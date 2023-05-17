https://ria.ru/20230517/islamisty-1872341280.html
ФСБ выявила спонсоров исламистов из "Тахрир аш-Шам"*
ФСБ выявила спонсоров исламистов из "Тахрир аш-Шам"* - РИА Новости, 17.05.2023
ФСБ выявила спонсоров исламистов из "Тахрир аш-Шам"*
Четверых пособников международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* задержали на территории Забайкальского края, Ямало-Ненецкого автономного... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T12:00
2023-05-17T12:00
2023-05-17T12:31
происшествия
россия
забайкальский край
сирия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Четверых пособников международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* задержали на территории Забайкальского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Дагестана, сообщает ЦОС ФСБ РФ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате скоординированных оперативно-разыскных мероприятий на территории Забайкальского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и республики Дагестан задержаны четыре пособника международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, - говорится в сообщении. Установлено, что подозреваемые, следуя инструкциям от "функционеров терорганизации", регулярно переводили деньги на счета боевиков "для приобретения вооружения, транспортных средств, амуниции, а также для пропаганды террористической деятельности". По местам проживания задержанных обнаружены и изъяты средства связи, платежные инструменты, иные документальные материалы, подтверждающие их противоправную деятельность. "Следственными подразделением ФСБ России возбуждены и расследуются уголовные дела по части 1.1 статьи 205.1 "Содействие террористической деятельности" УК России", - добавляется в сообщении. "Хайят Тахрир аш-Шам"* - одна из основных радикальных исламистских группировок, вовлеченных в гражданскую войну в Сирии. Создана в 2017 году на базе "Джабхат Фатх аш-Шам"* ("Джебхат ан-Нусра"*), обе запрещены в России. Сторонники "Хайят Тахрир аш-Шам"* неоднократно задерживались в России за подготовку терактов.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20230517/oruzhie-1872310678.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, забайкальский край, сирия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Сирия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ выявила спонсоров исламистов из "Тахрир аш-Шам"*
ФСБ выявила в трех регионах спонсоров исламистов из "Тахрир аш-Шам"
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Четверых пособников международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* задержали на территории Забайкальского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Дагестана, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате скоординированных оперативно-разыскных мероприятий на территории Забайкальского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и республики Дагестан задержаны четыре пособника международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, - говорится в сообщении.
Установлено, что подозреваемые, следуя инструкциям от "функционеров терорганизации", регулярно переводили деньги на счета боевиков "для приобретения вооружения, транспортных средств, амуниции, а также для пропаганды террористической деятельности".
По местам проживания задержанных обнаружены и изъяты средства связи, платежные инструменты, иные документальные материалы, подтверждающие их противоправную деятельность.
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"Следственными подразделением ФСБ России возбуждены и расследуются уголовные дела по части 1.1 статьи 205.1 "Содействие террористической деятельности" УК России", - добавляется в сообщении.
"Хайят Тахрир аш-Шам"* - одна из основных радикальных исламистских группировок, вовлеченных в гражданскую войну в Сирии
. Создана в 2017 году на базе "Джабхат Фатх аш-Шам"* ("Джебхат ан-Нусра"*), обе запрещены в России. Сторонники "Хайят Тахрир аш-Шам"* неоднократно задерживались в России за подготовку терактов.
* Террористическая организация, запрещена в России
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