https://ria.ru/20230517/inflyatsiya-1872407945.html

Годовая инфляция в России составила 2,3 процента

Годовая инфляция в России составила 2,3 процента - РИА Новости, 17.05.2023

Годовая инфляция в России составила 2,3 процента

Инфляция в России в годовом выражении составляет 2,3%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T14:55

2023-05-17T14:55

2023-05-17T15:16

экономика

россия

михаил мишустин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении составляет 2,3%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Президент РФ Владимир Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции."Годовая - 2,3%", - сказал Мишустин на совещании.По данным Минэкономразвития, инфляция в России в годовом выражении на 10 мая замедлилась до 2,32% с 2,42% на 2 мая. Как отмечал ранее Росстат, в апреле инфляция в годовом выражении в апреле составила 2,31%.В апреле Минэкономразвития улучшило прогноз по инфляции в 2023 году до 5,3% с 5,5%. Что касается внутригодовой динамики, то министерство ждет, что в июне она будет на уровне 3,6% в годовом выражении, в сентябре ускорится до 4,7%, а в декабре до 5,3%.Банк России прогнозирует инфляцию в текущем году на уровне 4,5-6,5%.

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россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)