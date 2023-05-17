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Хакеры похитили данные российских компаний под видом сотрудников - РИА Новости, 17.05.2023
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03:04 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/khakery-1872285067.html
Хакеры похитили данные российских компаний под видом сотрудников
Хакеры похитили данные российских компаний под видом сотрудников - РИА Новости, 17.05.2023
Хакеры похитили данные российских компаний под видом сотрудников
Группировка Leak Wolf похитила данные более чем у 40 российских компаний, даже не используя вредоносное программное обеспечение: злоумышленники маскировались... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T03:04
2023-05-17T03:04
технологии
россия
экономика
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Группировка Leak Wolf похитила данные более чем у 40 российских компаний, даже не используя вредоносное программное обеспечение: злоумышленники маскировались под реальных сотрудников организаций, сообщили РИА Новости в компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone. Чаще всего от ее действий страдали организации из сфер розничной торговли, образования и информационных технологий, выяснили эксперты. В отличие от других группировок, эти злоумышленники не пыталась эксплуатировать популярные уязвимости в публично доступных приложениях, использовать вредоносное ПО или фишинговые почтовые рассылки. Атакующие использовали аккаунты сотрудников компаний или доступы IT-подрядчиков, рассказали в Bi.Zone. "Так злоумышленникам удавалось долго оставаться незамеченными. Чтобы не привлекать внимание, преступники также арендовали серверы на территории России, либо использовали VPN для удаленного доступа. Учитывая популярность дистанционной работы, в том числе из ближнего зарубежья, это не вызывало подозрения у служб безопасности", - говорится в сообщении. Помимо взлома IT-провайдеров, злоумышленники получали несанкционированный доступ, анализируя утечки данных физических лиц. Как пояснили эксперты, сотрудники компаний нередко пренебрегают цифровой гигиеной: регистрируются в сторонних сервисах с рабочими email, используют простые пароли, не меняют их от аккаунта к аккаунту. В компании отметили, что "после проникновения в инфраструктуру компании злоумышленники сканировали сеть, собирали важную для бизнеса информацию (например, клиентскую базу), загружали в облачное хранилище" и публиковали ссылку в открытом доступе.
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технологии, россия, экономика
Технологии, Россия, Экономика
Хакеры похитили данные российских компаний под видом сотрудников

Bi.Zone: хакеры похитили данные российских компаний под видом сотрудников

© iStock.com / eclipse_imagesХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© iStock.com / eclipse_images
Хакер. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Группировка Leak Wolf похитила данные более чем у 40 российских компаний, даже не используя вредоносное программное обеспечение: злоумышленники маскировались под реальных сотрудников организаций, сообщили РИА Новости в компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone.
«
"Группировка Leak Wolf взламывает российские компании и публикует их данные... Leak Wolf провела атаки более чем на 40 российских компаний", - сказано в сообщении.
Чаще всего от ее действий страдали организации из сфер розничной торговли, образования и информационных технологий, выяснили эксперты. В отличие от других группировок, эти злоумышленники не пыталась эксплуатировать популярные уязвимости в публично доступных приложениях, использовать вредоносное ПО или фишинговые почтовые рассылки. Атакующие использовали аккаунты сотрудников компаний или доступы IT-подрядчиков, рассказали в Bi.Zone.
"Так злоумышленникам удавалось долго оставаться незамеченными. Чтобы не привлекать внимание, преступники также арендовали серверы на территории России, либо использовали VPN для удаленного доступа. Учитывая популярность дистанционной работы, в том числе из ближнего зарубежья, это не вызывало подозрения у служб безопасности", - говорится в сообщении.
Помимо взлома IT-провайдеров, злоумышленники получали несанкционированный доступ, анализируя утечки данных физических лиц. Как пояснили эксперты, сотрудники компаний нередко пренебрегают цифровой гигиеной: регистрируются в сторонних сервисах с рабочими email, используют простые пароли, не меняют их от аккаунта к аккаунту.
В компании отметили, что "после проникновения в инфраструктуру компании злоумышленники сканировали сеть, собирали важную для бизнеса информацию (например, клиентскую базу), загружали в облачное хранилище" и публиковали ссылку в открытом доступе.
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