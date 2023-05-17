https://ria.ru/20230517/evrosoyuz-1872283921.html

Венгрия согласилась с Францией насчет стратегической автономии ЕС

Венгрия согласилась с Францией насчет стратегической автономии ЕС - РИА Новости, 17.05.2023

Венгрия согласилась с Францией насчет стратегической автономии ЕС

Венгрия согласна с Францией, что необходима стратегическая автономия Евросоюза, которая позволит ему отстаивать свои интересы, заявила президент Венгрии Каталин РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T02:22

2023-05-17T02:22

2023-05-17T02:22

в мире

франция

венгрия

европа

каталин новак

эммануэль макрон

совет европы

евросоюз

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Венгрия согласна с Францией, что необходима стратегическая автономия Евросоюза, которая позволит ему отстаивать свои интересы, заявила президент Венгрии Каталин Новак. Новак отметила, что провела переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Рейкьявике в рамках Совета Европы. "В преддверии сессии у меня состоялась встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Европа нуждается в стратегической автономии, чтобы иметь возможность принимать решения в своих собственных наилучших интересах", - написала Новак на своей странице в соцсети. В апреле Макрон призвал к большей независимости Европы в сфере оборонной промышленности, отметив, что европейские страны не должны зависеть от других "в критических вопросах". За всю историю существования Совета Европы с 1949 года было проведено всего три саммита организации. Первый состоялся в 1993 году в Вене, второй – в 1997 году в Страсбурге, а третий – в 2005 году в Варшаве.

https://ria.ru/20230516/transh-1872273693.html

https://ria.ru/20230502/evrosoyuz-1869268376.html

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в мире, франция, венгрия, европа, каталин новак, эммануэль макрон, совет европы, евросоюз