https://ria.ru/20230517/finlyandiya-1872430441.html

Посольство России объяснило ограничения против финских диппредставительств

Посольство России объяснило ограничения против финских диппредставительств - РИА Новости, 17.05.2023

Посольство России объяснило ограничения против финских диппредставительств

Москва ограничила банковское обслуживание посольства Финляндии в качестве ответной меры, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Хельсинки. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T16:05

2023-05-17T16:05

2023-05-17T16:49

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ХЕЛЬСИНКИ, 17 мая — РИА Новости. Москва ограничила банковское обслуживание посольства Финляндии в качестве ответной меры, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Хельсинки.Собеседник агентства уточнил, что российская сторона неоднократно предупреждала МИД Финляндии об ответных мерах, если такая практика продолжится.Сейчас на основании принципа взаимности посольству Финляндии в Москве предоставили возможность пользоваться услугами банка ВТБ для обеспечения текущей деятельности, это соответствует нормам Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года, заключили в дипмиссии.Ранее сегодня министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Москва 27 апреля уведомила Хельсинки о заморозке счетов посольства. По мнению главы МИД, такие действия нельзя рассматривать как реакцию на санкции, Россия сообщала о проблемах с платежами, но банковские операции, по данным МИД, проходят успешно.В отношениях между Россией и Финляндией остается также неурегулированным вопрос ареста в Хельсинки квартир, которыми пользовался Российский центр науки и культуры (РЦНК). В середине апреля РЦНК получил извещения Службы судебных приставов Финляндии о наложении запрета на любые действия с административным зданием центра, земельным участком, а также несколькими квартирами. По данным газеты Helsingin Sanomat, речь идет о семи квартирах общей стоимостью 1,4 миллиона евро. Впоследствии приставы сняли ограничения на действия с земельным участком и зданием, но ситуация с квартирами осталась неурегулированной. На Смоленской площади 26 апреля заявили, что если решение не будет найдено, Москва предпримет ответные меры.

https://ria.ru/20230517/finlyandiya-1872369928.html

https://ria.ru/20230517/predstavitelstva-1872353408.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, финляндия, политика