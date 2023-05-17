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На Алтае проверят, почему колясочнице дали квартиру на этаже без лифта - РИА Новости, 17.05.2023
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12:05 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/kvartira-1872344430.html
На Алтае проверят, почему колясочнице дали квартиру на этаже без лифта
На Алтае проверят, почему колясочнице дали квартиру на этаже без лифта - РИА Новости, 17.05.2023
На Алтае проверят, почему колясочнице дали квартиру на этаже без лифта
Прокуратура Алтайского края проверяет информацию о выделении сироте-колясочнице квартиры на девятом этаже, куда не доходит лифт, сообщила РИА Новости помощник... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T12:05
2023-05-17T12:05
происшествия
алтайский край
россия
жилье
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БАРНАУЛ, 17 мая - РИА Новости. Прокуратура Алтайского края проверяет информацию о выделении сироте-колясочнице квартиры на девятом этаже, куда не доходит лифт, сообщила РИА Новости помощник прокурора региона Мария Антошкина. Об абсурдной ситуации сообщил алтайский телеканал "Толк". По решению суда сироте-колясочнице должны были предоставить жилье на первом этаже. Однако ей предложили квартиру на девятом, а лифт поднимается только до восьмого, далее надо идти пешком. "По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проводится проверка, по результатам которой будут приняты меры по защите жилищных прав сироты", - заявила Антошкина.
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происшествия, алтайский край, россия, жилье
Происшествия, Алтайский край, Россия, Жилье
На Алтае проверят, почему колясочнице дали квартиру на этаже без лифта

Прокуратура на Алтае проверит, почему колясочнице дали квартиру на девятом этаже без лифта

© Fotolia / Peter AtkinsЛюди в инвалидных креслах
Люди в инвалидных креслах - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© Fotolia / Peter Atkins
Люди в инвалидных креслах. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 17 мая - РИА Новости. Прокуратура Алтайского края проверяет информацию о выделении сироте-колясочнице квартиры на девятом этаже, куда не доходит лифт, сообщила РИА Новости помощник прокурора региона Мария Антошкина.
Об абсурдной ситуации сообщил алтайский телеканал "Толк". По решению суда сироте-колясочнице должны были предоставить жилье на первом этаже. Однако ей предложили квартиру на девятом, а лифт поднимается только до восьмого, далее надо идти пешком.
"По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проводится проверка, по результатам которой будут приняты меры по защите жилищных прав сироты", - заявила Антошкина.
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