молдавии Партия коммунистов осудила действующую власть за давление на жителей Гагаузии
КИШИНЕВ, 17 мая – РИА Новости.
Оппозиционная в Молдавии Партия коммунистов (ПКРМ) осудила власти за оказание давления на жителей Гагаузии, сообщает пресс-служба политсилы
.
В ночь на среду бойцы спецназа Молдавии Fulger ("Молния") прибыли в столицу Гагаузской автономии город Комрат
и вынесли из здания местного суда коробки с избирательными листами. Силовики оттеснили часть пикетчиков, погрузили документы в микроавтобусы и выехали по направлению в Кишинев
. Все это происходило под крики местных жителей, которые выражали недовольство действиями силовиков.
Премьер Молдавии отказался работать с главой Гагаузии
"Все помнят, что Гагаузия стала одним из немногих примеров успешного разрешения этнополитического конфликта в мире. Этот пример сегодня глубоко изучается специалистами в области конфликтологии… В лице сегодняшних властей мы наблюдаем реинкарнацию националистического режима, который спровоцировал войну в Приднестровье и чуть было не разжег конфликт в автономии. Партия коммунистов решительно осуждает действия правящего режима, отказывающего гагаузскому народу в праве на свой выбор, попирающего законы и демократические нормы", - говорится в распространенном для СМИ заявлении ПКРМ.
В Гагаузии 14 мая прошел второй тур выборов главы региона. В местном ЦИК объявили о победе Гуцул от оппозиционной партии "Шор", она набрала 52,34% голосов. Однако Центризбирком Молдавии заявил, что 13 мая было возбуждено восемь дел в связи с возможным незаконным финансированием кандидатов, получивших пожертвования, превышающие установленный законом предельный размер.
Несмотря на доводы членов ЦИК Гагаузии, что выборы главы автономии проходят в соответствии с нормами и правилами местного кодекса о выборах, а не республиканского, представители центральной власти инициировали проверки в избирательной комиссии. Во второй половине дня 16 мая сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) нагрянули с обысками в офис ЦИК Гагаузии. Силовики начали изымать документы – списки избирателей.
В избирком прибыли депутаты Народного собрания Гагаузии, они попытались разобраться в происходящем и осудили действия центральных властей. Позже к зданию ЦИК подтянулись местные жители, ряд депутатов парламента Молдавии, бывшие кандидаты в башканы (глава) автономии и сама Гуцул. Митинг продолжился у зданий исполкома автономии и местного суда, куда вошли сотрудники молдавского центризбиркома и НАЦ.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией
, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз
.
Избранная глава Гагаузии осудила действия силовиков в Комрате