https://ria.ru/20230517/kontrnastuplenie-1872378745.html

В Запорожской области заявили, что Киев оттягивает контрнаступление

В Запорожской области заявили, что Киев оттягивает контрнаступление - РИА Новости, 17.05.2023

В Запорожской области заявили, что Киев оттягивает контрнаступление

Киевские власти оттягивают с контрнаступлением в Запорожской области из-за высоких рисков провала, заявил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T13:42

2023-05-17T13:42

2023-05-17T13:42

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

владимир рогов

украина

вооруженные силы украины

россия

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Киевские власти оттягивают с контрнаступлением в Запорожской области из-за высоких рисков провала, заявил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Режим Зеленского оттягивает с контрнаступлением, так как осознает высокие риски провала. Поражение в наступлении Зеленскому смерти подобно, как минимум политической. Второй раз он это наступление продать не сможет, собрав под него со стран Запада снова столько денег и военной помощи", - сказал Рогов. По его словам, на сегодня обстановка на линии боевого соприкосновения в регионе остается стабильно напряженной, активные боевые действия наступательного характера не ведутся. Ранее украинские и западные военные эксперты и политики неоднократно называли одним из направлений украинского контрнаступления Запорожскую область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым и обстреливать полуостров.

https://ria.ru/20230517/vooruzheniya-1872201116.html

запорожская область

украина

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, запорожская область, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр