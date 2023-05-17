Рейтинг@Mail.ru
ЕС вряд ли запретят импорт трубопроводного газа России, пишут СМИ - РИА Новости, 17.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:37 17.05.2023 (обновлено: 07:32 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/gaz-1872286591.html
ЕС вряд ли запретят импорт трубопроводного газа России, пишут СМИ
ЕС вряд ли запретят импорт трубопроводного газа России, пишут СМИ - РИА Новости, 17.05.2023
ЕС вряд ли запретят импорт трубопроводного газа России, пишут СМИ
Евросоюз вряд ли включит в 11-й пакет санкций против Москвы запрет на импорт трубопроводного газа из России, эта идея не находит поддержки в Брюсселе, пишет... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T04:37
2023-05-17T07:32
россия
брюссель
сша
урсула фон дер ляйен
владимир путин
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759539993_0:49:3015:1745_1920x0_80_0_0_cbe2b2abb35a2bf54ad48f3d9ab2f110.jpg
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Евросоюз вряд ли включит в 11-й пакет санкций против Москвы запрет на импорт трубопроводного газа из России, эта идея не находит поддержки в Брюсселе, пишет газета Politico со ссылкой на источники. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый, 11-й, пакет ограничительных мер сконцентрируется на противодействии обходу действующих рестрикций. По ее словам, страны ЕС могут запретить экспорт нескольких товаров в третьи страны в случае подозрения в их участии в обходе санкций против России. При этом в ЕС неоднократно заявляли, что в отличие от США Евросоюз не хочет использовать экстерриториальные рестрикции. "Из того, что я слышал, очень маловероятно, что это пройдет... Слишком большое сопротивление со стороны стран, зависящих от оставшегося газа... 11-й пакет санкций почти готов, и введение этой значительной меры в данный момент не сработает", — отметил неназванный европейский дипломат. В Москве не раз заявляли, что страна справится с рестрикциями Запада, от которого при этом не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель лидеров США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230516/yaponiya-1872044906.html
https://ria.ru/20230513/gaz-1871470775.html
россия
брюссель
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759539993_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cc6ce470c78870143348e20829ba6fd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, брюссель, сша, урсула фон дер ляйен, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Брюссель, США, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, В мире
ЕС вряд ли запретят импорт трубопроводного газа России, пишут СМИ

Politico: в 11 пакете санкций ЕС вряд ли запретит импорт трубопроводного газа России

© AP Photo / Sergei GritsРабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал-Европа
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал-Европа - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© AP Photo / Sergei Grits
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал-Европа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Евросоюз вряд ли включит в 11-й пакет санкций против Москвы запрет на импорт трубопроводного газа из России, эта идея не находит поддержки в Брюсселе, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый, 11-й, пакет ограничительных мер сконцентрируется на противодействии обходу действующих рестрикций. По ее словам, страны ЕС могут запретить экспорт нескольких товаров в третьи страны в случае подозрения в их участии в обходе санкций против России. При этом в ЕС неоднократно заявляли, что в отличие от США Евросоюз не хочет использовать экстерриториальные рестрикции.
Производственные площадки Арктик СПГ — 2 - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Япония увеличит поставки газа из России за счет "Арктик СПГ — 2"
16 мая, 07:53
"Из того, что я слышал, очень маловероятно, что это пройдет... Слишком большое сопротивление со стороны стран, зависящих от оставшегося газа... 11-й пакет санкций почти готов, и введение этой значительной меры в данный момент не сработает", — отметил неназванный европейский дипломат.
В Москве не раз заявляли, что страна справится с рестрикциями Запада, от которого при этом не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель лидеров США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Трубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
Эксперт рассказал, какими будут цены на газ в Европе осенью
13 мая, 09:29
 
РоссияБрюссельСШАУрсула фон дер ЛяйенВладимир ПутинЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала