Запад продолжает нагнетать ситуацию на Украине, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Запад продолжает нагнетать ситуацию на Украине, желая добить Россию
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Запад продолжает нагнетать ситуацию на Украине, ставя целью добить Россию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Запад ежедневно, с пеной у рта повторяет заклинания: "Даем Украине еще оружия"; "Даем дальнобойные ракеты, крылатые, бескрылые, танки"; "Скоро будут самолеты, но не сейчас, чуть позже"; "Надо добить Россию", - заявил Лавров в интервью телеканалу "Царьград".
Он напомнил слова президента Франции Эммануэля Макрона, который сказал, что "европейскую архитектуру безопасности надо выстроить так, чтобы Украина была надежнейшим образом защищена, и надо как-то найти место в этом всем "концерте" для "уже истощенной и обезоруженной" Российской Федерации".
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"Это отражает только одно: они хотят продолжения этого конфликта, постоянно повышать ставки, нагнетать то, что сейчас называют эскалацией. Англичане передали дальнобойное оружие, некоторые страны передают бывшие советские и обещают современные американские самолеты. Наверное, они не наивные люди. По крайней мере их военные должны были бы объяснить политикам, что на каком-то этапе действие встречает противодействие. Если вы задираете планку и наращиваете качество противостояния, то вы, наверное, должны ожидать соответствующей реакции хотя бы по законам физики и военного времени", - пояснил министр.
На уточняющий вопрос журналиста, ожидает ли Лавров дальнейшей эскалации, тот ответил: "Не ожидаю. Я комментирую факты. Эта цель провозглашена и последовательно воплощается в железо и в прочие формы материи, представляющие собой современное оружие".