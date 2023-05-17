https://ria.ru/20230517/koalitsiya-1872421450.html

СМИ: Бельгия вошла в международную коалицию по обучению украинских пилотов

СМИ: Бельгия вошла в международную коалицию по обучению украинских пилотов - РИА Новости, 17.05.2023

СМИ: Бельгия вошла в международную коалицию по обучению украинских пилотов

Бельгия стала частью объединения европейских стран, которые будут оказывать Украине поддержку в обучении пилотов для управления истребителями F-16, пишет в... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T15:41

2023-05-17T15:41

2023-05-17T15:41

специальная военная операция на украине

украина

бельгия

f-16

нато

россия

сергей лавров

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ПАРИЖ, 17 мая - РИА Новости. Бельгия стала частью объединения европейских стран, которые будут оказывать Украине поддержку в обучении пилотов для управления истребителями F-16, пишет в среду газета Monde со ссылкой на бельгийское издание De Morgen. "Бельгия входит в европейские страны, которые хотят обучать украинских пилотов и проводить обучение по управлению F-16", - говорится на сайте СМИ. Отмечается, что Бельгия исключила поставки своих самолетов F-16, которые используются для обороны воздушного пространства Бельгии, Нидерландов и Люксембурга и участвуют в обороне балтийских стран. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230517/mig-29-1872347761.html

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украина, бельгия, f-16, нато, россия, сергей лавров