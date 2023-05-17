Рейтинг@Mail.ru
Томенко поручил построить газовую котельную в Алтайском районе - РИА Новости, 17.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Алтайский край
Алтайский край
 
15:09 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/kotelnaya-1872412351.html
Томенко поручил построить газовую котельную в Алтайском районе
Томенко поручил построить газовую котельную в Алтайском районе - РИА Новости, 17.05.2023
Томенко поручил построить газовую котельную в Алтайском районе
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил построить газовую котельную взамен угольной в селе Алтайское Алтайского района, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T15:09
2023-05-17T15:09
алтайский край
алтайский край
алтайский район
виктор томенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156242/98/1562429869_0:0:2719:1530_1920x0_80_0_0_3d02be38192a911349bdd0740e360902.jpg
БАРНАУЛ, 17 мая - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил построить газовую котельную взамен угольной в селе Алтайское Алтайского района, сообщает пресс-служба регионального правительства. "В (Алтайском - ред.) районе разработана проектно-сметная документация на строительство квартальной газовой котельной в селе Алтайское, получено положительное заключение экспертизы. Стоимость строительно-монтажных работ по проекту составляет более 76 миллионов рублей. Глава региона (Виктор Томенко - ред.) поручил профильным органам власти проработать вопрос строительства объекта за счет средств бюджета региона", - говорится в сообщении. Глава региона обсудил строительство котельной на встрече с главой Алтайского района Виктором Тырышкиным, который рассказал о ситуации в муниципалитете. Продолжается газификация района: в селах, где проведен газ, проводится догазификация. Всего планируется подключить 3742 домовладения в селах Алтайское и Старобелокуриха. Работы завершатся к декабрю 2023 года. Также активно ведется обновление сетей теплоснабжения.
https://ria.ru/20230516/shkola-1872199510.html
алтайский край
алтайский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156242/98/1562429869_0:0:2719:2040_1920x0_80_0_0_c36d8c8d95798acb83c380de9aeb6b5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алтайский край, алтайский район, виктор томенко
Алтайский край, Алтайский край, Алтайский район, Виктор Томенко

Томенко поручил построить газовую котельную в Алтайском районе

© Фото : пресс-служба правительства Алтайского краяГубернатор Алтайского края Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© Фото : пресс-служба правительства Алтайского края
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 17 мая - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил построить газовую котельную взамен угольной в селе Алтайское Алтайского района, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В (Алтайском - ред.) районе разработана проектно-сметная документация на строительство квартальной газовой котельной в селе Алтайское, получено положительное заключение экспертизы. Стоимость строительно-монтажных работ по проекту составляет более 76 миллионов рублей. Глава региона (Виктор Томенко - ред.) поручил профильным органам власти проработать вопрос строительства объекта за счет средств бюджета региона", - говорится в сообщении.
Глава региона обсудил строительство котельной на встрече с главой Алтайского района Виктором Тырышкиным, который рассказал о ситуации в муниципалитете. Продолжается газификация района: в селах, где проведен газ, проводится догазификация. Всего планируется подключить 3742 домовладения в селах Алтайское и Старобелокуриха. Работы завершатся к декабрю 2023 года. Также активно ведется обновление сетей теплоснабжения.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко осмотрел строящуюся школу в барнаульском поселке Спутник - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Глава Алтайского края осмотрел школу, строящуюся в Барнауле по госпрограмме
16 мая, 16:53
 
Алтайский крайАлтайский крайАлтайский районВиктор Томенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала