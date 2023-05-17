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Посольство России объяснило ограничения против финских диппредставительств - РИА Новости, 17.05.2023
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16:05 17.05.2023 (обновлено: 16:49 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/finlyandiya-1872430441.html
Посольство России объяснило ограничения против финских диппредставительств
Посольство России объяснило ограничения против финских диппредставительств - РИА Новости, 17.05.2023
Посольство России объяснило ограничения против финских диппредставительств
Москва ограничила банковское обслуживание посольства Финляндии в качестве ответной меры, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Хельсинки. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T16:05
2023-05-17T16:49
россия
финляндия
политика
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 мая — РИА Новости. Москва ограничила банковское обслуживание посольства Финляндии в качестве ответной меры, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Хельсинки.Собеседник агентства уточнил, что российская сторона неоднократно предупреждала МИД Финляндии об ответных мерах, если такая практика продолжится.Сейчас на основании принципа взаимности посольству Финляндии в Москве предоставили возможность пользоваться услугами банка ВТБ для обеспечения текущей деятельности, это соответствует нормам Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года, заключили в дипмиссии.Ранее сегодня министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Москва 27 апреля уведомила Хельсинки о заморозке счетов посольства. По мнению главы МИД, такие действия нельзя рассматривать как реакцию на санкции, Россия сообщала о проблемах с платежами, но банковские операции, по данным МИД, проходят успешно.В отношениях между Россией и Финляндией остается также неурегулированным вопрос ареста в Хельсинки квартир, которыми пользовался Российский центр науки и культуры (РЦНК). В середине апреля РЦНК получил извещения Службы судебных приставов Финляндии о наложении запрета на любые действия с административным зданием центра, земельным участком, а также несколькими квартирами. По данным газеты Helsingin Sanomat, речь идет о семи квартирах общей стоимостью 1,4 миллиона евро. Впоследствии приставы сняли ограничения на действия с земельным участком и зданием, но ситуация с квартирами осталась неурегулированной. На Смоленской площади 26 апреля заявили, что если решение не будет найдено, Москва предпримет ответные меры.
https://ria.ru/20230517/finlyandiya-1872369928.html
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россия, финляндия, политика
Россия, Финляндия, Политика
Посольство России объяснило ограничения против финских диппредставительств

Посольство России: ограничения для финских представительств ввели по принципу взаимности

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинФлаги у здания посольства Финляндии в Москве
Флаги у здания посольства Финляндии в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Флаги у здания посольства Финляндии в Москве. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 мая — РИА Новости. Москва ограничила банковское обслуживание посольства Финляндии в качестве ответной меры, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Хельсинки.
«
"Речь идет о практических мерах по приведению банковского обслуживания финских диппредставительств в России в соответствие с положением, в котором с осени прошлого года находится российское посольство в Финляндии. Нам оставлена возможность пользоваться лишь одним банком Nordea, при этом для перевода любых средств на счет посольства требуется длительный процесс рассмотрения разрешения, за которое к тому же взимается фактически запретительная комиссия в пять тысяч евро независимо от суммы перевода", — рассказали в посольстве.
Собеседник агентства уточнил, что российская сторона неоднократно предупреждала МИД Финляндии об ответных мерах, если такая практика продолжится.
Сейчас на основании принципа взаимности посольству Финляндии в Москве предоставили возможность пользоваться услугами банка ВТБ для обеспечения текущей деятельности, это соответствует нормам Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года, заключили в дипмиссии.
Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Глава Финляндии прокомментировал заморозку счетов дипмиссии в России
Вчера, 13:15
Ранее сегодня министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Москва 27 апреля уведомила Хельсинки о заморозке счетов посольства. По мнению главы МИД, такие действия нельзя рассматривать как реакцию на санкции, Россия сообщала о проблемах с платежами, но банковские операции, по данным МИД, проходят успешно.
В отношениях между Россией и Финляндией остается также неурегулированным вопрос ареста в Хельсинки квартир, которыми пользовался Российский центр науки и культуры (РЦНК). В середине апреля РЦНК получил извещения Службы судебных приставов Финляндии о наложении запрета на любые действия с административным зданием центра, земельным участком, а также несколькими квартирами. По данным газеты Helsingin Sanomat, речь идет о семи квартирах общей стоимостью 1,4 миллиона евро. Впоследствии приставы сняли ограничения на действия с земельным участком и зданием, но ситуация с квартирами осталась неурегулированной. На Смоленской площади 26 апреля заявили, что если решение не будет найдено, Москва предпримет ответные меры.
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Дипломатические представительства Финляндии продолжат работу в России
Вчера, 12:31
 
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