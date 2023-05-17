https://ria.ru/20230517/inflyatsiya-1872407945.html
Годовая инфляция в России составила 2,3 процента
Годовая инфляция в России составила 2,3 процента - РИА Новости, 17.05.2023
Годовая инфляция в России составила 2,3 процента
Инфляция в России в годовом выражении составляет 2,3%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T14:55
2023-05-17T14:55
2023-05-17T15:16
экономика
россия
михаил мишустин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении составляет 2,3%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Президент РФ Владимир Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции."Годовая - 2,3%", - сказал Мишустин на совещании.По данным Минэкономразвития, инфляция в России в годовом выражении на 10 мая замедлилась до 2,32% с 2,42% на 2 мая. Как отмечал ранее Росстат, в апреле инфляция в годовом выражении в апреле составила 2,31%.В апреле Минэкономразвития улучшило прогноз по инфляции в 2023 году до 5,3% с 5,5%. Что касается внутригодовой динамики, то министерство ждет, что в июне она будет на уровне 3,6% в годовом выражении, в сентябре ускорится до 4,7%, а в декабре до 5,3%.Банк России прогнозирует инфляцию в текущем году на уровне 4,5-6,5%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Годовая инфляция в России составила 2,3 процента
Премьер Мишустин: годовая инфляция в России составила 2,3 процента
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении составляет 2,3%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин
в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
"Годовая - 2,3%", - сказал Мишустин на совещании.
По данным Минэкономразвития
, инфляция в России в годовом выражении на 10 мая замедлилась до 2,32% с 2,42% на 2 мая. Как отмечал ранее Росстат
, в апреле инфляция в годовом выражении в апреле составила 2,31%.
В апреле Минэкономразвития улучшило прогноз по инфляции в 2023 году до 5,3% с 5,5%. Что касается внутригодовой динамики, то министерство ждет, что в июне она будет на уровне 3,6% в годовом выражении, в сентябре ускорится до 4,7%, а в декабре до 5,3%.
Банк России прогнозирует инфляцию в текущем году на уровне 4,5-6,5%.
В России рост зарплат в реальном выражении составил около трех процентов