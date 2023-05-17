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Путин выразил надежду на продолжение контактов с президентом Ирана Раиси - РИА Новости, 17.05.2023
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12:02 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/iran-1872342594.html
Путин выразил надежду на продолжение контактов с президентом Ирана Раиси
Путин выразил надежду на продолжение контактов с президентом Ирана Раиси - РИА Новости, 17.05.2023
Путин выразил надежду на продолжение контактов с президентом Ирана Раиси
Президент России Владимир Путин во время общения с президентом Ирана Эбрахимом Раиси выразил надежду на продолжение их контактов - в очном и заочном форматах. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T12:02
2023-05-17T12:02
иран
россия
владимир путин
политика
ибрахим раиси
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время общения с президентом Ирана Эбрахимом Раиси выразил надежду на продолжение их контактов - в очном и заочном форматах. Лидеры стран по видеосвязи приняли участие в церемонии подписания соглашения о строительстве железной дороги Решт-Астара для развития перевозок по международному транспортному коридору "Север – Юг". "Спасибо вам большое за ваше личное участие в реализации этого проекта. Это действительно событие для региона, для всей мировой транспортной инфраструктуры, для наших стран. Спасибо за его поддержку. Я очень рад был вас видеть, надеюсь на продолжение наших контактов с вами - и в заочном, и в очном формате", - сказал Путин.
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иран, россия, владимир путин, политика, ибрахим раиси
Иран, Россия, Владимир Путин, Политика, Ибрахим Раиси
Путин выразил надежду на продолжение контактов с президентом Ирана Раиси

Путин выразил надежду на продолжение очных и заочных контактов с президентом Ирана Раиси

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время общения с президентом Ирана Эбрахимом Раиси выразил надежду на продолжение их контактов - в очном и заочном форматах.
Лидеры стран по видеосвязи приняли участие в церемонии подписания соглашения о строительстве железной дороги Решт-Астара для развития перевозок по международному транспортному коридору "Север – Юг".
"Спасибо вам большое за ваше личное участие в реализации этого проекта. Это действительно событие для региона, для всей мировой транспортной инфраструктуры, для наших стран. Спасибо за его поддержку. Я очень рад был вас видеть, надеюсь на продолжение наших контактов с вами - и в заочном, и в очном формате", - сказал Путин.
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