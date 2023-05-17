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В Запорожской области заявили, что Киев оттягивает контрнаступление - РИА Новости, 17.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:42 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/kontrnastuplenie-1872378745.html
В Запорожской области заявили, что Киев оттягивает контрнаступление
В Запорожской области заявили, что Киев оттягивает контрнаступление - РИА Новости, 17.05.2023
В Запорожской области заявили, что Киев оттягивает контрнаступление
Киевские власти оттягивают с контрнаступлением в Запорожской области из-за высоких рисков провала, заявил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T13:42
2023-05-17T13:42
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
владимир рогов
украина
вооруженные силы украины
россия
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Киевские власти оттягивают с контрнаступлением в Запорожской области из-за высоких рисков провала, заявил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Режим Зеленского оттягивает с контрнаступлением, так как осознает высокие риски провала. Поражение в наступлении Зеленскому смерти подобно, как минимум политической. Второй раз он это наступление продать не сможет, собрав под него со стран Запада снова столько денег и военной помощи", - сказал Рогов. По его словам, на сегодня обстановка на линии боевого соприкосновения в регионе остается стабильно напряженной, активные боевые действия наступательного характера не ведутся. Ранее украинские и западные военные эксперты и политики неоднократно называли одним из направлений украинского контрнаступления Запорожскую область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым и обстреливать полуостров.
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запорожская область
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безопасность, запорожская область, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Владимир Рогов, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Запорожской области заявили, что Киев оттягивает контрнаступление

Рогов: украинское командование оттягивает контрнаступление из-за высоких рисков провала

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты на позициях под Угледаром
Украинские солдаты на позициях под Угледаром - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты на позициях под Угледаром . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Киевские власти оттягивают с контрнаступлением в Запорожской области из-за высоких рисков провала, заявил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Режим Зеленского оттягивает с контрнаступлением, так как осознает высокие риски провала. Поражение в наступлении Зеленскому смерти подобно, как минимум политической. Второй раз он это наступление продать не сможет, собрав под него со стран Запада снова столько денег и военной помощи", - сказал Рогов.
По его словам, на сегодня обстановка на линии боевого соприкосновения в регионе остается стабильно напряженной, активные боевые действия наступательного характера не ведутся.
Ранее украинские и западные военные эксперты и политики неоднократно называли одним из направлений украинского контрнаступления Запорожскую область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым и обстреливать полуостров.
Украинские военные на улице Артемовска - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
"ВСУ ждут большие проблемы". Что на самом деле Запад подарил Киеву
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВладимир РоговУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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