https://ria.ru/20230517/gagauziya-1872483165.html

Парламент Гагаузии планирует написать Путину, чтобы защитить выбор народа

Парламент Гагаузии планирует написать Путину, чтобы защитить выбор народа - РИА Новости, 17.05.2023

Парламент Гагаузии планирует написать Путину, чтобы защитить выбор народа

Парламент Гагаузии намерен направить письма президенту Турции Тайипу Эрдогану и российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой защитить право гагаузского народа РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T19:47

2023-05-17T19:47

2023-05-17T19:47

гагаузия

молдавия

турция

евгения гуцул

владимир путин

таможенный союз

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КИШИНЕВ, 17 мая - РИА Новости. Парламент Гагаузии намерен направить письма президенту Турции Тайипу Эрдогану и российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой защитить право гагаузского народа выбирать главу своей автономии, заявил региональный парламентарий Илья Узун. "Мы отправим письмо президенту Эрдогану, это точно... Президенту Российской Федерации, думаю, должны тоже отправить. (Отправим) всем, кто может помочь нашей автономии. Мы не дадим затоптать выбор гагаузского народа", - написал Узун в своем телеграм-канале. В Гагаузии 14 мая прошел второй тур выборов главы региона. В местном ЦИК объявили о победе Евгении Гуцул от оппозиционной партии "Шор", она набрала 52,34% голосов. Во второй половине дня 16 мая сотрудники Национального антикоррупционного центра Молдавии пришли с обысками в ЦИК Гагаузии в городе Комрате и стали изымать списки избирателей. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. Гагаузский язык - один из официальных языков региона наряду с молдавским и русским - относится к огузской подгруппе тюркских языков, близок к турецкому, азербайджанскому и крымскотатарскому. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

https://ria.ru/20230517/moldaviya-1872374443.html

гагаузия

молдавия

турция

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гагаузия, молдавия, турция, евгения гуцул, владимир путин, таможенный союз