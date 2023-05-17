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СМИ: Бельгия вошла в международную коалицию по обучению украинских пилотов - РИА Новости, 17.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:41 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/koalitsiya-1872421450.html
СМИ: Бельгия вошла в международную коалицию по обучению украинских пилотов
СМИ: Бельгия вошла в международную коалицию по обучению украинских пилотов - РИА Новости, 17.05.2023
СМИ: Бельгия вошла в международную коалицию по обучению украинских пилотов
Бельгия стала частью объединения европейских стран, которые будут оказывать Украине поддержку в обучении пилотов для управления истребителями F-16, пишет в... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T15:41
2023-05-17T15:41
специальная военная операция на украине
украина
бельгия
f-16
нато
россия
сергей лавров
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ПАРИЖ, 17 мая - РИА Новости. Бельгия стала частью объединения европейских стран, которые будут оказывать Украине поддержку в обучении пилотов для управления истребителями F-16, пишет в среду газета Monde со ссылкой на бельгийское издание De Morgen. "Бельгия входит в европейские страны, которые хотят обучать украинских пилотов и проводить обучение по управлению F-16", - говорится на сайте СМИ. Отмечается, что Бельгия исключила поставки своих самолетов F-16, которые используются для обороны воздушного пространства Бельгии, Нидерландов и Люксембурга и участвуют в обороне балтийских стран. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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украина, бельгия, f-16, нато, россия, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Украина, Бельгия, F-16, НАТО, Россия, Сергей Лавров
СМИ: Бельгия вошла в международную коалицию по обучению украинских пилотов

Monde: Бельгия вошла в международную коалицию, которая хочет обучать украинских пилотов

© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Charles VaughnИстребитель ВВС Украины
Истребитель ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Charles Vaughn
Истребитель ВВС Украины. Архивное фото
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ПАРИЖ, 17 мая - РИА Новости. Бельгия стала частью объединения европейских стран, которые будут оказывать Украине поддержку в обучении пилотов для управления истребителями F-16, пишет в среду газета Monde со ссылкой на бельгийское издание De Morgen.
"Бельгия входит в европейские страны, которые хотят обучать украинских пилотов и проводить обучение по управлению F-16", - говорится на сайте СМИ.
Отмечается, что Бельгия исключила поставки своих самолетов F-16, которые используются для обороны воздушного пространства Бельгии, Нидерландов и Люксембурга и участвуют в обороне балтийских стран.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Самолет МиГ-29А ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Польша передала Украине почти все истребители МиГ-29
Вчера, 12:13
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаБельгияF-16НАТОРоссияСергей Лавров
 
 
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