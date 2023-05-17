https://ria.ru/20230517/kurorty-1872418380.html
Путин поручил представить предложения по проектам морских курортов
Путин поручил представить предложения по проектам морских курортов - РИА Новости, 17.05.2023
Путин поручил представить предложения по проектам морских курортов
Президент России Владимир поручил правительству РФ до 1 июня представить предложения, касающиеся реализации приоритетных проектов федеральных круглогодичных... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T15:30
2023-05-17T15:30
2023-05-17T17:58
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир поручил правительству РФ до 1 июня представить предложения, касающиеся реализации приоритетных проектов федеральных круглогодичных морских курортов, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "С учетом ранее данных поручений представить предложения, касающиеся определения и реализации приоритетных проектов федеральных круглогодичных морских курортов, рассчитанных на прием к 2030 году не менее 10 миллионов человек в год, а также создания благоприятных условий для строительства в кратчайшие сроки объектов туристской инфраструктуры, необходимых для реализации таких проектов", - говорится в поручении. Срок исполнения поручения - до 1 июня 2023 года. Ответственным за исполнение назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20230517/turizm-1872414995.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, туризм, новости - туризм
Туризм, Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Туризм, Новости - Туризм
Путин поручил представить предложения по проектам морских курортов
Путин поручил представить предложения по реализации проектов федеральных морских курортов