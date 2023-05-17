https://ria.ru/20230517/kontrnastuplenie-1872501249.html

В Белом доме не смогли сказать, началось ли контрнаступление Украины

В Белом доме не смогли сказать, началось ли контрнаступление Украины - РИА Новости, 17.05.2023

В Белом доме не смогли сказать, началось ли контрнаступление Украины

США не могут сказать, началось ли "контрнаступление" Украины, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T21:53

2023-05-17T21:53

2023-05-17T23:04

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

киев

джейк салливан

владимир зеленский

денис шмыгаль

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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. США не могут сказать, началось ли "контрнаступление" Украины, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. "Началось ли контрнаступление – видит тот, кто его проводит, и я не буду провозглашать его. Я позволю украинцам характеризовать то, что они делают", - сказал Салливан журналистам. По его словам, "напряженная военная активность продолжается". "Это не то же самое, что высадка в "день Д" (союзных сил) на пляжах (Нормандии в 1944 году). Такого рода военные операции имеют более динамичную, многоуровневую и многокомпонентную природу", - сказал Салливан журналистам в ходе брифинга Белого дома.Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украине "нужно больше времени", чтобы начать контрнаступление. По его словам, Украина может перейти к наступлению уже сейчас, но "потеряет много людей". Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы было назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. МИД РФ заявлял, что западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230517/strakh-1872286729.html

https://ria.ru/20230517/vooruzheniya-1872201116.html

https://ria.ru/20230516/ukraina-1872145646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, киев, джейк салливан, владимир зеленский, денис шмыгаль, нато