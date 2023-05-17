https://ria.ru/20230517/gagauziya-1872315652.html

Избранная глава Гагаузии осудила действия силовиков в Комрате

Избранная глава Гагаузии осудила действия силовиков в Комрате - РИА Новости, 17.05.2023

Избранная глава Гагаузии осудила действия силовиков в Комрате

Избранная глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул осудила действия силовиков, изъявших в ночь на среду избирательные списки из суда в Комрате. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T10:16

2023-05-17T10:16

2023-05-17T10:16

в мире

молдавия

гагаузия

евгения гуцул

майя санду

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КИШИНЕВ, 17 мая – РИА Новости. Избранная глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул осудила действия силовиков, изъявших в ночь на среду избирательные списки из суда в Комрате. Бойцы спецназа Молдавии Fulger ("Молния") нагрянули в ночь на среду в столицу Гагаузской автономии и вынесли из здания местного суда коробки с избирательными листами. Силовики оттеснили часть пикетчиков, погрузили документы в микроавтобусы и выехали по направлению в Кишинев. Все это происходило под крики местных жителей, которые выражали недовольство действиями силовиков. "Санду (президент Майя Санду - ред.) руками силовиков украла бюллетени наших избирателей. Позор президенту и всем ее помощникам, что идут против народа и его воли", - написала Гуцул в своем телеграм-канале, в котором опубликовала видео с инцидентом. В Гагаузии 14 мая прошел второй тур выборов главы региона. В местном ЦИК объявили о победе Гуцул от оппозиционной партии "Шор", она набрала 52,34% голосов. Однако Центризбирком Молдавии заявил, что 13 мая было возбуждено восемь дел в связи с возможным незаконным финансированием кандидатов, получивших пожертвования, превышающие установленный законом предельный размер. Несмотря на доводы членов ЦИК Гагаузии, что выборы главы автономии проходят в соответствии с нормами и правилами местного кодекса о выборах, а не республиканского, представители центральной власти инициировали проверки в избирательной комиссии. Во второй половине дня 16 мая сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) нагрянули с обысками в офис ЦИК Гагаузии. Силовики начали изымать документы – списки избирателей. В избирком прибыли депутаты Народного собрания Гагаузии, они попытались разобраться в происходящем и осудили действия центральных властей. Позже к зданию ЦИК подтянулись местные жители, ряд депутатов парламента Молдавии, бывшие кандидаты в башканы (глава) автономии и сама Гуцул. Митинг продолжился у зданий исполкома автономии и местного суда, куда вошли сотрудники молдавского центризбиркома и НАЦ. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20230516/moldavia-1872254837.html

https://ria.ru/20230516/vybory-1872267091.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, майя санду