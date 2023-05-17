https://ria.ru/20230517/moldaviya-1872362873.html

Партия "Шор" потребовала проверить организацию митинга по евроинтеграции

Партия "Шор" потребовала проверить организацию митинга по евроинтеграции - РИА Новости, 17.05.2023

Партия "Шор" потребовала проверить организацию митинга по евроинтеграции

Вице-председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер требует проверить, на какие деньги организуется митинг по евроинтеграции, анонсированный... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T13:02

2023-05-17T13:02

2023-05-17T13:02

в мире

молдавия

марина таубер

майя санду

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КИШИНЕВ, 17 мая - РИА Новости. Вице-председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер требует проверить, на какие деньги организуется митинг по евроинтеграции, анонсированный президентом республики Майей Санду на 21 мая, она подала такой запрос в генпрокуратуру, антикоррупционную прокуратуру, МВД, ЦИК и Службу информации и безопасности республики. Президент Молдавии Майя Санду 10 апреля обратилась к нации и анонсировала массовый митинг в поддержку европейской интеграции на площади Великого Национального Собрания, который состоится 21 мая. Ранее стало известно, что мероприятия на центральной площади Молдавии в этот же день планировали провести не только власти, но и оппозиционные партия "Шор" и Соцпартия. Однако по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, у центральных властей с 14 мая по 2 июня будет приоритет в организации массовых мероприятий, вне зависимости от порядка уведомления об их проведении. В этот период в стране будет действовать повышенный режим безопасности. "В частности, депутат (Марина Таубер) просит эти учреждения сообщить, чем закончилась проверка по подозрению в незаконном финансировании PAS (правящая ПДС - партия действия и солидарности – ред), будут ли они проверять, на какие деньги будет организован этот митинг, и будут ли применены те же меры, что и к участникам манифестаций, организованных партией "Шор" и не только", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте политсилы. Таубер в том числе хочет знать, будут ли прокуратура и полиция останавливать транспортные средства, которые организованно привезут граждан на собрание 21 мая, будут ли члены ЦИК проверять правильность финансирования и декларирования этих крупных публичных мероприятий со стороны ПДС в отчетах учреждения. Отмечается, запрос депутата был сделан в контексте "бесчисленных репрессивных мер против партии "Шор", ее представителей и участников антиправительственных публичных акций", при том, что "правящая партия во главе с президентом Майей Санду организует электоральный митинг 21 мая на государственные деньги".

https://ria.ru/20230516/piket-1872174010.html

https://ria.ru/20230516/shor-1872106443.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, марина таубер, майя санду