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Ефимов: четыре объекта образования построят в ЮАО в рамках МаИП - РИА Новости, 17.05.2023
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10:10 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/efimov-1872233888.html
Ефимов: четыре объекта образования построят в ЮАО в рамках МаИП
Ефимов: четыре объекта образования построят в ЮАО в рамках МаИП - РИА Новости, 17.05.2023
Ефимов: четыре объекта образования построят в ЮАО в рамках МаИП
Московские власти выделили землю для строительства на юге столицы двух детских садов, школы и образовательного комплекса, сообщил заммэра по вопросам... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T10:10
2023-05-17T10:10
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Московские власти выделили землю для строительства на юге столицы двух детских садов, школы и образовательного комплекса, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В аренду застройщикам без торгов предоставлены 3,6 гектара земли для возведения четырех объектов образования в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Два учреждения появятся в районе Бирюлево Восточное, по одному – в Нагатинском Затоне и Даниловском. Посещать их смогут 1,4 тысячи учеников и воспитанников", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики. В департаменте городского имущества уточнили, что школа и детсад будут построены на 6-й Радиальной улице, детский сад — на Автозаводской улице, а комплекс с блоком начальных классов - на проспекте Андропова.По данным правительства Москвы, в городе в настоящее время реализуется 19 масштабных инвестиционных проектов, по которым застройщики возводят объекты образования на 8,8 тысячи мест. Под МаИП Москва с 2016 года предоставляет землю без торгов в 5-летнюю аренду.
https://ria.ru/20230516/robototekhnika-1872004794.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: четыре объекта образования построят в ЮАО в рамках МаИП

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Московские власти выделили землю для строительства на юге столицы двух детских садов, школы и образовательного комплекса, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В аренду застройщикам без торгов предоставлены 3,6 гектара земли для возведения четырех объектов образования в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Два учреждения появятся в районе Бирюлево Восточное, по одному – в Нагатинском Затоне и Даниловском. Посещать их смогут 1,4 тысячи учеников и воспитанников", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Заммэра Ефимов: в МТШ открыли направление робототехники и сенсорики
16 мая, 14:10
В департаменте городского имущества уточнили, что школа и детсад будут построены на 6-й Радиальной улице, детский сад — на Автозаводской улице, а комплекс с блоком начальных классов - на проспекте Андропова.
По данным правительства Москвы, в городе в настоящее время реализуется 19 масштабных инвестиционных проектов, по которым застройщики возводят объекты образования на 8,8 тысячи мест. Под МаИП Москва с 2016 года предоставляет землю без торгов в 5-летнюю аренду.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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