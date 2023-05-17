https://ria.ru/20230517/moldaviya-1872374443.html

Молдавские коммунисты осудили власть за давление на жителей Гагаузии

Молдавские коммунисты осудили власть за давление на жителей Гагаузии - РИА Новости, 17.05.2023

Молдавские коммунисты осудили власть за давление на жителей Гагаузии

Оппозиционная в Молдавии Партия коммунистов (ПКРМ) осудила власти за оказание давления на жителей Гагаузии, сообщает пресс-служба политсилы. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T13:28

2023-05-17T13:28

2023-05-17T13:28

в мире

гагаузия

молдавия

кишинев

таможенный союз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860762819_0:63:3244:1888_1920x0_80_0_0_c82b701ea1a8a202dc43ee1d3851d21f.jpg

КИШИНЕВ, 17 мая – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия коммунистов (ПКРМ) осудила власти за оказание давления на жителей Гагаузии, сообщает пресс-служба политсилы. В ночь на среду бойцы спецназа Молдавии Fulger ("Молния") прибыли в столицу Гагаузской автономии город Комрат и вынесли из здания местного суда коробки с избирательными листами. Силовики оттеснили часть пикетчиков, погрузили документы в микроавтобусы и выехали по направлению в Кишинев. Все это происходило под крики местных жителей, которые выражали недовольство действиями силовиков. "Все помнят, что Гагаузия стала одним из немногих примеров успешного разрешения этнополитического конфликта в мире. Этот пример сегодня глубоко изучается специалистами в области конфликтологии… В лице сегодняшних властей мы наблюдаем реинкарнацию националистического режима, который спровоцировал войну в Приднестровье и чуть было не разжег конфликт в автономии. Партия коммунистов решительно осуждает действия правящего режима, отказывающего гагаузскому народу в праве на свой выбор, попирающего законы и демократические нормы", - говорится в распространенном для СМИ заявлении ПКРМ. В Гагаузии 14 мая прошел второй тур выборов главы региона. В местном ЦИК объявили о победе Гуцул от оппозиционной партии "Шор", она набрала 52,34% голосов. Однако Центризбирком Молдавии заявил, что 13 мая было возбуждено восемь дел в связи с возможным незаконным финансированием кандидатов, получивших пожертвования, превышающие установленный законом предельный размер. Несмотря на доводы членов ЦИК Гагаузии, что выборы главы автономии проходят в соответствии с нормами и правилами местного кодекса о выборах, а не республиканского, представители центральной власти инициировали проверки в избирательной комиссии. Во второй половине дня 16 мая сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) нагрянули с обысками в офис ЦИК Гагаузии. Силовики начали изымать документы – списки избирателей. В избирком прибыли депутаты Народного собрания Гагаузии, они попытались разобраться в происходящем и осудили действия центральных властей. Позже к зданию ЦИК подтянулись местные жители, ряд депутатов парламента Молдавии, бывшие кандидаты в башканы (глава) автономии и сама Гуцул. Митинг продолжился у зданий исполкома автономии и местного суда, куда вошли сотрудники молдавского центризбиркома и НАЦ. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20230517/gagauziya-1872351553.html

https://ria.ru/20230517/gagauziya-1872315652.html

гагаузия

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, таможенный союз