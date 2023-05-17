https://ria.ru/20230517/inflyatsiya-1872347862.html

Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до семи процентов

Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до семи процентов - РИА Новости, 17.05.2023

Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до семи процентов

Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам апреля ускорилась до 7% с 6,9% месяцем ранее, следует из данных Евростата. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T12:13

2023-05-17T12:13

2023-05-17T12:13

экономика

москва

евростат

венгрия

латвия

чехия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам апреля ускорилась до 7% с 6,9% месяцем ранее, следует из данных Евростата. Показатель совпал с предварительной оценкой.Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция в 7,4%.За апрель потребительские цены в еврозоне, согласно окончательной оценке, выросли на 0,6%. Предварительная оценка показывала рост на 0,7%.Базовая годовая инфляция в то же время замедлилась до 5,6% с 5,7%, как и показывала предварительная оценка.Самая высокая годовая инфляция по итогам апреля была зафиксирована в Венгрии (+24,5%), Латвии (+15%) и Чехии (14,3%), самая низкая - в Люксембурге (2,7%), Бельгии (3,3%) и Испании (3,8%).

https://ria.ru/20230502/inflyatsiya-1869106420.html

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венгрия

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экономика, москва, евростат, венгрия, латвия, чехия