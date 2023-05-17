Мирный житель подорвался на "Лепестке" в Белгородской области
Житель села Черемошное в Белгородской области подорвался на мине "Лепесток"
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток". Архивное фото
БЕЛГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Селянин в Белгородском районе случайно наступил на мину "Лепесток", в результате ему оторвало стопу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в среду.
"В селе Черемошное местный житель косил траву в овраге, наступил на "Лепесток", в результате чего мужчине оторвало правую стопу. Бригада скорой помощи доставила его в городскую больницу №2. Сейчас он находится в противошоковой операционной, вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал Гладков в своем телеграм-канале. Губернатор напомнил, что в результате обстрелов приграничных территорий сохраняется минная опасность и просит жителей воздержаться от посещения лесополос во всех приграничных муниципалитетах.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth).
Представительство ДНР в СЦКК неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо, в том числе, было направлено генсеку ООН.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Село Черемошное находится примерно в семи километрах от границы с Украиной.