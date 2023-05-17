https://ria.ru/20230517/gaubitsy-1872350626.html

Источник: российские военные уничтожили гаубицы ВСУ в Херсонской области

Источник: российские военные уничтожили гаубицы ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 17.05.2023

Источник: российские военные уничтожили гаубицы ВСУ в Херсонской области

Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном гаубицы "Акация" и "Гвоздика" вместе с экипажами и боекомплектами этих орудий, из которых украинские военные... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T12:23

2023-05-17T12:23

2023-05-17T12:23

специальная военная операция на украине

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херсон

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 17 мая – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном гаубицы "Акация" и "Гвоздика" вместе с экипажами и боекомплектами этих орудий, из которых украинские военные обстреливают города на левом берегу Днепра, сообщил в среду РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью в районе населенного пункта Новотягинка уничтожена гаубица 2С3 "Акация" с боекомплектом и экипажем, противника: пять погибших военных ВСУ", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, накануне "днём в районе населенного пункта Янтарное уничтожена гаубица 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом и экипажем", украинские потери также составили пять человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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