Число многодетных семей в Липецкой области увеличилось на 1,5 тысячи
Многодетная семья. Архивное фото
ЛИПЕЦК, 17 мая – РИА Новости. В Липецкой области в настоящее время проживает около 17,4 тысячи многодетных семей, что почти на 1,5 тысячи больше, чем годом ранее; в этих семьях воспитывают 57,3 тысячи детей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По мнению губернатора, отчасти этому способствует государственная поддержка таких семей. В частности, в области действует льготная газификация и водоснабжение жилья, дифференцированная оплата жилищно-коммунальных услуг, областной материнский капитал. Для детей из многодетных семей предусмотрен бесплатный проезд в общественном транспорте, выплата на приобретение школьной формы, бесплатное питание в школах и детских садах. Семьям, воспитывающим восемь и более детей, предоставляется 1,2 миллиона рублей на покупку автомобиля.
Артамонов отметил, то кроме этих мер, ежегодно с 2007 года 25 многодетных супружеских пар награждаются денежными премиями в размере 100 тысяч рублей. На сегодняшний день премией отмечены 425 семей.
"Самое главное в жизни – семья. А когда она многодетная, то счастье увеличивается многократно. Приятно отметить, что многодетных семей в регионе становится больше. У нас действует ряд мер поддержки для таких семей, мы надеемся, что это будет способствовать сохранению такой замечательной тенденции", – прокомментировал Артамонов.
По мнению губернатора, отчасти этому способствует государственная поддержка таких семей. В частности, в области действует льготная газификация и водоснабжение жилья, дифференцированная оплата жилищно-коммунальных услуг, областной материнский капитал. Для детей из многодетных семей предусмотрен бесплатный проезд в общественном транспорте, выплата на приобретение школьной формы, бесплатное питание в школах и детских садах. Семьям, воспитывающим восемь и более детей, предоставляется 1,2 миллиона рублей на покупку автомобиля.
Артамонов отметил, то кроме этих мер, ежегодно с 2007 года 25 многодетных супружеских пар награждаются денежными премиями в размере 100 тысяч рублей. На сегодняшний день премией отмечены 425 семей.
"Самое главное в жизни – семья. А когда она многодетная, то счастье увеличивается многократно. Приятно отметить, что многодетных семей в регионе становится больше. У нас действует ряд мер поддержки для таких семей, мы надеемся, что это будет способствовать сохранению такой замечательной тенденции", – прокомментировал Артамонов.