https://ria.ru/20230517/kredit-1872357039.html

Гладков: пострадавший белгородский бизнес может получить льготный кредит

Гладков: пострадавший белгородский бизнес может получить льготный кредит - РИА Новости, 17.05.2023

Гладков: пострадавший белгородский бизнес может получить льготный кредит

Льготный кредит под 1% годовых могут получить предприятия Белгородской области, пострадавшие от обстрелов украинских войск, сообщил на своих страницах в... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T12:44

2023-05-17T12:44

2023-05-17T12:44

белгородская область

белгородская область

экономика

россия

вячеслав гладков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858765_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_d0e74ebd6df369020afabfbdf5b322af.jpg

БЕЛГОРОД, 16 мая – РИА Новости. Льготный кредит под 1% годовых могут получить предприятия Белгородской области, пострадавшие от обстрелов украинских войск, сообщил на своих страницах в социальных сетях губернатор области Вячеслав Гладков. "Это стало возможным благодаря поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, благодаря решению министра экономического развития РФ Максима Геннадьевича Решетникова", - отметил глава области. Гладков рассказал, что предприятия из приграничных районов Белгородской области на восстановление своей производственной деятельности могут получить до трех миллионов рублей. Срок льготного кредита - до трех лет, кредитная ставка - 1% годовых. Губернатор отметил, что на оказание данной меры поддержки из федерального бюджета выделено 100 миллионов рублей. По данным министерства экономического развития области, на данный момент кредит получили 14 предприятий и индивидуальных предпринимателей. Среди них типография "Константа Принт", которая пострадала от обстрела 1 апреля 2022 года, а также несколько сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств. Например, компания "Цветущий сад", которая занимается выращиванием яблок. "Надеюсь, вместе с другими мерами поддержки - грантами, отсрочками налоговых платежей, мы поможем нашему бизнесу восстановиться", – отметил губернатор Белгородской области.

https://ria.ru/20230512/remont-1871225835.html

https://ria.ru/20230511/liniya-1870961477.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, экономика, россия, вячеслав гладков