https://ria.ru/20230517/iran-1872342594.html

Путин выразил надежду на продолжение контактов с президентом Ирана Раиси

Путин выразил надежду на продолжение контактов с президентом Ирана Раиси - РИА Новости, 17.05.2023

Путин выразил надежду на продолжение контактов с президентом Ирана Раиси

Президент России Владимир Путин во время общения с президентом Ирана Эбрахимом Раиси выразил надежду на продолжение их контактов - в очном и заочном форматах. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T12:02

2023-05-17T12:02

2023-05-17T12:02

иран

россия

владимир путин

политика

ибрахим раиси

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время общения с президентом Ирана Эбрахимом Раиси выразил надежду на продолжение их контактов - в очном и заочном форматах. Лидеры стран по видеосвязи приняли участие в церемонии подписания соглашения о строительстве железной дороги Решт-Астара для развития перевозок по международному транспортному коридору "Север – Юг". "Спасибо вам большое за ваше личное участие в реализации этого проекта. Это действительно событие для региона, для всей мировой транспортной инфраструктуры, для наших стран. Спасибо за его поддержку. Я очень рад был вас видеть, надеюсь на продолжение наших контактов с вами - и в заочном, и в очном формате", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230413/iran-1864950237.html

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Кирилл Волков

иран, россия, владимир путин, политика, ибрахим раиси