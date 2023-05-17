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Томенко поручил построить газовую котельную в Алтайском районе

Томенко поручил построить газовую котельную в Алтайском районе - РИА Новости, 17.05.2023

Томенко поручил построить газовую котельную в Алтайском районе

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил построить газовую котельную взамен угольной в селе Алтайское Алтайского района, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T15:09

2023-05-17T15:09

2023-05-17T15:09

алтайский край

алтайский край

алтайский район

виктор томенко

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БАРНАУЛ, 17 мая - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил построить газовую котельную взамен угольной в селе Алтайское Алтайского района, сообщает пресс-служба регионального правительства. "В (Алтайском - ред.) районе разработана проектно-сметная документация на строительство квартальной газовой котельной в селе Алтайское, получено положительное заключение экспертизы. Стоимость строительно-монтажных работ по проекту составляет более 76 миллионов рублей. Глава региона (Виктор Томенко - ред.) поручил профильным органам власти проработать вопрос строительства объекта за счет средств бюджета региона", - говорится в сообщении. Глава региона обсудил строительство котельной на встрече с главой Алтайского района Виктором Тырышкиным, который рассказал о ситуации в муниципалитете. Продолжается газификация района: в селах, где проведен газ, проводится догазификация. Всего планируется подключить 3742 домовладения в селах Алтайское и Старобелокуриха. Работы завершатся к декабрю 2023 года. Также активно ведется обновление сетей теплоснабжения.

https://ria.ru/20230516/shkola-1872199510.html

алтайский край

алтайский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

алтайский край, алтайский район, виктор томенко