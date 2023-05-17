https://ria.ru/20230517/gagauziya-1872351553.html

Премьер Молдавии отказался работать с главой Гагаузии

Премьер Молдавии отказался работать с главой Гагаузии - РИА Новости, 17.05.2023

Премьер Молдавии отказался работать с главой Гагаузии

Премьер Молдавии Дорин Речан заявил на заседании правительства, что итоги выборов в Гагаузии будут зависеть от решения суда, но правительство не будет работать... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T12:26

2023-05-17T12:26

2023-05-17T12:26

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гагаузия

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евгения гуцул

дорин речан

таможенный союз

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КИШИНЕВ, 17 мая - РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил на заседании правительства, что итоги выборов в Гагаузии будут зависеть от решения суда, но правительство не будет работать с людьми, которые не представляют интересы жителей автономии. "Я хотел бы напомнить всем жителям Гагаузии, что правительство продолжит оказывать государственные услуги населению автономии, мы будем работать с мэрами, со всеми теми, кто избран представлять их интересы. Чего мы не будем делать, так это работать с людьми, которые представляют интересы, отличные от интересов автономии", - заявил Речан на заседании правительства. По его словам, никто не имеет права вмешиваться в выборы в Гагаузии, поэтому руководитель автономии будет выбран "согласно законодательству Молдавии и специфичному законодательству автономии". В Гагаузии 14 мая прошел второй тур выборов главы региона. В местном ЦИК объявили о победе Евгении Гуцул от оппозиционной партии "Шор", она набрала 52,34% голосов. Однако Центризбирком Молдавии заявил, что 13 мая было возбуждено восемь дел в связи с возможным незаконным финансированием кандидатов, получивших пожертвования, превышающие установленный законом предельный размер. Несмотря на доводы членов ЦИК Гагаузии, что выборы главы автономии проходят в соответствии с нормами и правилами местного кодекса о выборах, а не республиканского, представители центральной власти инициировали проверки в избирательной комиссии. Во второй половине дня 16 мая сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) нагрянули с обысками в офис ЦИК Гагаузии. Силовики начали изымать документы – списки избирателей. В избирком прибыли депутаты Народного собрания Гагаузии, они попытались разобраться в происходящем и осудили действия центральных властей. Позже к зданию ЦИК подтянулись местные жители, ряд депутатов парламента Молдавии, бывшие кандидаты в башканы (глава) автономии и сама Гуцул. Митинг продолжился у зданий исполкома автономии и местного суда, куда вошли сотрудники молдавского центризбиркома и НАЦ. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20230517/gagauziya-1872315652.html

https://ria.ru/20230516/vybory-1872267091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, гагаузия, россия, евгения гуцул, дорин речан, таможенный союз