https://ria.ru/20230517/kon-1872490675.html

Кадыров сообщил о возвращении своего коня из Чехии

Кадыров сообщил о возвращении своего коня из Чехии - РИА Новости, 17.05.2023

Кадыров сообщил о возвращении своего коня из Чехии

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о возвращении из Чехии своего коня по кличке Зазу и опубликовал видео жеребца на территории его резиденции. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T20:29

2023-05-17T20:29

2023-05-17T20:35

чехия

украина

рамзан кадыров

служба безопасности украины

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 17 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о возвращении из Чехии своего коня по кличке Зазу и опубликовал видео жеребца на территории его резиденции. Он отметил, что западные политики "испортили карьеру" коню, чтобы насолить Кадырову. Глава Чечни добавил, что жеребец уже не станет чемпионом, и пообещал ему "счастливую лошадиную жизнь в хороших условиях". Также он заявил, что за животным недостаточно хорошо ухаживали, на его содержании сильно экономили. "Всё позади. И даже операция по возвращению моего Зазу завершилась в нашу пользу. В последний момент передачи скакуна на границе украинская сторона либо задумала что-то вне плана, либо что-то не поделила между собой. Пока представители спецслужб Украины выясняли между собой отношения в присутствии моих людей, последние просто забрали коня, не отдавая деньги. И правильно сделали! Конокрады из СБУшников отличные, а вот переговорщики - никакие", — написал он. О том, что в Чехии украден принадлежащий ему жеребец по кличке Зазу, Кадыров сообщил в марте. Лидер Чечни напомнил, что еще в 2014 году конь был включен в перечень его имущества, замороженного в Чехии в рамках антироссийских санкций. В понедельник Кадыров сообщил, что выкупил своего коня через посредничество украинских спецслужб, которые "просто инсценировали его кражу из конюшни в Чехии в сговоре с чешскими полицейскими", "и сейчас Зазу на пути домой". Представитель центра коневодства Darhorse в селе Крабчице, из конюшни которого в начале марта украли принадлежащего Кадырову жеребца, отказался предоставить РИА Новости какую-либо информацию на эту тему.

https://ria.ru/20230517/chekhiya-1872379761.html

чехия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

чехия, украина, рамзан кадыров, служба безопасности украины, чеченская республика (чечня)