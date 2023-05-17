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Число многодетных семей в Липецкой области увеличилось на 1,5 тысячи - РИА Новости, 17.05.2023
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Липецкая область
 
13:23 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/mnogodetnye-1872372788.html
Число многодетных семей в Липецкой области увеличилось на 1,5 тысячи
Число многодетных семей в Липецкой области увеличилось на 1,5 тысячи - РИА Новости, 17.05.2023
Число многодетных семей в Липецкой области увеличилось на 1,5 тысячи
В Липецкой области в настоящее время проживает около 17,4 тысячи многодетных семей, что почти на 1,5 тысячи больше, чем годом ранее; в этих семьях воспитывают... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T13:23
2023-05-17T13:23
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
льготы
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ЛИПЕЦК, 17 мая – РИА Новости. В Липецкой области в настоящее время проживает около 17,4 тысячи многодетных семей, что почти на 1,5 тысячи больше, чем годом ранее; в этих семьях воспитывают 57,3 тысячи детей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По мнению губернатора, отчасти этому способствует государственная поддержка таких семей. В частности, в области действует льготная газификация и водоснабжение жилья, дифференцированная оплата жилищно-коммунальных услуг, областной материнский капитал. Для детей из многодетных семей предусмотрен бесплатный проезд в общественном транспорте, выплата на приобретение школьной формы, бесплатное питание в школах и детских садах. Семьям, воспитывающим восемь и более детей, предоставляется 1,2 миллиона рублей на покупку автомобиля. Артамонов отметил, то кроме этих мер, ежегодно с 2007 года 25 многодетных супружеских пар награждаются денежными премиями в размере 100 тысяч рублей. На сегодняшний день премией отмечены 425 семей."Самое главное в жизни – семья. А когда она многодетная, то счастье увеличивается многократно. Приятно отметить, что многодетных семей в регионе становится больше. У нас действует ряд мер поддержки для таких семей, мы надеемся, что это будет способствовать сохранению такой замечательной тенденции", – прокомментировал Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов, льготы
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Льготы

Число многодетных семей в Липецкой области увеличилось на 1,5 тысячи

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМногодетная семья
Многодетная семья - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Многодетная семья. Архивное фото
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ЛИПЕЦК, 17 мая – РИА Новости. В Липецкой области в настоящее время проживает около 17,4 тысячи многодетных семей, что почти на 1,5 тысячи больше, чем годом ранее; в этих семьях воспитывают 57,3 тысячи детей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.

По мнению губернатора, отчасти этому способствует государственная поддержка таких семей. В частности, в области действует льготная газификация и водоснабжение жилья, дифференцированная оплата жилищно-коммунальных услуг, областной материнский капитал. Для детей из многодетных семей предусмотрен бесплатный проезд в общественном транспорте, выплата на приобретение школьной формы, бесплатное питание в школах и детских садах. Семьям, воспитывающим восемь и более детей, предоставляется 1,2 миллиона рублей на покупку автомобиля.

Артамонов отметил, то кроме этих мер, ежегодно с 2007 года 25 многодетных супружеских пар награждаются денежными премиями в размере 100 тысяч рублей. На сегодняшний день премией отмечены 425 семей.

"Самое главное в жизни – семья. А когда она многодетная, то счастье увеличивается многократно. Приятно отметить, что многодетных семей в регионе становится больше. У нас действует ряд мер поддержки для таких семей, мы надеемся, что это будет способствовать сохранению такой замечательной тенденции", – прокомментировал Артамонов.
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