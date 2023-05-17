https://ria.ru/20230517/medstrakhovki-1872393974.html
Названы страны, куда туристы чаще всего оформляют медстраховки
Названы страны, куда туристы чаще всего оформляют медстраховки - РИА Новости, 17.05.2023
Названы страны, куда туристы чаще всего оформляют медстраховки
Набор стран, в которые с начала 2023 года было оформлено больше всего медицинских туристических полисов, в целом соотносится со списком популярных у россиян в... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T14:30
2023-05-17T14:30
2023-05-17T15:05
туризм
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шенгенская зона
туризм
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Набор стран, в которые с начала 2023 года было оформлено больше всего медицинских туристических полисов, в целом соотносится со списком популярных у россиян в этот период года направлений, в лидерах – Таиланд, сообщает АТОР. Первое место занимает Таиланд, на него в январе-мае пришлось 23 процента от общих продаж полисов, указывает замдиректора филиала "ЕВРОИНС Туристическое страхование" Юлия Алчеева. Хотя страховка не является обязательным условием въезда в королевство, медицина в стране очень дорогая.Второе место с начала 2023 года достается Турции. Замыкают тройку лидеров ОАЭ. Туда в период с января по май было оформлено 10 процентов полисов.В списке направлений, куда российские туристы чаще всего покупают полисы медицинского страхования, также есть страны Шенгенской зоны – им досталось 5 процентов.На шестом месте – Индонезия (четыре процента), примерно такие же значения и у Египта. Далее следуют Россия и Мальдивы – у них по три процента от общих продаж полисов на сайте страховщика. Замыкает десятку Израиль (два процента)."Стоит отметить, что в списке также появился Китай. У этой страны 1,5 процента от всех оформленных с начала года полисов", – сообщила Алчеева.
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новости - туризм, таиланд, турция, оаэ, ассоциация туроператоров россии (атор), шенгенская зона, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Турция, ОАЭ, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Шенгенская зона, Туризм
Названы страны, куда туристы чаще всего оформляют медстраховки
Российские туристы чаще всего оформляют медстраховки в Таиланд и Турцию