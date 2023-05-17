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Москва хочет договориться с Тегераном и Баку о грузоперевозках - РИА Новости, 17.05.2023
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11:55 17.05.2023 (обновлено: 12:18 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/ekonomika-1872339448.html
Москва хочет договориться с Тегераном и Баку о грузоперевозках
Москва хочет договориться с Тегераном и Баку о грузоперевозках - РИА Новости, 17.05.2023
Москва хочет договориться с Тегераном и Баку о грузоперевозках
Россия рассчитывает на скорейшее завершение подготовки соглашения между РФ, Ираном и Азербайджаном о сотрудничестве по развитию железнодорожной инфраструктуры и РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T11:55
2023-05-17T12:18
россия
москва
тегеран (город)
экономика
иран
азербайджан
владимир путин
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия рассчитывает на скорейшее завершение подготовки соглашения между РФ, Ираном и Азербайджаном о сотрудничестве по развитию железнодорожной инфраструктуры и грузовых перевозок, сообщил президент РФ Владимир Путин.Российский лидер по видеосвязи вместе с президентом Ирана Эбрахимом Раиси приняли участие в церемонии подписания соглашения о строительстве железной дороги Решт-Астара."Взаимодействие в контексте создания данного коридора, о котором мы сегодня говорим, ведется в тесном партнерстве с Азербайджаном. И мы рассчитываем на скорейшее завершение подготовки в трехстороннем формате, с участием азербайджанской стороны, соглашения о сотрудничестве по развитию железнодорожной инфраструктуры и грузовых перевозок по маршруту "Север -Юг", - сказал Путин.Тем самым будет сформирована необходимая правовая база для дальнейшей успешной координации трех стран, добавил президент России.
https://ria.ru/20230517/putin-1872335188.html
https://ria.ru/20230517/putin-1872337243.html
россия
москва
тегеран (город)
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россия, москва, тегеран (город), экономика, иран, азербайджан, владимир путин
Россия, Москва, Тегеран (город), Экономика, Иран, Азербайджан, Владимир Путин
Москва хочет договориться с Тегераном и Баку о грузоперевозках

Путин: Россия рассчитывает на соглашение с Ираном и Азербайджаном о грузоперевозках

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкТоварные поезда
Товарные поезда - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия рассчитывает на скорейшее завершение подготовки соглашения между РФ, Ираном и Азербайджаном о сотрудничестве по развитию железнодорожной инфраструктуры и грузовых перевозок, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер по видеосвязи вместе с президентом Ирана Эбрахимом Раиси приняли участие в церемонии подписания соглашения о строительстве железной дороги Решт-Астара.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Путин принял участие в церемонии подписания договора о дороге Решт — Астара
Вчера, 11:39
"Взаимодействие в контексте создания данного коридора, о котором мы сегодня говорим, ведется в тесном партнерстве с Азербайджаном. И мы рассчитываем на скорейшее завершение подготовки в трехстороннем формате, с участием азербайджанской стороны, соглашения о сотрудничестве по развитию железнодорожной инфраструктуры и грузовых перевозок по маршруту "Север -Юг", - сказал Путин.
Тем самым будет сформирована необходимая правовая база для дальнейшей успешной координации трех стран, добавил президент России.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Путин прокомментировал запуск железной дороги Решт — Астара
Вчера, 11:47
 
РоссияМоскваТегеран (город)ЭкономикаИранАзербайджанВладимир Путин
 
 
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