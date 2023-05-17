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Россия предупреждала. Финляндии нанесли ответный удар

Россия предупреждала. Финляндии нанесли ответный удар - РИА Новости, 17.05.2023

Россия предупреждала. Финляндии нанесли ответный удар

Москва заблокировала почти все возможности для финансирования финских дипломатических представительств. Санкции стали зеркальным ответом на действия Хельсинки... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T17:23

2023-05-17T17:23

2023-05-17T18:21

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Москва заблокировала почти все возможности для финансирования финских дипломатических представительств. Санкции стали зеркальным ответом на действия Хельсинки. Как говорят российские дипломаты, теперь "мяч на их стороне". Что происходит в отношениях двух стран — в материале РИА Новости.Весенние заморозкиМосква заморозила счета представительств Финляндии в России, сообщают финские СМИ. Как заявили в МИД республики, "ситуация серьезная". Глава ведомства Хаависто Пекка подчеркнул, что Хельсинки уже направил Москве ноту протеста. При этом дипломатические представительства продолжат работу."Финляндия получила информацию о заморозке счетов 27 апреля. Вопрос решается уже пару недель. На данный момент счетами пользоваться нельзя, а в Россию отправлена нота, но официальных объяснений пока не поступало", — отметил министр на пресс-брифинге. Вместе с тем Хаависто заверил, что санкции Москвы не помешают финским властям выплатить зарплаты своим сотрудникам.В свою очередь, президент Финляндии Саули Ниинисте счел заморозку счетов избыточной мерой. По его словам, это выходит за рамки ограничений, наложенных на финансовые операции российского посольства в Хельсинки. Развивая эту мысль, в посольстве Финляндии в Москве заявили, что в соответствии со статьей 25 Венской конвенции о дипломатических сношениях, государство пребывания должно предоставлять все возможности для выполнения функций представительства. При этом там не видят оснований для применения Россией "принципа взаимности", о котором тоже говорится в документе.Весенние заморозкиВ начале апреля в финском банке "Нордеа" управлением по взысканию долгов были заморожены счета Российского центра науки и культуры (РЦНК). Посольство России в Финляндии находится в контакте с финскими властями, прорабатывает возможные пути обеспечения работы РЦНК в Хельсинки.В посольстве России в Финляндии объяснили, что заморозка счетов финских диппредставительств была вынужденным ответным шагом."В данном случае речь идет о практических мерах по приведению банковского обслуживания финских диппредставительств в России в соответствие с положением, в котором с осени прошлого года находится российское посольство в Финляндии. Нам оставлена возможность пользоваться лишь одним банком "Нордеа", при этом для перевода любых средств на счет посольства требуется длительный процесс рассмотрения разрешения, за которое к тому же взимается фактически "запретительная" комиссия в пять тысяч евро независимо от суммы перевода", — отметили в российском посольстве.В диппредставительстве подчеркнули, что неоднократно предупреждали коллег о возможных последствиях. При этом для финнов оставили возможность пользоваться российским банком ВТБ для осуществления платежей по обеспечению текущей деятельности диппредставительства в соответствии с нормами Венской конвенции.

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в мире, россия, финляндия, москва, саули ниинисте, рцнк, втб, политика