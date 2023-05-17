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В Минске надеются на визит спецпредставителя Китая по Украине - РИА Новости, 17.05.2023
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14:01 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/kitay-1872383336.html
В Минске надеются на визит спецпредставителя Китая по Украине
В Минске надеются на визит спецпредставителя Китая по Украине - РИА Новости, 17.05.2023
В Минске надеются на визит спецпредставителя Китая по Украине
Минск надеется на то, что спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетит Белоруссию в рамках своего европейского турне по урегулированию конфликта на Украине, заявил в РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T14:01
2023-05-17T14:01
в мире
китай
белоруссия
ли хуэй
сергей алейник
украина
мид белоруссии
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Минск надеется на то, что спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетит Белоруссию в рамках своего европейского турне по урегулированию конфликта на Украине, заявил в среду глава белорусского МИД Сергей Алейник. Ранее сообщалось, что Ли Хуэй должен был во вторник начать визит в Киев в рамках европейского турне в целях урегулирования конфликта на Украине. Как сообщало агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в украинских властях, Ли Хуэй будет в Киеве 16 и 17 мая. "Мы со своей стороны тоже будем внимательно следить за этим процессом, за продвижением этой инициативы, переговорами китайского спецпредставителя в России и на Украине. Он, кстати, собирается и во Францию, Германию и Польшу. Надеемся, что на каком-то этапе он заедет и в Беларусь, потому что Беларусь всегда была и остается площадкой для мирных переговоров", - сказал Алейник на пресс-конференции с главой российского МИД Сергеем Лавровым в среду. Белорусский министр напомнил, что в Белоруссии проходило множество раундов переговоров, в том числе обсуждались минские соглашения и переговоры, проходившие между Москвой и Киевом в прошлом году. "Будем рассчитывать, что наши интересы в этом переговорном процессе как сопредельной страны, как страны, которая на всех этапах участвовала в мирных переговорах, связанных с урегулированием конфликта на Украине, будут тоже учтены", - подчеркнул Алейник. В конце апреля председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Последний заявил, что беседа была длинной и содержательной, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса. Как заявил позже журналистам заместитель директора департамента стран Центральной Азии и Восточной Европы МИД КНР Юй Цзюнь, специальную делегацию по урегулированию украинского кризиса возглавит спецпредставитель КНР по делам Евразии, бывший посол Китая в России Ли Хуэй.
https://ria.ru/20230515/peregovory-1872026362.html
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в мире, китай, белоруссия, ли хуэй, сергей алейник, украина, мид белоруссии
В мире, Китай, Белоруссия, Ли Хуэй, Сергей Алейник, Украина, МИД Белоруссии
В Минске надеются на визит спецпредставителя Китая по Украине

Глава МИД Белоруссии Алейник надеется на визит спецпредставителя Китая по Украине Ли Хуэя

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкКитайский дипломат Ли Хуэй
Китайский дипломат Ли Хуэй - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Китайский дипломат Ли Хуэй. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Минск надеется на то, что спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетит Белоруссию в рамках своего европейского турне по урегулированию конфликта на Украине, заявил в среду глава белорусского МИД Сергей Алейник.
Ранее сообщалось, что Ли Хуэй должен был во вторник начать визит в Киев в рамках европейского турне в целях урегулирования конфликта на Украине. Как сообщало агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в украинских властях, Ли Хуэй будет в Киеве 16 и 17 мая.
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"Мы со своей стороны тоже будем внимательно следить за этим процессом, за продвижением этой инициативы, переговорами китайского спецпредставителя в России и на Украине. Он, кстати, собирается и во Францию, Германию и Польшу. Надеемся, что на каком-то этапе он заедет и в Беларусь, потому что Беларусь всегда была и остается площадкой для мирных переговоров", - сказал Алейник на пресс-конференции с главой российского МИД Сергеем Лавровым в среду.
Белорусский министр напомнил, что в Белоруссии проходило множество раундов переговоров, в том числе обсуждались минские соглашения и переговоры, проходившие между Москвой и Киевом в прошлом году. "Будем рассчитывать, что наши интересы в этом переговорном процессе как сопредельной страны, как страны, которая на всех этапах участвовала в мирных переговорах, связанных с урегулированием конфликта на Украине, будут тоже учтены", - подчеркнул Алейник.
В конце апреля председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Последний заявил, что беседа была длинной и содержательной, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса. Как заявил позже журналистам заместитель директора департамента стран Центральной Азии и Восточной Европы МИД КНР Юй Цзюнь, специальную делегацию по урегулированию украинского кризиса возглавит спецпредставитель КНР по делам Евразии, бывший посол Китая в России Ли Хуэй.
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