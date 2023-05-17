https://ria.ru/20230517/efimov-1872233888.html

Ефимов: четыре объекта образования построят в ЮАО в рамках МаИП

Ефимов: четыре объекта образования построят в ЮАО в рамках МаИП - РИА Новости, 17.05.2023

Ефимов: четыре объекта образования построят в ЮАО в рамках МаИП

Московские власти выделили землю для строительства на юге столицы двух детских садов, школы и образовательного комплекса, сообщил заммэра по вопросам... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T10:10

2023-05-17T10:10

2023-05-17T10:10

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Московские власти выделили землю для строительства на юге столицы двух детских садов, школы и образовательного комплекса, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В аренду застройщикам без торгов предоставлены 3,6 гектара земли для возведения четырех объектов образования в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Два учреждения появятся в районе Бирюлево Восточное, по одному – в Нагатинском Затоне и Даниловском. Посещать их смогут 1,4 тысячи учеников и воспитанников", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики. В департаменте городского имущества уточнили, что школа и детсад будут построены на 6-й Радиальной улице, детский сад — на Автозаводской улице, а комплекс с блоком начальных классов - на проспекте Андропова.По данным правительства Москвы, в городе в настоящее время реализуется 19 масштабных инвестиционных проектов, по которым застройщики возводят объекты образования на 8,8 тысячи мест. Под МаИП Москва с 2016 года предоставляет землю без торгов в 5-летнюю аренду.

https://ria.ru/20230516/robototekhnika-1872004794.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы)