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Запад продолжает нагнетать ситуацию на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 17.05.2023
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10:35 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/lavrov-1872319674.html
Запад продолжает нагнетать ситуацию на Украине, заявил Лавров
Запад продолжает нагнетать ситуацию на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 17.05.2023
Запад продолжает нагнетать ситуацию на Украине, заявил Лавров
Запад продолжает нагнетать ситуацию на Украине, ставя целью добить Россию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T10:35
2023-05-17T10:35
украина
россия
франция
эммануэль макрон
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Запад продолжает нагнетать ситуацию на Украине, ставя целью добить Россию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Запад ежедневно, с пеной у рта повторяет заклинания: "Даем Украине еще оружия"; "Даем дальнобойные ракеты, крылатые, бескрылые, танки"; "Скоро будут самолеты, но не сейчас, чуть позже"; "Надо добить Россию", - заявил Лавров в интервью телеканалу "Царьград". Он напомнил слова президента Франции Эммануэля Макрона, который сказал, что "европейскую архитектуру безопасности надо выстроить так, чтобы Украина была надежнейшим образом защищена, и надо как-то найти место в этом всем "концерте" для "уже истощенной и обезоруженной" Российской Федерации". На уточняющий вопрос журналиста, ожидает ли Лавров дальнейшей эскалации, тот ответил: "Не ожидаю. Я комментирую факты. Эта цель провозглашена и последовательно воплощается в железо и в прочие формы материи, представляющие собой современное оружие".
https://ria.ru/20230517/proval-1872286896.html
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украина, россия, франция, эммануэль макрон, сергей лавров, в мире
Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, В мире
Запад продолжает нагнетать ситуацию на Украине, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Запад продолжает нагнетать ситуацию на Украине, желая добить Россию

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Запад продолжает нагнетать ситуацию на Украине, ставя целью добить Россию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Запад ежедневно, с пеной у рта повторяет заклинания: "Даем Украине еще оружия"; "Даем дальнобойные ракеты, крылатые, бескрылые, танки"; "Скоро будут самолеты, но не сейчас, чуть позже"; "Надо добить Россию", - заявил Лавров в интервью телеканалу "Царьград".
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Он напомнил слова президента Франции Эммануэля Макрона, который сказал, что "европейскую архитектуру безопасности надо выстроить так, чтобы Украина была надежнейшим образом защищена, и надо как-то найти место в этом всем "концерте" для "уже истощенной и обезоруженной" Российской Федерации".
«
"Это отражает только одно: они хотят продолжения этого конфликта, постоянно повышать ставки, нагнетать то, что сейчас называют эскалацией. Англичане передали дальнобойное оружие, некоторые страны передают бывшие советские и обещают современные американские самолеты. Наверное, они не наивные люди. По крайней мере их военные должны были бы объяснить политикам, что на каком-то этапе действие встречает противодействие. Если вы задираете планку и наращиваете качество противостояния, то вы, наверное, должны ожидать соответствующей реакции хотя бы по законам физики и военного времени", - пояснил министр.
На уточняющий вопрос журналиста, ожидает ли Лавров дальнейшей эскалации, тот ответил: "Не ожидаю. Я комментирую факты. Эта цель провозглашена и последовательно воплощается в железо и в прочие формы материи, представляющие собой современное оружие".
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УкраинаРоссияФранцияЭммануэль МакронСергей ЛавровВ мире
 
 
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