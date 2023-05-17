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Кадыров сообщил о возвращении своего коня из Чехии - РИА Новости, 17.05.2023
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20:29 17.05.2023 (обновлено: 20:35 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/kon-1872490675.html
Кадыров сообщил о возвращении своего коня из Чехии
Кадыров сообщил о возвращении своего коня из Чехии - РИА Новости, 17.05.2023
Кадыров сообщил о возвращении своего коня из Чехии
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о возвращении из Чехии своего коня по кличке Зазу и опубликовал видео жеребца на территории его резиденции. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T20:29
2023-05-17T20:35
чехия
украина
рамзан кадыров
служба безопасности украины
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 17 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о возвращении из Чехии своего коня по кличке Зазу и опубликовал видео жеребца на территории его резиденции. Он отметил, что западные политики "испортили карьеру" коню, чтобы насолить Кадырову. Глава Чечни добавил, что жеребец уже не станет чемпионом, и пообещал ему "счастливую лошадиную жизнь в хороших условиях". Также он заявил, что за животным недостаточно хорошо ухаживали, на его содержании сильно экономили. "Всё позади. И даже операция по возвращению моего Зазу завершилась в нашу пользу. В последний момент передачи скакуна на границе украинская сторона либо задумала что-то вне плана, либо что-то не поделила между собой. Пока представители спецслужб Украины выясняли между собой отношения в присутствии моих людей, последние просто забрали коня, не отдавая деньги. И правильно сделали! Конокрады из СБУшников отличные, а вот переговорщики - никакие", — написал он. О том, что в Чехии украден принадлежащий ему жеребец по кличке Зазу, Кадыров сообщил в марте. Лидер Чечни напомнил, что еще в 2014 году конь был включен в перечень его имущества, замороженного в Чехии в рамках антироссийских санкций. В понедельник Кадыров сообщил, что выкупил своего коня через посредничество украинских спецслужб, которые "просто инсценировали его кражу из конюшни в Чехии в сговоре с чешскими полицейскими", "и сейчас Зазу на пути домой". Представитель центра коневодства Darhorse в селе Крабчице, из конюшни которого в начале марта украли принадлежащего Кадырову жеребца, отказался предоставить РИА Новости какую-либо информацию на эту тему.
https://ria.ru/20230517/chekhiya-1872379761.html
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чехия, украина, рамзан кадыров, служба безопасности украины, чеченская республика (чечня)
Чехия, Украина, Рамзан Кадыров, Служба безопасности Украины, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров сообщил о возвращении своего коня из Чехии

Кадыров сообщил о возвращении своего любимого коня из Чехии, пообещав ему счастливую жизнь

© @RKadyrov_95 / TelegramРамзан Кадыров и его конь Зазу. Кадр видео
Рамзан Кадыров и его конь Зазу. Кадр видео
© @RKadyrov_95 / Telegram
Рамзан Кадыров и его конь Зазу. Кадр видео
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ГРОЗНЫЙ, 17 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о возвращении из Чехии своего коня по кличке Зазу и опубликовал видео жеребца на территории его резиденции.
«
"Сегодня вернулся домой мой дорогой и любимый Зазу! Подумать только, целых 9 лет я не видел этого красивого скакуна, моего любимого друга", - написал в телеграм-канале Кадыров.
Он отметил, что западные политики "испортили карьеру" коню, чтобы насолить Кадырову. Глава Чечни добавил, что жеребец уже не станет чемпионом, и пообещал ему "счастливую лошадиную жизнь в хороших условиях". Также он заявил, что за животным недостаточно хорошо ухаживали, на его содержании сильно экономили.
"Всё позади. И даже операция по возвращению моего Зазу завершилась в нашу пользу. В последний момент передачи скакуна на границе украинская сторона либо задумала что-то вне плана, либо что-то не поделила между собой. Пока представители спецслужб Украины выясняли между собой отношения в присутствии моих людей, последние просто забрали коня, не отдавая деньги. И правильно сделали! Конокрады из СБУшников отличные, а вот переговорщики - никакие", — написал он.
О том, что в Чехии украден принадлежащий ему жеребец по кличке Зазу, Кадыров сообщил в марте. Лидер Чечни напомнил, что еще в 2014 году конь был включен в перечень его имущества, замороженного в Чехии в рамках антироссийских санкций.
В понедельник Кадыров сообщил, что выкупил своего коня через посредничество украинских спецслужб, которые "просто инсценировали его кражу из конюшни в Чехии в сговоре с чешскими полицейскими", "и сейчас Зазу на пути домой". Представитель центра коневодства Darhorse в селе Крабчице, из конюшни которого в начале марта украли принадлежащего Кадырову жеребца, отказался предоставить РИА Новости какую-либо информацию на эту тему.
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