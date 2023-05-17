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Иран предложил России сотрудничать по десяти нефтегазовым месторождениям - РИА Новости, 17.05.2023
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17:48 17.05.2023 (обновлено: 18:09 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/mestorozhdeniya-1872462767.html
Иран предложил России сотрудничать по десяти нефтегазовым месторождениям
Иран предложил России сотрудничать по десяти нефтегазовым месторождениям - РИА Новости, 17.05.2023
Иран предложил России сотрудничать по десяти нефтегазовым месторождениям
Иран обсуждает с Россией сотрудничество по 10 нефтегазовым месторождениям, заявил министр нефти Ирана Джавад Оуджи. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T17:48
2023-05-17T18:09
экономика
цены на нефть
иран
россия
александр новак
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ТЕГЕРАН, 17 мая - РИА Новости. Иран обсуждает с Россией сотрудничество по 10 нефтегазовым месторождениям, заявил министр нефти Ирана Джавад Оуджи. "Помимо предыдущих месторождений, у нас появились еще 10 новых месторождений, к сотрудничеству по которым мы решили подключить российских коллег. И сегодня, и вчера мы обсуждали вопросы партнерства российских коллег по этим месторождениям", - добавил Оуджи.Вице-премьер РФ Александр Новак позднее в ответ на вопрос журналистов о том, какие это 10 проектов и на какой они стадии, рассказал, что по ряду месторождений уже идет работа."Компания "ЗН-Восток" работает у нас и достаточно успешно реализует несколько проектов и рассматривает еще дополнительные проекты. Плюс шесть месторождений рассматривается нефтяных нашими нефтяными компаниями, и два месторождения рассматривает "Газпром" - "Киш" и "Северный Парс" для совместной разработки с иранской нефтегазовой компанией с последующей реализацией проекта сжижения газа и поставок на мировые рынки", - заявил Новак.
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экономика, цены на нефть, иран, россия, александр новак, газпром
Экономика, Цены на нефть, Иран, Россия, Александр Новак, Газпром
Иран предложил России сотрудничать по десяти нефтегазовым месторождениям

Иран заявил, что обсуждает с Россией сотрудничество по десяти нефтегазовым месторождениям

© AP Photo / Hasan SarbakhshianЗдание Министерства нефтянной промышленности Ирана
Здание Министерства нефтянной промышленности Ирана - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© AP Photo / Hasan Sarbakhshian
Здание Министерства нефтянной промышленности Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 17 мая - РИА Новости. Иран обсуждает с Россией сотрудничество по 10 нефтегазовым месторождениям, заявил министр нефти Ирана Джавад Оуджи.
«
"По нефтегазовой сфере у нас идет прочное сотрудничество с авторитетными российскими компаниями. За последние два года были заключены определенные контракты и некоторые из наших месторождений уже разрабатываются российскими коллегами и партнерами", - сказал он.
"Помимо предыдущих месторождений, у нас появились еще 10 новых месторождений, к сотрудничеству по которым мы решили подключить российских коллег. И сегодня, и вчера мы обсуждали вопросы партнерства российских коллег по этим месторождениям", - добавил Оуджи.
Вице-премьер РФ Александр Новак позднее в ответ на вопрос журналистов о том, какие это 10 проектов и на какой они стадии, рассказал, что по ряду месторождений уже идет работа.
"Компания "ЗН-Восток" работает у нас и достаточно успешно реализует несколько проектов и рассматривает еще дополнительные проекты. Плюс шесть месторождений рассматривается нефтяных нашими нефтяными компаниями, и два месторождения рассматривает "Газпром" - "Киш" и "Северный Парс" для совместной разработки с иранской нефтегазовой компанией с последующей реализацией проекта сжижения газа и поставок на мировые рынки", - заявил Новак.
Юани - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Россия и Иран обсуждают взаимные расчеты в юанях
Вчера, 17:16
 
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