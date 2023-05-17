https://ria.ru/20230517/ekonomika-1872339448.html

Москва хочет договориться с Тегераном и Баку о грузоперевозках

Москва хочет договориться с Тегераном и Баку о грузоперевозках - РИА Новости, 17.05.2023

Москва хочет договориться с Тегераном и Баку о грузоперевозках

Россия рассчитывает на скорейшее завершение подготовки соглашения между РФ, Ираном и Азербайджаном о сотрудничестве по развитию железнодорожной инфраструктуры и РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T11:55

2023-05-17T11:55

2023-05-17T12:18

россия

москва

тегеран (город)

экономика

иран

азербайджан

владимир путин

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия рассчитывает на скорейшее завершение подготовки соглашения между РФ, Ираном и Азербайджаном о сотрудничестве по развитию железнодорожной инфраструктуры и грузовых перевозок, сообщил президент РФ Владимир Путин.Российский лидер по видеосвязи вместе с президентом Ирана Эбрахимом Раиси приняли участие в церемонии подписания соглашения о строительстве железной дороги Решт-Астара."Взаимодействие в контексте создания данного коридора, о котором мы сегодня говорим, ведется в тесном партнерстве с Азербайджаном. И мы рассчитываем на скорейшее завершение подготовки в трехстороннем формате, с участием азербайджанской стороны, соглашения о сотрудничестве по развитию железнодорожной инфраструктуры и грузовых перевозок по маршруту "Север -Юг", - сказал Путин.Тем самым будет сформирована необходимая правовая база для дальнейшей успешной координации трех стран, добавил президент России.

https://ria.ru/20230517/putin-1872335188.html

https://ria.ru/20230517/putin-1872337243.html

россия

москва

тегеран (город)

иран

азербайджан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, тегеран (город), экономика, иран, азербайджан, владимир путин