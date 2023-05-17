https://ria.ru/20230517/gaz-1872328374.html
Луценко: поддержана вологодская инициатива по ценам на газ для населения
Луценко: поддержана вологодская инициатива по ценам на газ для населения - РИА Новости, 17.05.2023
Луценко: поддержана вологодская инициатива по ценам на газ для населения
Депутаты на 63-й конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) проголосовали за то, чтобы направить вологодскую инициативу о... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T11:05
2023-05-17T11:05
2023-05-17T11:05
вологодская область
михаил мишустин
андрей луценко
россия
жкх
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ВОЛОГДА, 17 мая – РИА Новости. Депутаты на 63-й конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) проголосовали за то, чтобы направить вологодскую инициативу о госрегулировании оптовых цен на газ для населения на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина, сообщает пресс-служба заксобрания Вологодской области.Как отмечается в сообщении, в некоторых регионах сложилась непростая ситуация с обеспечением населения газом в баллонах для бытовых нужд из-за того, что предприниматели не хотят выполнять роль гарантирующего поставщика. Это связано с тем, что оптовая цена на газ является свободной и очень сильно колеблется. К примеру, в 2021 году диапазон составлял от 23 до 45 тысяч рублей за тонну, а в декабре 2022 цена упала до шести тысяч. При этом розничные цены подлежат госрегулированию и устанавливаются органом исполнительной власти региона. В итоге предприниматели не заинтересованы поставлять сжиженный газ населению в связи с отсутствием коммерческой привлекательности."Вместе с этим органы власти и местного самоуправления не вправе обязать коммерческие газоснабжающие организации осуществлять деятельность, подлежащую государственному регулированию. Как результат - населению приходится самостоятельно закупать газ, перевозить баллоны на заправочные станции, которые могут находиться в сотнях километров. Это не только затратно, но и не безопасно", - приводятся в сообщении слова зампредседателя заксобрания Вологодской области Романа Заварина."Для того чтобы исправить ситуацию, мы предложили подготовить обращение на имя председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с предложением установить государственное регулирование оптовых цен на сжиженный газ для коммунально-бытовых нужд населения", - сказал заместитель председателя ПАСЗР, председатель закобрания Вологодской области Андрей Луценко.Он добавил, что в этом же обращении прописан альтернативный вариант решения проблемы: отмена госрегулирования розничных цен, а также выделение бюджетам субъектов целевых субсидий из федерального бюджета для предоставления адресной поддержки малоимущим гражданам на приобретение газа.По данным пресс-службы, в Вологодской области льготникам, а также малоимущим семьям, которые живут в домах без центрального газоснабжения и электрических плит для приготовления пищи, предоставляют компенсацию на приобретение сжиженного газа в размере 3,4 тысячи рублей в год.
https://ria.ru/20230512/vologda-1871222852.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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михаил мишустин, андрей луценко, россия, жкх
Вологодская область, Михаил Мишустин, Андрей Луценко, Россия, ЖКХ
ВОЛОГДА, 17 мая – РИА Новости. Депутаты на 63-й конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) проголосовали за то, чтобы направить вологодскую инициативу о госрегулировании оптовых цен на газ для населения на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина, сообщает пресс-служба заксобрания Вологодской области.
Как отмечается в сообщении, в некоторых регионах сложилась непростая ситуация с обеспечением населения газом в баллонах для бытовых нужд из-за того, что предприниматели не хотят выполнять роль гарантирующего поставщика. Это связано с тем, что оптовая цена на газ является свободной и очень сильно колеблется. К примеру, в 2021 году диапазон составлял от 23 до 45 тысяч рублей за тонну, а в декабре 2022 цена упала до шести тысяч. При этом розничные цены подлежат госрегулированию и устанавливаются органом исполнительной власти региона. В итоге предприниматели не заинтересованы поставлять сжиженный газ населению в связи с отсутствием коммерческой привлекательности.
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"Вместе с этим органы власти и местного самоуправления не вправе обязать коммерческие газоснабжающие организации осуществлять деятельность, подлежащую государственному регулированию. Как результат - населению приходится самостоятельно закупать газ, перевозить баллоны на заправочные станции, которые могут находиться в сотнях километров. Это не только затратно, но и не безопасно", - приводятся в сообщении слова зампредседателя заксобрания Вологодской области Романа Заварина.
"Для того чтобы исправить ситуацию, мы предложили подготовить обращение на имя председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с предложением установить государственное регулирование оптовых цен на сжиженный газ для коммунально-бытовых нужд населения", - сказал заместитель председателя ПАСЗР, председатель закобрания Вологодской области Андрей Луценко.
Он добавил, что в этом же обращении прописан альтернативный вариант решения проблемы: отмена госрегулирования розничных цен, а также выделение бюджетам субъектов целевых субсидий из федерального бюджета для предоставления адресной поддержки малоимущим гражданам на приобретение газа.
По данным пресс-службы, в Вологодской области льготникам, а также малоимущим семьям, которые живут в домах без центрального газоснабжения и электрических плит для приготовления пищи, предоставляют компенсацию на приобретение сжиженного газа в размере 3,4 тысячи рублей в год.