https://ria.ru/20230517/mestorozhdeniya-1872462767.html

Иран предложил России сотрудничать по десяти нефтегазовым месторождениям

Иран предложил России сотрудничать по десяти нефтегазовым месторождениям - РИА Новости, 17.05.2023

Иран предложил России сотрудничать по десяти нефтегазовым месторождениям

Иран обсуждает с Россией сотрудничество по 10 нефтегазовым месторождениям, заявил министр нефти Ирана Джавад Оуджи. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T17:48

2023-05-17T17:48

2023-05-17T18:09

экономика

цены на нефть

иран

россия

александр новак

газпром

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ТЕГЕРАН, 17 мая - РИА Новости. Иран обсуждает с Россией сотрудничество по 10 нефтегазовым месторождениям, заявил министр нефти Ирана Джавад Оуджи. "Помимо предыдущих месторождений, у нас появились еще 10 новых месторождений, к сотрудничеству по которым мы решили подключить российских коллег. И сегодня, и вчера мы обсуждали вопросы партнерства российских коллег по этим месторождениям", - добавил Оуджи.Вице-премьер РФ Александр Новак позднее в ответ на вопрос журналистов о том, какие это 10 проектов и на какой они стадии, рассказал, что по ряду месторождений уже идет работа."Компания "ЗН-Восток" работает у нас и достаточно успешно реализует несколько проектов и рассматривает еще дополнительные проекты. Плюс шесть месторождений рассматривается нефтяных нашими нефтяными компаниями, и два месторождения рассматривает "Газпром" - "Киш" и "Северный Парс" для совместной разработки с иранской нефтегазовой компанией с последующей реализацией проекта сжижения газа и поставок на мировые рынки", - заявил Новак.

https://ria.ru/20230517/yuani-1872453654.html

иран

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, иран, россия, александр новак, газпром