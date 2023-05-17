Молдавия выразила желание выйти из еще одного соглашения СНГ
Речан: Молдавия хочет выйти из соглашения СНГ об обмене информацией по охране границ
Флаг Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 17 мая - РИА Новости. Правительство Молдавии на заседании в среду приняло решение о денонсации соглашения об обмене информацией по вопросам охраны внешних границ государств-участников СНГ, заявил премьер Дорин Речан.
Ранее спикер парламента, лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что Молдавия инициирует выход из состава Межпарламентской ассамблеи СНГ. Соцпартия Молдавии в ответ сообщила о намерении провести кампанию по сохранению страны в составе СНГ. В повестку заседания правительства в среду были внесены пункты о денонсации соглашения об обмене информацией по вопросам охраны внешних границ государств-участников СНГ, а также соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями государств-участников Содружества Независимых Государств.
"Решение принято. Хочу отметить, что на сегодняшний день соблюдение такого соглашения (об охране границ - ред.) носит риск для Молдавии. Нужно объяснять, почему эти соглашения больше не практичны", - заявил Речан на заседании правительства.
Глава МВД Анна Ревенко на заседании правительства отметила, что у Молдавии нет необходимости в обмене информацией об охране границ, поскольку Украина намерена выйти из СНГ, а других общих границ со странами Содружества у республики нет. Решение правительства будет передано на утверждение парламенту Молдавии.
Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Парламент Молдавии в четверг проголосовал в окончательном чтении за денонсацию соглашения с СНГ о беспрепятственной деятельности в республике межгосударственной телерадиокомпании "Мир", заявил спикер парламента Игорь Гросу. Инициатором законопроекта о выходе Молдавии из соглашения является лично президент страны Майя Санду. Ранее правительство Молдавии выступило с предложением о прекращении участия в межгосударственной телерадиокомпании "Мир", одним из 10 учредителей которой она является. В начале апреля кабмин официально принял решение о прекращении финансирования телеканала под предлогом "продвижения пропаганды", фактически же финансирование было прервано еще с апреля прошлого года. Решение о денонсации соглашения вступит в силу через 12 месяцев с момента окончательного утверждения.