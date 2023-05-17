https://ria.ru/20230517/lavrov-1872323163.html
Пресс-конференция Лаврова и Алейника
Пресс-конференция Лаврова и Алейника - РИА Новости, 17.05.2023
Пресс-конференция Лаврова и Алейника
Главы МИД России и Белоруссии Сергей Лавров и Сергей Алейник проводят пресс-конференцию. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T12:38
2023-05-17T12:38
2023-05-17T12:38
сергей лавров
сергей алейник
белоруссия
россия
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Главы МИД России и Белоруссии Сергей Лавров и Сергей Алейник проводят пресс-конференцию.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Пресс-конференция Лаврова и главы МИД Белоруссии Алейника
LIVE: Пресс-конференция Лаврова и главы МИД Белоруссии Алейника
2023-05-17T12:38
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PT49M58S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, сергей алейник, белоруссия, россия, видео
Сергей Лавров, Сергей Алейник, Белоруссия, Россия
Пресс-конференция Лаврова и Алейника
Главы МИД России и Белоруссии Сергей Лавров и Сергей Алейник проводят пресс-конференцию.
2023-05-17T12:38
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PT49M58S
Главы МИД России и Белоруссии Сергей Лавров и Сергей Алейник проводят пресс-конференцию.