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Гладков: пострадавший белгородский бизнес может получить льготный кредит - РИА Новости, 17.05.2023
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Белгородская область
Белгородская область
 
12:44 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/kredit-1872357039.html
Гладков: пострадавший белгородский бизнес может получить льготный кредит
Гладков: пострадавший белгородский бизнес может получить льготный кредит - РИА Новости, 17.05.2023
Гладков: пострадавший белгородский бизнес может получить льготный кредит
Льготный кредит под 1% годовых могут получить предприятия Белгородской области, пострадавшие от обстрелов украинских войск, сообщил на своих страницах в... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T12:44
2023-05-17T12:44
белгородская область
белгородская область
экономика
россия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 16 мая – РИА Новости. Льготный кредит под 1% годовых могут получить предприятия Белгородской области, пострадавшие от обстрелов украинских войск, сообщил на своих страницах в социальных сетях губернатор области Вячеслав Гладков. "Это стало возможным благодаря поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, благодаря решению министра экономического развития РФ Максима Геннадьевича Решетникова", - отметил глава области. Гладков рассказал, что предприятия из приграничных районов Белгородской области на восстановление своей производственной деятельности могут получить до трех миллионов рублей. Срок льготного кредита - до трех лет, кредитная ставка - 1% годовых. Губернатор отметил, что на оказание данной меры поддержки из федерального бюджета выделено 100 миллионов рублей. По данным министерства экономического развития области, на данный момент кредит получили 14 предприятий и индивидуальных предпринимателей. Среди них типография "Константа Принт", которая пострадала от обстрела 1 апреля 2022 года, а также несколько сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств. Например, компания "Цветущий сад", которая занимается выращиванием яблок. "Надеюсь, вместе с другими мерами поддержки - грантами, отсрочками налоговых платежей, мы поможем нашему бизнесу восстановиться", – отметил губернатор Белгородской области.
https://ria.ru/20230512/remont-1871225835.html
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белгородская область, экономика, россия, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Экономика, Россия, Вячеслав Гладков
Гладков: пострадавший белгородский бизнес может получить льготный кредит

Гладков сообщил о кредите под один процент для пострадавшего белгородского бизнеса

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 16 мая – РИА Новости. Льготный кредит под 1% годовых могут получить предприятия Белгородской области, пострадавшие от обстрелов украинских войск, сообщил на своих страницах в социальных сетях губернатор области Вячеслав Гладков.
"Это стало возможным благодаря поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, благодаря решению министра экономического развития РФ Максима Геннадьевича Решетникова", - отметил глава области.
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Гладков рассказал, что предприятия из приграничных районов Белгородской области на восстановление своей производственной деятельности могут получить до трех миллионов рублей. Срок льготного кредита - до трех лет, кредитная ставка - 1% годовых.
Губернатор отметил, что на оказание данной меры поддержки из федерального бюджета выделено 100 миллионов рублей.
По данным министерства экономического развития области, на данный момент кредит получили 14 предприятий и индивидуальных предпринимателей. Среди них типография "Константа Принт", которая пострадала от обстрела 1 апреля 2022 года, а также несколько сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств. Например, компания "Цветущий сад", которая занимается выращиванием яблок.
"Надеюсь, вместе с другими мерами поддержки - грантами, отсрочками налоговых платежей, мы поможем нашему бизнесу восстановиться", – отметил губернатор Белгородской области.
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Белгородская областьБелгородская областьЭкономикаРоссияВячеслав Гладков
 
 
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