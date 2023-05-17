https://ria.ru/20230517/finlyandiya-1872466395.html

В МИД ответили на заявления Финляндии из-за заморозки счетов посольства

В МИД ответили на заявления Финляндии из-за заморозки счетов посольства - РИА Новости, 17.05.2023

В МИД ответили на заявления Финляндии из-за заморозки счетов посольства

Власти Финляндии, делая громкие заявления по поводу замораживания Москвой счетов финского посольства, забывают о собственных подобных шагах в отношении... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T18:02

2023-05-17T18:02

2023-05-17T18:02

в мире

финляндия

мария захарова

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Власти Финляндии, делая громкие заявления по поводу замораживания Москвой счетов финского посольства, забывают о собственных подобных шагах в отношении диппредставительств РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее финский МИД сообщил о блокировке банковских счетов финских диппредставительств в России. Как сообщалось 1 апреля, в финском банке Nordea Управлением по взысканию долгов Финляндии были заморожены счета Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки. Посольство России в Финляндии находится в контакте с финскими властями, прорабатывает возможные пути обеспечения работы РЦНК в Хельсинки, сообщили позже РИА Новости в российском дипломатическом представительстве.

https://ria.ru/20230517/zabor-1872282244.html

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в мире, финляндия, мария захарова, санкции в отношении россии