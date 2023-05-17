https://ria.ru/20230517/lavrov-1872319674.html

Запад продолжает нагнетать ситуацию на Украине, заявил Лавров

Запад продолжает нагнетать ситуацию на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 17.05.2023

Запад продолжает нагнетать ситуацию на Украине, заявил Лавров

Запад продолжает нагнетать ситуацию на Украине, ставя целью добить Россию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T10:35

2023-05-17T10:35

2023-05-17T10:35

украина

россия

франция

эммануэль макрон

сергей лавров

в мире

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Запад продолжает нагнетать ситуацию на Украине, ставя целью добить Россию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Запад ежедневно, с пеной у рта повторяет заклинания: "Даем Украине еще оружия"; "Даем дальнобойные ракеты, крылатые, бескрылые, танки"; "Скоро будут самолеты, но не сейчас, чуть позже"; "Надо добить Россию", - заявил Лавров в интервью телеканалу "Царьград". Он напомнил слова президента Франции Эммануэля Макрона, который сказал, что "европейскую архитектуру безопасности надо выстроить так, чтобы Украина была надежнейшим образом защищена, и надо как-то найти место в этом всем "концерте" для "уже истощенной и обезоруженной" Российской Федерации". На уточняющий вопрос журналиста, ожидает ли Лавров дальнейшей эскалации, тот ответил: "Не ожидаю. Я комментирую факты. Эта цель провозглашена и последовательно воплощается в железо и в прочие формы материи, представляющие собой современное оружие".

https://ria.ru/20230517/proval-1872286896.html

https://ria.ru/20230515/priznanie-1872000840.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, франция, эммануэль макрон, сергей лавров, в мире