https://ria.ru/20230517/lavrov-1872323483.html

Запад давит на союзников России по ЕАЭС и СНГ, заявил Лавров

Запад давит на союзников России по ЕАЭС и СНГ, заявил Лавров - РИА Новости, 17.05.2023

Запад давит на союзников России по ЕАЭС и СНГ, заявил Лавров

Запад методично и цинично давит на союзников РФ по ЕАЭС и СНГ, обещая им "золотые горы", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T10:49

2023-05-17T10:49

2023-05-17T10:49

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центральная азия

закавказье

сергей лавров

евразийский экономический союз

снг

в мире

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Запад методично и цинично давит на союзников РФ по ЕАЭС и СНГ, обещая им "золотые горы", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Много фактов, опирающихся на действия, заявления наших ближайших союзников, стратегических партнеров, которые говорят о том, что их ставят (мягко говоря) в очень неудобное положение", - заявил Лавров в интервью телеканалу "Царьград". При этом сами союзники стараются не делать ничего, что повлекло бы за собой экономический ущерб. "Они оказываются между двух огней. Львиная доля экономических связей приходится на Российскую Федерацию, ЕАЭС, СНГ. Но доля Запада в экономике Центральной Азии, Закавказья возрастает. Запад методично и цинично требует от них не делать шагов, противоречащих его интересам, обещая "золотые горы". Хотя на самом деле это оборачивается только вмешательством во внутренние дела", - отметил министр. Параллельно Запад расширяет в этих странах сеть НПО, финансируемых из бюджета, прежде всего, США, Британии, Евросоюза. Такие организации в ряде стран постсоветского пространства "чувствуют себя всё более вольготно и даже пытаются "заказывать музыку". "Но при всем при этом я убежден, что эти страны солидарны с Российской Федерацией. Они по-настоящему являются нашими союзниками", - добавил он.

https://ria.ru/20230517/lavrov-1872319674.html

https://ria.ru/20230516/zapad-1872064527.html

россия

центральная азия

закавказье

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, центральная азия, закавказье, сергей лавров, евразийский экономический союз, снг, в мире