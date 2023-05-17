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Венгрия согласилась с Францией насчет стратегической автономии ЕС
Венгрия согласилась с Францией насчет стратегической автономии ЕС - РИА Новости, 17.05.2023
Венгрия согласилась с Францией насчет стратегической автономии ЕС
Венгрия согласна с Францией, что необходима стратегическая автономия Евросоюза, которая позволит ему отстаивать свои интересы, заявила президент Венгрии Каталин РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T02:22
2023-05-17T02:22
2023-05-17T02:22
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каталин новак
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совет европы
евросоюз
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Венгрия согласна с Францией, что необходима стратегическая автономия Евросоюза, которая позволит ему отстаивать свои интересы, заявила президент Венгрии Каталин Новак. Новак отметила, что провела переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Рейкьявике в рамках Совета Европы. "В преддверии сессии у меня состоялась встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Европа нуждается в стратегической автономии, чтобы иметь возможность принимать решения в своих собственных наилучших интересах", - написала Новак на своей странице в соцсети. В апреле Макрон призвал к большей независимости Европы в сфере оборонной промышленности, отметив, что европейские страны не должны зависеть от других "в критических вопросах". За всю историю существования Совета Европы с 1949 года было проведено всего три саммита организации. Первый состоялся в 1993 году в Вене, второй – в 1997 году в Страсбурге, а третий – в 2005 году в Варшаве.
https://ria.ru/20230516/transh-1872273693.html
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в мире, франция, венгрия, европа, каталин новак, эммануэль макрон, совет европы, евросоюз
В мире, Франция, Венгрия, Европа, Каталин Новак, Эммануэль Макрон, Совет Европы, Евросоюз
Венгрия согласилась с Францией насчет стратегической автономии ЕС
Президент Венгрии Новак: Будапешт согласен с Францией насчет стратегической автономии ЕС