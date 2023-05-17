https://ria.ru/20230517/kurorty-1872418380.html

Путин поручил представить предложения по проектам морских курортов

Путин поручил представить предложения по проектам морских курортов - РИА Новости, 17.05.2023

Путин поручил представить предложения по проектам морских курортов

Президент России Владимир поручил правительству РФ до 1 июня представить предложения, касающиеся реализации приоритетных проектов федеральных круглогодичных... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T15:30

2023-05-17T15:30

2023-05-17T17:58

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир поручил правительству РФ до 1 июня представить предложения, касающиеся реализации приоритетных проектов федеральных круглогодичных морских курортов, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "С учетом ранее данных поручений представить предложения, касающиеся определения и реализации приоритетных проектов федеральных круглогодичных морских курортов, рассчитанных на прием к 2030 году не менее 10 миллионов человек в год, а также создания благоприятных условий для строительства в кратчайшие сроки объектов туристской инфраструктуры, необходимых для реализации таких проектов", - говорится в поручении. Срок исполнения поручения - до 1 июня 2023 года. Ответственным за исполнение назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20230517/turizm-1872414995.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин, туризм, новости - туризм