https://ria.ru/20230517/inflyatsiya-1872347862.html
Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до семи процентов
Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до семи процентов - РИА Новости, 17.05.2023
Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до семи процентов
Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам апреля ускорилась до 7% с 6,9% месяцем ранее, следует из данных Евростата. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T12:13
2023-05-17T12:13
2023-05-17T12:13
экономика
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евростат
венгрия
латвия
чехия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам апреля ускорилась до 7% с 6,9% месяцем ранее, следует из данных Евростата. Показатель совпал с предварительной оценкой.Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция в 7,4%.За апрель потребительские цены в еврозоне, согласно окончательной оценке, выросли на 0,6%. Предварительная оценка показывала рост на 0,7%.Базовая годовая инфляция в то же время замедлилась до 5,6% с 5,7%, как и показывала предварительная оценка.Самая высокая годовая инфляция по итогам апреля была зафиксирована в Венгрии (+24,5%), Латвии (+15%) и Чехии (14,3%), самая низкая - в Люксембурге (2,7%), Бельгии (3,3%) и Испании (3,8%).
https://ria.ru/20230502/inflyatsiya-1869106420.html
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экономика, москва, евростат, венгрия, латвия, чехия
Экономика, Москва, Евростат, Венгрия, Латвия, Чехия
Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до семи процентов
Годовая инфляция в еврозоне по итогам апреля ускорилась с 6,9 до семи процентов