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Мирный житель подорвался на "Лепестке" в Белгородской области - РИА Новости, 17.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:35 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/lepestok-1872354381.html
Мирный житель подорвался на "Лепестке" в Белгородской области
Мирный житель подорвался на "Лепестке" в Белгородской области - РИА Новости, 17.05.2023
Мирный житель подорвался на "Лепестке" в Белгородской области
Селянин в Белгородском районе случайно наступил на мину "Лепесток", в результате ему оторвало стопу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в среду. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T12:35
2023-05-17T12:35
специальная военная операция на украине
безопасность
вячеслав гладков
белгородская область
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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БЕЛГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Селянин в Белгородском районе случайно наступил на мину "Лепесток", в результате ему оторвало стопу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в среду. "В селе Черемошное местный житель косил траву в овраге, наступил на "Лепесток", в результате чего мужчине оторвало правую стопу. Бригада скорой помощи доставила его в городскую больницу №2. Сейчас он находится в противошоковой операционной, вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал Гладков в своем телеграм-канале. Губернатор напомнил, что в результате обстрелов приграничных территорий сохраняется минная опасность и просит жителей воздержаться от посещения лесополос во всех приграничных муниципалитетах. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в СЦКК неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо, в том числе, было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства. Село Черемошное находится примерно в семи километрах от границы с Украиной.
https://ria.ru/20230512/lepestok-1871426166.html
https://ria.ru/20230508/razminirovanie-1870465830.html
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безопасность, вячеслав гладков, белгородская область, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Мирный житель подорвался на "Лепестке" в Белгородской области

Житель села Черемошное в Белгородской области подорвался на мине "Лепесток"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПротивопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток"
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) Лепесток - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости
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Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток". Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Селянин в Белгородском районе случайно наступил на мину "Лепесток", в результате ему оторвало стопу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в среду.
"В селе Черемошное местный житель косил траву в овраге, наступил на "Лепесток", в результате чего мужчине оторвало правую стопу. Бригада скорой помощи доставила его в городскую больницу №2. Сейчас он находится в противошоковой операционной, вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал Гладков в своем телеграм-канале. Губернатор напомнил, что в результате обстрелов приграничных территорий сохраняется минная опасность и просит жителей воздержаться от посещения лесополос во всех приграничных муниципалитетах.
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Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth).
Представительство ДНР в СЦКК неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо, в том числе, было направлено генсеку ООН.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Село Черемошное находится примерно в семи километрах от границы с Украиной.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВячеслав ГладковБелгородская областьРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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