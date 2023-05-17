https://ria.ru/20230517/gaz-1872286591.html

ЕС вряд ли запретят импорт трубопроводного газа России, пишут СМИ

ЕС вряд ли запретят импорт трубопроводного газа России, пишут СМИ - РИА Новости, 17.05.2023

ЕС вряд ли запретят импорт трубопроводного газа России, пишут СМИ

Евросоюз вряд ли включит в 11-й пакет санкций против Москвы запрет на импорт трубопроводного газа из России, эта идея не находит поддержки в Брюсселе, пишет... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T04:37

2023-05-17T04:37

2023-05-17T07:32

россия

брюссель

сша

урсула фон дер ляйен

владимир путин

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Евросоюз вряд ли включит в 11-й пакет санкций против Москвы запрет на импорт трубопроводного газа из России, эта идея не находит поддержки в Брюсселе, пишет газета Politico со ссылкой на источники. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый, 11-й, пакет ограничительных мер сконцентрируется на противодействии обходу действующих рестрикций. По ее словам, страны ЕС могут запретить экспорт нескольких товаров в третьи страны в случае подозрения в их участии в обходе санкций против России. При этом в ЕС неоднократно заявляли, что в отличие от США Евросоюз не хочет использовать экстерриториальные рестрикции. "Из того, что я слышал, очень маловероятно, что это пройдет... Слишком большое сопротивление со стороны стран, зависящих от оставшегося газа... 11-й пакет санкций почти готов, и введение этой значительной меры в данный момент не сработает", — отметил неназванный европейский дипломат. В Москве не раз заявляли, что страна справится с рестрикциями Запада, от которого при этом не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель лидеров США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230516/yaponiya-1872044906.html

https://ria.ru/20230513/gaz-1871470775.html

россия

брюссель

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россия, брюссель, сша, урсула фон дер ляйен, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире