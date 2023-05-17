https://ria.ru/20230517/dtp-1872333872.html

В Приморье водитель сбил двух детей на тротуаре

В Приморье водитель сбил двух детей на тротуаре - РИА Новости, 17.05.2023

В Приморье водитель сбил двух детей на тротуаре

Юноша на Toyota Mark II в Лесозаводске Приморского края не справился с управлением и сбил двух подростков на тротуаре, дети в тяжелом состоянии в реанимации. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T11:31

2023-05-17T11:31

2023-05-17T11:31

дтп

происшествия

авто

лесозаводск

приморский край

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 17 мая – РИА Новости. Юноша на Toyota Mark II в Лесозаводске Приморского края не справился с управлением и сбил двух подростков на тротуаре, дети в тяжелом состоянии в реанимации. "Днем 17 мая на улице Ленинской в городе Лесозаводске 20-летний водитель Toyota Mark II не справился с управлением, выехал за пределы дорожного полотна, где совершил наезд на двух несовершеннолетних 2010 и 2011 года рождения, находящихся на тротуаре. Дети с различными травмами госпитализированы", - сообщает прокуратура Приморья. На место выехал Лесозаводский межрайонный прокурор Павел Гричановский. Проводится доследственная проверка, прокуратура поставила ее на контроль. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, дети находятся в реанимации в тяжелом состоянии. "Врачи борются за жизни", - отметил собеседник. В пресс-службе краевого УМВД РИА Новости уточнили, что водитель, по предварительным данным, был трезв. По данным полиции, в этом году он один раз привлекался к административной ответственности по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ "Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения", штраф оплачен. Пострадавшие - 12-летние девочка и мальчик. Авария произошла в светлое время суток на сухом асфальте.

https://ria.ru/20230516/avariya-1872252501.html

https://ria.ru/20230516/dtp-1872199072.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дтп, происшествия, авто, лесозаводск, приморский край, россия