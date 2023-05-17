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Запад давит на союзников России по ЕАЭС и СНГ, заявил Лавров - РИА Новости, 17.05.2023
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10:49 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/lavrov-1872323483.html
Запад давит на союзников России по ЕАЭС и СНГ, заявил Лавров
Запад давит на союзников России по ЕАЭС и СНГ, заявил Лавров - РИА Новости, 17.05.2023
Запад давит на союзников России по ЕАЭС и СНГ, заявил Лавров
Запад методично и цинично давит на союзников РФ по ЕАЭС и СНГ, обещая им "золотые горы", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T10:49
2023-05-17T10:49
россия
центральная азия
закавказье
сергей лавров
евразийский экономический союз
снг
в мире
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Запад методично и цинично давит на союзников РФ по ЕАЭС и СНГ, обещая им "золотые горы", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Много фактов, опирающихся на действия, заявления наших ближайших союзников, стратегических партнеров, которые говорят о том, что их ставят (мягко говоря) в очень неудобное положение", - заявил Лавров в интервью телеканалу "Царьград". При этом сами союзники стараются не делать ничего, что повлекло бы за собой экономический ущерб. "Они оказываются между двух огней. Львиная доля экономических связей приходится на Российскую Федерацию, ЕАЭС, СНГ. Но доля Запада в экономике Центральной Азии, Закавказья возрастает. Запад методично и цинично требует от них не делать шагов, противоречащих его интересам, обещая "золотые горы". Хотя на самом деле это оборачивается только вмешательством во внутренние дела", - отметил министр. Параллельно Запад расширяет в этих странах сеть НПО, финансируемых из бюджета, прежде всего, США, Британии, Евросоюза. Такие организации в ряде стран постсоветского пространства "чувствуют себя всё более вольготно и даже пытаются "заказывать музыку". "Но при всем при этом я убежден, что эти страны солидарны с Российской Федерацией. Они по-настоящему являются нашими союзниками", - добавил он.
https://ria.ru/20230517/lavrov-1872319674.html
https://ria.ru/20230516/zapad-1872064527.html
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центральная азия
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россия, центральная азия, закавказье, сергей лавров, евразийский экономический союз, снг, в мире
Россия, Центральная Азия, Закавказье, Сергей Лавров, Евразийский экономический союз, СНГ, В мире
Запад давит на союзников России по ЕАЭС и СНГ, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Запад давит на союзников России по ЕАЭС и СНГ, обещая им "золотые горы"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Запад методично и цинично давит на союзников РФ по ЕАЭС и СНГ, обещая им "золотые горы", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Много фактов, опирающихся на действия, заявления наших ближайших союзников, стратегических партнеров, которые говорят о том, что их ставят (мягко говоря) в очень неудобное положение", - заявил Лавров в интервью телеканалу "Царьград".
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При этом сами союзники стараются не делать ничего, что повлекло бы за собой экономический ущерб.
"Они оказываются между двух огней. Львиная доля экономических связей приходится на Российскую Федерацию, ЕАЭС, СНГ. Но доля Запада в экономике Центральной Азии, Закавказья возрастает. Запад методично и цинично требует от них не делать шагов, противоречащих его интересам, обещая "золотые горы". Хотя на самом деле это оборачивается только вмешательством во внутренние дела", - отметил министр.
Параллельно Запад расширяет в этих странах сеть НПО, финансируемых из бюджета, прежде всего, США, Британии, Евросоюза. Такие организации в ряде стран постсоветского пространства "чувствуют себя всё более вольготно и даже пытаются "заказывать музыку".
"Но при всем при этом я убежден, что эти страны солидарны с Российской Федерацией. Они по-настоящему являются нашими союзниками", - добавил он.
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РоссияЦентральная АзияЗакавказьеСергей ЛавровЕвразийский экономический союзСНГВ мире
 
 
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