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В Приморье водитель сбил двух детей на тротуаре - РИА Новости, 17.05.2023
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11:31 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/dtp-1872333872.html
В Приморье водитель сбил двух детей на тротуаре
В Приморье водитель сбил двух детей на тротуаре - РИА Новости, 17.05.2023
В Приморье водитель сбил двух детей на тротуаре
Юноша на Toyota Mark II в Лесозаводске Приморского края не справился с управлением и сбил двух подростков на тротуаре, дети в тяжелом состоянии в реанимации. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T11:31
2023-05-17T11:31
дтп
происшествия
авто
лесозаводск
приморский край
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мая – РИА Новости. Юноша на Toyota Mark II в Лесозаводске Приморского края не справился с управлением и сбил двух подростков на тротуаре, дети в тяжелом состоянии в реанимации. "Днем 17 мая на улице Ленинской в городе Лесозаводске 20-летний водитель Toyota Mark II не справился с управлением, выехал за пределы дорожного полотна, где совершил наезд на двух несовершеннолетних 2010 и 2011 года рождения, находящихся на тротуаре. Дети с различными травмами госпитализированы", - сообщает прокуратура Приморья. На место выехал Лесозаводский межрайонный прокурор Павел Гричановский. Проводится доследственная проверка, прокуратура поставила ее на контроль. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, дети находятся в реанимации в тяжелом состоянии. "Врачи борются за жизни", - отметил собеседник. В пресс-службе краевого УМВД РИА Новости уточнили, что водитель, по предварительным данным, был трезв. По данным полиции, в этом году он один раз привлекался к административной ответственности по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ "Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения", штраф оплачен. Пострадавшие - 12-летние девочка и мальчик. Авария произошла в светлое время суток на сухом асфальте.
https://ria.ru/20230516/avariya-1872252501.html
https://ria.ru/20230516/dtp-1872199072.html
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дтп, происшествия, авто, лесозаводск, приморский край, россия
ДТП, Происшествия, Авто, Лесозаводск, Приморский край, Россия
В Приморье водитель сбил двух детей на тротуаре

В приморском Лесозаводске два подростка попали в реанимацию после ДТП на тротуаре

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мая – РИА Новости. Юноша на Toyota Mark II в Лесозаводске Приморского края не справился с управлением и сбил двух подростков на тротуаре, дети в тяжелом состоянии в реанимации.
"Днем 17 мая на улице Ленинской в городе Лесозаводске 20-летний водитель Toyota Mark II не справился с управлением, выехал за пределы дорожного полотна, где совершил наезд на двух несовершеннолетних 2010 и 2011 года рождения, находящихся на тротуаре. Дети с различными травмами госпитализированы", - сообщает прокуратура Приморья.
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На место выехал Лесозаводский межрайонный прокурор Павел Гричановский. Проводится доследственная проверка, прокуратура поставила ее на контроль.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, дети находятся в реанимации в тяжелом состоянии. "Врачи борются за жизни", - отметил собеседник.
В пресс-службе краевого УМВД РИА Новости уточнили, что водитель, по предварительным данным, был трезв.
По данным полиции, в этом году он один раз привлекался к административной ответственности по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ "Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения", штраф оплачен.
Пострадавшие - 12-летние девочка и мальчик. Авария произошла в светлое время суток на сухом асфальте.
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