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Партия "Шор" потребовала проверить организацию митинга по евроинтеграции - РИА Новости, 17.05.2023
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13:02 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/moldaviya-1872362873.html
Партия "Шор" потребовала проверить организацию митинга по евроинтеграции
Партия "Шор" потребовала проверить организацию митинга по евроинтеграции - РИА Новости, 17.05.2023
Партия "Шор" потребовала проверить организацию митинга по евроинтеграции
Вице-председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер требует проверить, на какие деньги организуется митинг по евроинтеграции, анонсированный... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T13:02
2023-05-17T13:02
в мире
молдавия
марина таубер
майя санду
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КИШИНЕВ, 17 мая - РИА Новости. Вице-председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер требует проверить, на какие деньги организуется митинг по евроинтеграции, анонсированный президентом республики Майей Санду на 21 мая, она подала такой запрос в генпрокуратуру, антикоррупционную прокуратуру, МВД, ЦИК и Службу информации и безопасности республики. Президент Молдавии Майя Санду 10 апреля обратилась к нации и анонсировала массовый митинг в поддержку европейской интеграции на площади Великого Национального Собрания, который состоится 21 мая. Ранее стало известно, что мероприятия на центральной площади Молдавии в этот же день планировали провести не только власти, но и оппозиционные партия "Шор" и Соцпартия. Однако по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, у центральных властей с 14 мая по 2 июня будет приоритет в организации массовых мероприятий, вне зависимости от порядка уведомления об их проведении. В этот период в стране будет действовать повышенный режим безопасности. "В частности, депутат (Марина Таубер) просит эти учреждения сообщить, чем закончилась проверка по подозрению в незаконном финансировании PAS (правящая ПДС - партия действия и солидарности – ред), будут ли они проверять, на какие деньги будет организован этот митинг, и будут ли применены те же меры, что и к участникам манифестаций, организованных партией "Шор" и не только", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте политсилы. Таубер в том числе хочет знать, будут ли прокуратура и полиция останавливать транспортные средства, которые организованно привезут граждан на собрание 21 мая, будут ли члены ЦИК проверять правильность финансирования и декларирования этих крупных публичных мероприятий со стороны ПДС в отчетах учреждения. Отмечается, запрос депутата был сделан в контексте "бесчисленных репрессивных мер против партии "Шор", ее представителей и участников антиправительственных публичных акций", при том, что "правящая партия во главе с президентом Майей Санду организует электоральный митинг 21 мая на государственные деньги".
https://ria.ru/20230516/piket-1872174010.html
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в мире, молдавия, марина таубер, майя санду
В мире, Молдавия, Марина Таубер, Майя Санду
Партия "Шор" потребовала проверить организацию митинга по евроинтеграции

Партия "Шор" потребовала проверить, на какие деньги организуется митинг по евроинтеграции

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкСторонники молдавской оппозиционной партии "Шор" пикетируют здание Конституционного суда в Кишиневе
Сторонники молдавской оппозиционной партии Шор пикетируют здание Конституционного суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Сторонники молдавской оппозиционной партии "Шор" пикетируют здание Конституционного суда в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 мая - РИА Новости. Вице-председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер требует проверить, на какие деньги организуется митинг по евроинтеграции, анонсированный президентом республики Майей Санду на 21 мая, она подала такой запрос в генпрокуратуру, антикоррупционную прокуратуру, МВД, ЦИК и Службу информации и безопасности республики.
Президент Молдавии Майя Санду 10 апреля обратилась к нации и анонсировала массовый митинг в поддержку европейской интеграции на площади Великого Национального Собрания, который состоится 21 мая. Ранее стало известно, что мероприятия на центральной площади Молдавии в этот же день планировали провести не только власти, но и оппозиционные партия "Шор" и Соцпартия. Однако по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, у центральных властей с 14 мая по 2 июня будет приоритет в организации массовых мероприятий, вне зависимости от порядка уведомления об их проведении. В этот период в стране будет действовать повышенный режим безопасности.
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"В частности, депутат (Марина Таубер) просит эти учреждения сообщить, чем закончилась проверка по подозрению в незаконном финансировании PAS (правящая ПДС - партия действия и солидарности – ред), будут ли они проверять, на какие деньги будет организован этот митинг, и будут ли применены те же меры, что и к участникам манифестаций, организованных партией "Шор" и не только", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте политсилы.
Таубер в том числе хочет знать, будут ли прокуратура и полиция останавливать транспортные средства, которые организованно привезут граждан на собрание 21 мая, будут ли члены ЦИК проверять правильность финансирования и декларирования этих крупных публичных мероприятий со стороны ПДС в отчетах учреждения.
«
"В то же время депутат спрашивает прокуратуру, будет ли она проверять законность финансирования PAS и происхождение финансовых средств, использованных на митинге, а также действия государственных чиновников, которые угрожают и заставляют учреждения и предприятия приводить людей на митинг, на предмет злоупотребления и превышения полномочий. Таубер также интересуется, обеспечат ли правовые институты соблюдение конституционного права на собрания для других партий и граждан, имеющих взгляды, отличные от взглядов представителей власти", - отметили в релизе.
Отмечается, запрос депутата был сделан в контексте "бесчисленных репрессивных мер против партии "Шор", ее представителей и участников антиправительственных публичных акций", при том, что "правящая партия во главе с президентом Майей Санду организует электоральный митинг 21 мая на государственные деньги".
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В миреМолдавияМарина ТауберМайя Санду
 
 
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