https://ria.ru/20230517/kvartira-1872344430.html

На Алтае проверят, почему колясочнице дали квартиру на этаже без лифта

На Алтае проверят, почему колясочнице дали квартиру на этаже без лифта - РИА Новости, 17.05.2023

На Алтае проверят, почему колясочнице дали квартиру на этаже без лифта

Прокуратура Алтайского края проверяет информацию о выделении сироте-колясочнице квартиры на девятом этаже, куда не доходит лифт, сообщила РИА Новости помощник... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T12:05

2023-05-17T12:05

2023-05-17T12:05

происшествия

алтайский край

россия

жилье

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БАРНАУЛ, 17 мая - РИА Новости. Прокуратура Алтайского края проверяет информацию о выделении сироте-колясочнице квартиры на девятом этаже, куда не доходит лифт, сообщила РИА Новости помощник прокурора региона Мария Антошкина. Об абсурдной ситуации сообщил алтайский телеканал "Толк". По решению суда сироте-колясочнице должны были предоставить жилье на первом этаже. Однако ей предложили квартиру на девятом, а лифт поднимается только до восьмого, далее надо идти пешком. "По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проводится проверка, по результатам которой будут приняты меры по защите жилищных прав сироты", - заявила Антошкина.

https://ria.ru/20230411/proverka-1864381804.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, алтайский край, россия, жилье