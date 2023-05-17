https://ria.ru/20230517/lepestok-1872354381.html

Мирный житель подорвался на "Лепестке" в Белгородской области

Мирный житель подорвался на "Лепестке" в Белгородской области - РИА Новости, 17.05.2023

Мирный житель подорвался на "Лепестке" в Белгородской области

Селянин в Белгородском районе случайно наступил на мину "Лепесток", в результате ему оторвало стопу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в среду. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T12:35

2023-05-17T12:35

2023-05-17T12:35

специальная военная операция на украине

безопасность

вячеслав гладков

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россия

украина

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БЕЛГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Селянин в Белгородском районе случайно наступил на мину "Лепесток", в результате ему оторвало стопу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в среду. "В селе Черемошное местный житель косил траву в овраге, наступил на "Лепесток", в результате чего мужчине оторвало правую стопу. Бригада скорой помощи доставила его в городскую больницу №2. Сейчас он находится в противошоковой операционной, вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал Гладков в своем телеграм-канале. Губернатор напомнил, что в результате обстрелов приграничных территорий сохраняется минная опасность и просит жителей воздержаться от посещения лесополос во всех приграничных муниципалитетах. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в СЦКК неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо, в том числе, было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства. Село Черемошное находится примерно в семи километрах от границы с Украиной.

https://ria.ru/20230512/lepestok-1871426166.html

https://ria.ru/20230508/razminirovanie-1870465830.html

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Кирилл Волков

безопасность, вячеслав гладков, белгородская область, россия, украина, ситуация в днр и лнр