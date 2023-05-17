https://ria.ru/20230517/mnogodetnye-1872372788.html

Число многодетных семей в Липецкой области увеличилось на 1,5 тысячи

Число многодетных семей в Липецкой области увеличилось на 1,5 тысячи - РИА Новости, 17.05.2023

Число многодетных семей в Липецкой области увеличилось на 1,5 тысячи

В Липецкой области в настоящее время проживает около 17,4 тысячи многодетных семей, что почти на 1,5 тысячи больше, чем годом ранее; в этих семьях воспитывают... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T13:23

2023-05-17T13:23

2023-05-17T13:23

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

льготы

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ЛИПЕЦК, 17 мая – РИА Новости. В Липецкой области в настоящее время проживает около 17,4 тысячи многодетных семей, что почти на 1,5 тысячи больше, чем годом ранее; в этих семьях воспитывают 57,3 тысячи детей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По мнению губернатора, отчасти этому способствует государственная поддержка таких семей. В частности, в области действует льготная газификация и водоснабжение жилья, дифференцированная оплата жилищно-коммунальных услуг, областной материнский капитал. Для детей из многодетных семей предусмотрен бесплатный проезд в общественном транспорте, выплата на приобретение школьной формы, бесплатное питание в школах и детских садах. Семьям, воспитывающим восемь и более детей, предоставляется 1,2 миллиона рублей на покупку автомобиля. Артамонов отметил, то кроме этих мер, ежегодно с 2007 года 25 многодетных супружеских пар награждаются денежными премиями в размере 100 тысяч рублей. На сегодняшний день премией отмечены 425 семей."Самое главное в жизни – семья. А когда она многодетная, то счастье увеличивается многократно. Приятно отметить, что многодетных семей в регионе становится больше. У нас действует ряд мер поддержки для таких семей, мы надеемся, что это будет способствовать сохранению такой замечательной тенденции", – прокомментировал Артамонов.

https://ria.ru/20230313/semya-1857478510.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, льготы