В Белом доме не смогли сказать, началось ли контрнаступление Украины
Помощник президента США Салливан: США не могут сказать, началось ли контрнаступление ВСУ
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. США не могут сказать, началось ли "контрнаступление" Украины, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Началось ли контрнаступление – видит тот, кто его проводит, и я не буду провозглашать его. Я позволю украинцам характеризовать то, что они делают", - сказал Салливан журналистам.
По его словам, "напряженная военная активность продолжается".
"Это не то же самое, что высадка в "день Д" (союзных сил) на пляжах (Нормандии в 1944 году). Такого рода военные операции имеют более динамичную, многоуровневую и многокомпонентную природу", - сказал Салливан журналистам в ходе брифинга Белого дома.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украине "нужно больше времени", чтобы начать контрнаступление. По его словам, Украина может перейти к наступлению уже сейчас, но "потеряет много людей".
Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы было назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
МИД РФ заявлял, что западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".