Иран предложил России сотрудничать по десяти нефтегазовым месторождениям
Иран заявил, что обсуждает с Россией сотрудничество по десяти нефтегазовым месторождениям
© AP Photo / Hasan SarbakhshianЗдание Министерства нефтянной промышленности Ирана
© AP Photo / Hasan Sarbakhshian
Здание Министерства нефтянной промышленности Ирана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 17 мая - РИА Новости. Иран обсуждает с Россией сотрудничество по 10 нефтегазовым месторождениям, заявил министр нефти Ирана Джавад Оуджи.
«
"По нефтегазовой сфере у нас идет прочное сотрудничество с авторитетными российскими компаниями. За последние два года были заключены определенные контракты и некоторые из наших месторождений уже разрабатываются российскими коллегами и партнерами", - сказал он.
"Помимо предыдущих месторождений, у нас появились еще 10 новых месторождений, к сотрудничеству по которым мы решили подключить российских коллег. И сегодня, и вчера мы обсуждали вопросы партнерства российских коллег по этим месторождениям", - добавил Оуджи.
Вице-премьер РФ Александр Новак позднее в ответ на вопрос журналистов о том, какие это 10 проектов и на какой они стадии, рассказал, что по ряду месторождений уже идет работа.
"Компания "ЗН-Восток" работает у нас и достаточно успешно реализует несколько проектов и рассматривает еще дополнительные проекты. Плюс шесть месторождений рассматривается нефтяных нашими нефтяными компаниями, и два месторождения рассматривает "Газпром" - "Киш" и "Северный Парс" для совместной разработки с иранской нефтегазовой компанией с последующей реализацией проекта сжижения газа и поставок на мировые рынки", - заявил Новак.