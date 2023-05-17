Ефимов: четыре объекта образования построят в ЮАО в рамках МаИП
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Московские власти выделили землю для строительства на юге столицы двух детских садов, школы и образовательного комплекса, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В аренду застройщикам без торгов предоставлены 3,6 гектара земли для возведения четырех объектов образования в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Два учреждения появятся в районе Бирюлево Восточное, по одному – в Нагатинском Затоне и Даниловском. Посещать их смогут 1,4 тысячи учеников и воспитанников", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
В департаменте городского имущества уточнили, что школа и детсад будут построены на 6-й Радиальной улице, детский сад — на Автозаводской улице, а комплекс с блоком начальных классов - на проспекте Андропова.
По данным правительства Москвы, в городе в настоящее время реализуется 19 масштабных инвестиционных проектов, по которым застройщики возводят объекты образования на 8,8 тысячи мест. Под МаИП Москва с 2016 года предоставляет землю без торгов в 5-летнюю аренду.