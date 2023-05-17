https://ria.ru/20230517/gipertoniya-1871912559.html

Всемирный день борьбы с гипертонией

Всемирный день борьбы с гипертонией - РИА Новости, 17.05.2023

Всемирный день борьбы с гипертонией

Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией (World Hypertension Day) отмечается ежегодно 17 мая по инициативе Всемирной лиги по борьбе с гипертонией (World РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T01:01

2023-05-17T01:01

2023-05-17T01:01

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гипертония

здоровье

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Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией (World Hypertension Day) отмечается ежегодно 17 мая по инициативе Всемирной лиги по борьбе с гипертонией (World Hypertension League, WHL). Мероприятие впервые прошло 14 мая 2005 года при участии 24 стран под девизом "Знай свое артериальное давление". Эта же тема звучала при проведении Всемирного дня гипертонии с 2013 по 2018 годы. В 2023 году темой выбран призыв "Точно измеряйте свое кровяное давление, контролируйте его, живите дольше". Упор будет сделан на борьбу с низким уровнем осведомленности о гипертонии во всем мире, особенно в регионах с низким и средним уровнем дохода, и на точные методы измерения артериального давления.Цель мероприятия – способствовать повышению информированности широких слоев населения об одном из самых распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы, напомнить о необходимости регулярно измерять свое артериальное давление, а также соблюдать правильную диету, вести активный образ жизни и отказаться от вредных привычек.Гипертония (высокое артериальное давление) – состояние, при котором давление в кровеносных сосудах превышает нормальные показатели (140/90 миллиметров ртутного столба или выше).Человек может не ощущать симптомов высокого артериального давления. Его можно выявить только путем измерения давления.Кровяное давление определяется двумя показателями. Первый (систолическое давление) представляет собой давление в кровеносных сосудах в момент сжатия, или сокращения, сердечной мышцы. Второй (диастолическое давление) – давление в сосудах в момент, когда сердце находится в состоянии покоя между двумя сокращениями.Диагноз "гипертония" ставится в тех случаях, когда, согласно измерениям в два разных дня, значение систолического давления и в тот, и в другой день равно или выше 140 миллиметрам ртутного столба и/или значение диастолического давления в оба дня равно или выше 90 миллиметров ртутного столба.Развитие гипертонии приводит к поражению жизненно-важных органов: страдают сердце, головной мозг, кровеносные сосуды, сетчатка глаза, почки. Если же заболевание выявить своевременно, есть возможность свести к минимуму риск развития сердечных приступов, инсульта, сердечной и почечной недостаточности.К поддающимся контролю факторам риска развития гипертонии относятся нездоровый рацион питания (чрезмерное потребление соли, большое содержание насыщенных жиров и трансжиров в пище, малое потребление овощей и фруктов), недостаточная физическая активность, курение, прием алкоголя, ожирение.Не поддающиеся контролю факторы риска включают наличие гипертонии у прямых родственников, возраст старше 65 лет и сопутствующие заболевания (диабет, болезни почек).Гипертония – одна из ведущих причин смертности во всем мире. Про данным Международного общества по артериальной гипертензии (ISH), гипертония уносит свыше 28 тысяч жизней каждый день. По данным самого массового обзора динамики гипертонии ВОЗ и Имперского колледжа Лондона (1990-2019), за последние 30 лет число гипертоников в 184 странах мира среди взрослых 30-79 лет выросло с 650 миллионов человек до 1 миллиарда 28 миллионов. 720 миллионов (53% женщин и 62% мужчин) не получали необходимого им лечения. В 2019 году в странах с низким и средним уровнем дохода проживало более одного миллиарда человек с гипертонией (82% всех гипертоников в мире). Около 580 миллионов гипертоников (41% женщин и 51% мужчин) не догадывались о своем заболевании. Самые низкие показатели гипертонии – в Швейцарии, Перу и Эритрее, самые высокие – в Парагвае, Венгрии, Тувалу. Россия оказалась на пятом месте среди 10 стран, где был наибольший спад распространения гипертонии у женщин (12%). В России примерно 60 миллионов человек страдает гипертонией (40% населения). Сокращение распространенности гипертонии на 33% в период с 2010 по 2030 год входит в число глобальных целей в области борьбы с неинфекционными заболеваниями. В настоящее время в арсенале врачей есть пять-шесть групп лекарственных препаратов, регулярный прием которых позволяет не только нормализовать уровень давления, но и продлить жизнь пациентам. Такие лекарства назначаются пожизненно. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, лондон, воз, швейцария, гипертония, здоровье