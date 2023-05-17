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Избранная глава Гагаузии осудила действия силовиков в Комрате - РИА Новости, 17.05.2023
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10:16 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/gagauziya-1872315652.html
Избранная глава Гагаузии осудила действия силовиков в Комрате
Избранная глава Гагаузии осудила действия силовиков в Комрате - РИА Новости, 17.05.2023
Избранная глава Гагаузии осудила действия силовиков в Комрате
Избранная глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул осудила действия силовиков, изъявших в ночь на среду избирательные списки из суда в Комрате. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T10:16
2023-05-17T10:16
в мире
молдавия
гагаузия
евгения гуцул
майя санду
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КИШИНЕВ, 17 мая – РИА Новости. Избранная глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул осудила действия силовиков, изъявших в ночь на среду избирательные списки из суда в Комрате. Бойцы спецназа Молдавии Fulger ("Молния") нагрянули в ночь на среду в столицу Гагаузской автономии и вынесли из здания местного суда коробки с избирательными листами. Силовики оттеснили часть пикетчиков, погрузили документы в микроавтобусы и выехали по направлению в Кишинев. Все это происходило под крики местных жителей, которые выражали недовольство действиями силовиков. "Санду (президент Майя Санду - ред.) руками силовиков украла бюллетени наших избирателей. Позор президенту и всем ее помощникам, что идут против народа и его воли", - написала Гуцул в своем телеграм-канале, в котором опубликовала видео с инцидентом. В Гагаузии 14 мая прошел второй тур выборов главы региона. В местном ЦИК объявили о победе Гуцул от оппозиционной партии "Шор", она набрала 52,34% голосов. Однако Центризбирком Молдавии заявил, что 13 мая было возбуждено восемь дел в связи с возможным незаконным финансированием кандидатов, получивших пожертвования, превышающие установленный законом предельный размер. Несмотря на доводы членов ЦИК Гагаузии, что выборы главы автономии проходят в соответствии с нормами и правилами местного кодекса о выборах, а не республиканского, представители центральной власти инициировали проверки в избирательной комиссии. Во второй половине дня 16 мая сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) нагрянули с обысками в офис ЦИК Гагаузии. Силовики начали изымать документы – списки избирателей. В избирком прибыли депутаты Народного собрания Гагаузии, они попытались разобраться в происходящем и осудили действия центральных властей. Позже к зданию ЦИК подтянулись местные жители, ряд депутатов парламента Молдавии, бывшие кандидаты в башканы (глава) автономии и сама Гуцул. Митинг продолжился у зданий исполкома автономии и местного суда, куда вошли сотрудники молдавского центризбиркома и НАЦ. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://ria.ru/20230516/moldavia-1872254837.html
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в мире, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, майя санду
В мире, Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Майя Санду
Избранная глава Гагаузии осудила действия силовиков в Комрате

Избранная глава Гагаузии Гуцул осудила действия силовиков, изъявших документы в Комрате

© Sputnik / Maxim TopalСотрудники Национального антикоррупционного центра проводят обыски в здании ЦИК Гагаузии
Сотрудники Национального антикоррупционного центра проводят обыски в здании ЦИК Гагаузии - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© Sputnik / Maxim Topal
Сотрудники Национального антикоррупционного центра проводят обыски в здании ЦИК Гагаузии
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 17 мая – РИА Новости. Избранная глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул осудила действия силовиков, изъявших в ночь на среду избирательные списки из суда в Комрате.
Бойцы спецназа Молдавии Fulger ("Молния") нагрянули в ночь на среду в столицу Гагаузской автономии и вынесли из здания местного суда коробки с избирательными листами. Силовики оттеснили часть пикетчиков, погрузили документы в микроавтобусы и выехали по направлению в Кишинев. Все это происходило под крики местных жителей, которые выражали недовольство действиями силовиков.
"Санду (президент Майя Санду - ред.) руками силовиков украла бюллетени наших избирателей. Позор президенту и всем ее помощникам, что идут против народа и его воли", - написала Гуцул в своем телеграм-канале, в котором опубликовала видео с инцидентом.
В Гагаузии 14 мая прошел второй тур выборов главы региона. В местном ЦИК объявили о победе Гуцул от оппозиционной партии "Шор", она набрала 52,34% голосов. Однако Центризбирком Молдавии заявил, что 13 мая было возбуждено восемь дел в связи с возможным незаконным финансированием кандидатов, получивших пожертвования, превышающие установленный законом предельный размер.
Въезд в Гагаузскую автономию - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Соцпартия Молдавии потребовала от Кишинева прекратить давление на Гагаузию
16 мая, 20:16
Несмотря на доводы членов ЦИК Гагаузии, что выборы главы автономии проходят в соответствии с нормами и правилами местного кодекса о выборах, а не республиканского, представители центральной власти инициировали проверки в избирательной комиссии. Во второй половине дня 16 мая сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) нагрянули с обысками в офис ЦИК Гагаузии. Силовики начали изымать документы – списки избирателей.
В избирком прибыли депутаты Народного собрания Гагаузии, они попытались разобраться в происходящем и осудили действия центральных властей. Позже к зданию ЦИК подтянулись местные жители, ряд депутатов парламента Молдавии, бывшие кандидаты в башканы (глава) автономии и сама Гуцул. Митинг продолжился у зданий исполкома автономии и местного суда, куда вошли сотрудники молдавского центризбиркома и НАЦ.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
Кандидат от оппозиционной в Молдавии партии Шор Евгения Гуцул во время голосования во втором туре выборов главы региона - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Депутаты народного собрания Гагаузии признали победу Гуцул
16 мая, 21:49
 
В миреМолдавияГагаузияЕвгения ГуцулМайя Санду
 
 
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